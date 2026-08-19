Слишком дорогой ремонт, «неправильный» запах, пустые стены: какие квартиры отпугивают арендаторов и что с этим делать хозяевам

Для успеха со сдачей жилья очень важны первые 20-30 секунд просмотра, когда формируется эмоциональное отношение к квартире. Фото: sirtravelalot/Shutterstock/Fotodom

Вроде и расположение удобное, и ремонт неплохой, и цена «по рынку»… А сдать не получается. Потенциальные жильцы приходят, смотрят и больше не возвращаются. При этом такие же квартиры рядом благополучно сдаются даже по более высокой цене.

Такая ситуация знакома многим арендодателям. Особенно в «пик сезона» на рынке съемного жилья - который, между прочим, приходится как раз на август.

Почему так происходит?

- Для успеха со сдачей жилья очень важны первые 20-30 секунд просмотра, когда формируется эмоциональное отношение к квартире. Если человеку за это время не захотелось в ней жить, он пойдет искать что-то более привлекательное для себя. И в нынешней ситуации, когда конкуренция на рынке велика, скорее всего, найдет, - объясняет директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По словам эксперта, не менее трети арендодателей нынче используют приемы хоумстейджинга - своими силами или нанимают специалиста. Хоумстейджинг (от англ. home staging, «инсценировка дома») - это такое новомодное искусство, задача которого - сделать жилье максимально привлекательным самыми простыми средствами.

Помните, как многие сходили с ума от IKEA? Если посмотреть на отдельные предметы мебели или декора от этой сети - вроде ничего особенного. Но заходишь в магазин, смотришь на интерьеры - и хочется там остаться жить. Та же задача и у хоумстейджинга: чтобы потенциальный арендатор, зайдя в квартиру, сразу в нее влюбился и не захотел уходить.

- Главный принцип - максимальный визуальный эффект при минимальных вложениях, - рассказывает профессиональный хоумстейджер Гузэля Гареева. - Хоумстейджинг - это не просто «прибраться и навести красоту», это стратегия - с опорой на психологию восприятия, эстетику и маркетинг.

Вот несколько рекомендаций, которые, по ее словам, позволят сделать любую квартиру привлекательнее в глазах потенциальных жильцов.

Шаг 1. Разбираем хлам и прячем все личное

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Убираем с видных мест коробки, стопки журналов, баночки с косметикой и тому подобное. Поверхности должны быть пустыми и не создавать «визуальный» шум. Комнаты сразу кажутся просторнее.

Также убираем с глаз долой все, что связано с вашей личной жизнью и бытом: снимаем со стен семейные фото, магниты с холодильника, детские рисунки.

- Арендатору важно увидеть пространство, где он будет чувствовать себя дома. А предметы из жизни хозяев напоминают: дом - чужой, - говорит Гузэля Гареева.

Особое внимание - запахам. Запахи табака, лекарств, животных «убивают» сделку при просмотре. При необходимости лучше заказать профессиональную уборку, которая включает выведение запахов.

Шаг 2. Устраняем мелкие недочеты

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Немного отклеились обои, отвалился уголок от плинтуса, кран чуть-чуть подтекает… Часто хозяева этому не придают значения - мелочи, можно исправить в любое время.

- Но такие мелочи во многом определяют первое впечатление, - предупреждает Гузэля. - В квартире все должно быть исправно и в «свежем» состоянии.

Шаг 3. Свет - наше все!

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Одна из главных ошибок — тусклое освещение, из-за чего жилье теряет привлекательность. Тусклые лампочки меняем на более яркие. Если просмотр днем, не надо задвигать шторы - по максимуму используем солнечный свет.

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Шаг 4. Добавляем уюта

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Потенциальный арендатор подсознательно рисует себе картинку - как он устроится в вашей квартире: где будет завтракать, как отдыхать по вечерам. Поэтому жилье должно выглядеть уютным, не «безжизненным».

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

- На диван можно положить декоративную подушку, рядом поставить торшер, на стол - вазу с ветками или цветами. На пол положите ковёр (если боитесь ошибиться с выбором цвета - выбирайте ковер нейтрального оттенка). На стену повесьте картину или постер, это уравновесит пространство и уберет эффект «голой» стены. Трех-четырех деталей достаточно, чтобы комната выглядела атмосферно, но не была перегружена, - рекомендует Гузэля. - Кровать в спальне заправьте белым постельным бельем - это создаст ощущение чистоты и свежести, а плед сверху добавит домашнего уюта. В ванной комнате замените старую шторку на новую - так мы убираем ощущение «подержанности» и это заметно улучшит общее впечатление от квартиры.

Шаг 5. Грамотно делаем фотографии

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

Все усилия пропадут даром, если фото в объявлении о сдаче жилья не будут привлекательными.

- Объекты с некачественными фотографиями получают в два-три раза меньше просмотров объявления и на 30-40% меньше показов квартиры, - подтверждает основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

Вот несколько советов от Гузэли Гареевой.

