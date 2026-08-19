Слишком дорогой ремонт, «неправильный» запах, пустые стены: какие квартиры отпугивают арендаторов и что с этим делать хозяевам

Вроде и расположение удобное, и ремонт неплохой, и цена «по рынку»… А сдать не получается. Потенциальные жильцы приходят, смотрят и больше не возвращаются. При этом такие же квартиры рядом благополучно сдаются даже по более высокой цене.
Такая ситуация знакома многим арендодателям. Особенно в «пик сезона» на рынке съемного жилья - который, между прочим, приходится как раз на август.
Почему так происходит?
- Для успеха со сдачей жилья очень важны первые 20-30 секунд просмотра, когда формируется эмоциональное отношение к квартире. Если человеку за это время не захотелось в ней жить, он пойдет искать что-то более привлекательное для себя. И в нынешней ситуации, когда конкуренция на рынке велика, скорее всего, найдет, - объясняет директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
По словам эксперта, не менее трети арендодателей нынче используют приемы хоумстейджинга - своими силами или нанимают специалиста. Хоумстейджинг (от англ. home staging, «инсценировка дома») - это такое новомодное искусство, задача которого - сделать жилье максимально привлекательным самыми простыми средствами.
Помните, как многие сходили с ума от IKEA? Если посмотреть на отдельные предметы мебели или декора от этой сети - вроде ничего особенного. Но заходишь в магазин, смотришь на интерьеры - и хочется там остаться жить. Та же задача и у хоумстейджинга: чтобы потенциальный арендатор, зайдя в квартиру, сразу в нее влюбился и не захотел уходить.
- Главный принцип - максимальный визуальный эффект при минимальных вложениях, - рассказывает профессиональный хоумстейджер Гузэля Гареева. - Хоумстейджинг - это не просто «прибраться и навести красоту», это стратегия - с опорой на психологию восприятия, эстетику и маркетинг.
Вот несколько рекомендаций, которые, по ее словам, позволят сделать любую квартиру привлекательнее в глазах потенциальных жильцов.
Шаг 1. Разбираем хлам и прячем все личное
Убираем с видных мест коробки, стопки журналов, баночки с косметикой и тому подобное. Поверхности должны быть пустыми и не создавать «визуальный» шум. Комнаты сразу кажутся просторнее.
Также убираем с глаз долой все, что связано с вашей личной жизнью и бытом: снимаем со стен семейные фото, магниты с холодильника, детские рисунки.
- Арендатору важно увидеть пространство, где он будет чувствовать себя дома. А предметы из жизни хозяев напоминают: дом - чужой, - говорит Гузэля Гареева.
Особое внимание - запахам. Запахи табака, лекарств, животных «убивают» сделку при просмотре. При необходимости лучше заказать профессиональную уборку, которая включает выведение запахов.
Шаг 2. Устраняем мелкие недочеты
Немного отклеились обои, отвалился уголок от плинтуса, кран чуть-чуть подтекает… Часто хозяева этому не придают значения - мелочи, можно исправить в любое время.
- Но такие мелочи во многом определяют первое впечатление, - предупреждает Гузэля. - В квартире все должно быть исправно и в «свежем» состоянии.
Шаг 3. Свет - наше все!
Одна из главных ошибок — тусклое освещение, из-за чего жилье теряет привлекательность. Тусклые лампочки меняем на более яркие. Если просмотр днем, не надо задвигать шторы - по максимуму используем солнечный свет.
Шаг 4. Добавляем уюта
Потенциальный арендатор подсознательно рисует себе картинку - как он устроится в вашей квартире: где будет завтракать, как отдыхать по вечерам. Поэтому жилье должно выглядеть уютным, не «безжизненным».
