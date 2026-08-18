Серия вакцины "Мультикан-8", из-за которой могли погибнуть собаки, отозвана Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания "ВЕТБИОХИМ" сообщила об отзыве 20-й серии препарата и проведет контроль качества, изучив ситуацию с вакциной, из-за которой якобы погибли собаки в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Компания "ВЕТБИОХИМ" информирована о сообщениях, касающихся случаев гибели собак в Ярославской области, которые связывают с применением вакцины "Мультикан-8" серии 20", - говорится в сообщении компании.

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В компании подчеркнули, что серия отзывается до выяснения всех обстоятельств, а информация вскоре будет отправлена в Россельхознадзор. Специалисты компании направлены в Ярославскую область. При этом подчеркивается, что факт вакцинации животных не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением вакцины и случаями гибели.

БЕЗОПАСНА ЛИ ВАКЦИНА "МУЛЬТИКАН-8

Компания заверила, что вакцина "Мультикан-8" произведена с соблюдением всех технологических требований и успешного прохождения контроля качества по всем показателям. Она реализована более чем в 10 регионах РФ объемом 60 тысяч доз. Кроме того, сообщений о развитии нежелательных поствакцинальных реакций из других не поступало.

Ранее сайт KP.RU писал, что владельцы собак из Ярославской области столкнулись с трагедией. Их домашние питомцы умирали после стандартной вакцинации от бешенства.