- Фото жилья - это, можно сказать, «первое свидание» с арендатором. Сделайте фото всех помещений: коридора, жилых комнат, кухни, ванной, туалета, лоджии/балкона. Дополните снимками вида из окна, двора, холла с лифтом - выбор жилья начинается с общего впечатления о доме.

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

- Детали также нужны. Стильный смеситель, техника, которой точно будут пользоваться, интересная отделка - все это передает атмосферу и создает настроение.

- Снимайте днем: раздвиньте шторы, используйте естественный свет. Старайтесь не снимать против света, избегайте теней.

- Выбирайте правильные ракурсы. На кадрах по диагонали комната будет выглядеть просторнее.

Фото: Гузэля ГАРЕЕВА

- Делайте больше горизонтальных фотографий, они лучше смотрятся в объявлениях.

- Держите горизонт ровным. Небрежные фото портят впечатление о квартире, даже если она в отличном состоянии.

- Не переборщите: 15-18 фоток с общими и средними планами для небольшой квартиры достаточно.

Скорая помощь арендодателю

Когда стоит обратиться к профессиональному хоумстейджеру

- Жилье вроде идеально подходит для аренды, цена адекватная, но нет звонков на просмотр. Почти всегда в таких случаях причина - в деталях, которые отталкивают арендаторов уже на начальном этапе. Специалист их выявит.

- Слишком своеобразный или устаревший дизайн: яркие или темные стены, «бабушкин ремонт». Специалист подскажет, как сделать пространство стильным и современным без лишних трат денег и сил.

- Не очень удачная планировка: например, слишком маленькая кухня или прихожая. Хоумстейджер поможет визуально скорректировать ситуацию - чтобы подчеркнуть плюсы жилья, которые всегда тоже есть.

- Квартира в непрестижном районе и далеко от метро. Превращение жилья в «стильное и уютное» сделает его конкурентоспособным, несмотря на неудачное местоположение.

- Жилье пустое или полупустое (например, квартира в новостройке). Комплектацию и декор лучше доверить хоумстейджеру, чтобы сразу получить продуманное решение.

Важно: не надо путать хоумстейджера с дизайнером, который создает интерьер «под вас». Хоумстейджер — в значительной степени маркетолог. Он оценивает, кто с наибольшей вероятностью придет снимать вашу квартиру (например, если жилье рядом с университетом, это, скорее всего, будут студенты). И создает обстановку, которая произведет правильное впечатление именно на «ходового» арендатора.

Где искать специалистов

Если вы сдаете квартиру через агентство недвижимости, вам, возможно, предложат эту услугу. У многих агентств уже есть свой набор специалистов, с которыми они работают.

Также вам в помощь сайты объявлений и поиска частных исполнителей:

Profi.ru

Youdo.com

Uslugi.yandex.ru

Avito.ru

Youla.ru

В строке поиска так и набирайте: хоумстейджер или хоумстейджинг.

Что почем

Дистанционное консультирование. Хоумстейджер посмотрит квартиру по фото или видео, даст рекомендации.

Цена: от 200-300 руб/м²

Классический хоумстейджинг. Квартира укомплектована мебелью и техникой. Специалист выезжает на место, определяет недостатки жилья, составляет план работ (что докупить, починить и т. д.) и выполняет их, затем проводит фотосессию.

Цена услуги: 800 - 2000 руб/м²

Комплектация с хоумстейджингом. Если квартира с готовым ремонтом, но пустая (без мебели и техники). Здесь все делает специалист, включая подбор и расстановку мебели с фотосессией.

Цена услуги: 2000 - 4000 руб/м²

Цены указаны только за услугу, все покупки оплачивает хозяин квартиры. Это цифры для Москвы, в регионах они могут отличаться.

ВОПРОС В ТЕМУ

Надо ли в квартире «под сдачу» делать ремонт?

- Если сдается обычная квартиры в среднем ценовом сегменте, то слишком дорогой ремонт убьет весь спрос, - говорит основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева. - Причина банальна - страшно пользоваться такой квартирой. Что-то повредишь - а потом придется компенсировать дорогостоящий ремонт собственнику. Поэтому большинство смотрят функциональные квартиры, с привычным для себя ремонтом, без лишних и «кричащих» деталей.

Противоположная ошибка - слепить интерьер из того, что самим не нужно.

- Раньше так делали, но сейчас арендатор - более требовательный, - утверждает Ригина Гордеева. - Квартиры с визуально несогласованной мебелью, старыми диванами и бабушкиными сервантами сдаются, но в два-три раза дольше аналогичных квартир с современным нейтральным интерьером - и, как правило, с дисконтом в 20-25%. Кроме того, с «бабушкиной квартирой» есть риск попасть на проблемных арендаторов. Потратиться стоит на освещение, нейтральный недорогой ремонт и создание комфортной зоны для сна и приема пищи. Людям нужно не «дорого и богато», а пространство для жизни. Хоумстейджинг как раз решает эту задачу - он визуализирует для потенциального арендатора привлекательный сценарий жизни в конкретной квартире.