- На диван можно положить декоративную подушку, рядом поставить торшер, на стол - вазу с ветками или цветами. На пол положите ковёр (если боитесь ошибиться с выбором цвета - выбирайте ковер нейтрального оттенка). На стену повесьте картину или постер, это уравновесит пространство и уберет эффект «голой» стены. Трех-четырех деталей достаточно, чтобы комната выглядела атмосферно, но не была перегружена, - рекомендует Гузэля. - Кровать в спальне заправьте белым постельным бельем - это создаст ощущение чистоты и свежести, а плед сверху добавит домашнего уюта. В ванной комнате замените старую шторку на новую - так мы убираем ощущение «подержанности» и это заметно улучшит общее впечатление от квартиры.
Шаг 5. Грамотно делаем фотографии
Все усилия пропадут даром, если фото в объявлении о сдаче жилья не будут привлекательными.
- Объекты с некачественными фотографиями получают в два-три раза меньше просмотров объявления и на 30-40% меньше показов квартиры, - подтверждает основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.
Вот несколько советов от Гузэли Гареевой.
- Фото жилья - это, можно сказать, «первое свидание» с арендатором. Сделайте фото всех помещений: коридора, жилых комнат, кухни, ванной, туалета, лоджии/балкона. Дополните снимками вида из окна, двора, холла с лифтом - выбор жилья начинается с общего впечатления о доме.
- Детали также нужны. Стильный смеситель, техника, которой точно будут пользоваться, интересная отделка - все это передает атмосферу и создает настроение.
- Снимайте днем: раздвиньте шторы, используйте естественный свет. Старайтесь не снимать против света, избегайте теней.
- Выбирайте правильные ракурсы. На кадрах по диагонали комната будет выглядеть просторнее.
- Делайте больше горизонтальных фотографий, они лучше смотрятся в объявлениях.
- Держите горизонт ровным. Небрежные фото портят впечатление о квартире, даже если она в отличном состоянии.
- Не переборщите: 15-18 фоток с общими и средними планами для небольшой квартиры достаточно.
Когда стоит обратиться к профессиональному хоумстейджеру
- Жилье вроде идеально подходит для аренды, цена адекватная, но нет звонков на просмотр. Почти всегда в таких случаях причина - в деталях, которые отталкивают арендаторов уже на начальном этапе. Специалист их выявит.
- Слишком своеобразный или устаревший дизайн: яркие или темные стены, «бабушкин ремонт». Специалист подскажет, как сделать пространство стильным и современным без лишних трат денег и сил.
- Не очень удачная планировка: например, слишком маленькая кухня или прихожая. Хоумстейджер поможет визуально скорректировать ситуацию - чтобы подчеркнуть плюсы жилья, которые всегда тоже есть.
- Квартира в непрестижном районе и далеко от метро. Превращение жилья в «стильное и уютное» сделает его конкурентоспособным, несмотря на неудачное местоположение.
- Жилье пустое или полупустое (например, квартира в новостройке). Комплектацию и декор лучше доверить хоумстейджеру, чтобы сразу получить продуманное решение.
Важно: не надо путать хоумстейджера с дизайнером, который создает интерьер «под вас». Хоумстейджер — в значительной степени маркетолог. Он оценивает, кто с наибольшей вероятностью придет снимать вашу квартиру (например, если жилье рядом с университетом, это, скорее всего, будут студенты). И создает обстановку, которая произведет правильное впечатление именно на «ходового» арендатора.
Если вы сдаете квартиру через агентство недвижимости, вам, возможно, предложат эту услугу. У многих агентств уже есть свой набор специалистов, с которыми они работают.
Также вам в помощь сайты объявлений и поиска частных исполнителей:
Profi.ru
Youdo.com
Uslugi.yandex.ru
Avito.ru
Youla.ru
В строке поиска так и набирайте: хоумстейджер или хоумстейджинг.
Дистанционное консультирование. Хоумстейджер посмотрит квартиру по фото или видео, даст рекомендации.
Цена: от 200-300 руб/м²
Классический хоумстейджинг. Квартира укомплектована мебелью и техникой. Специалист выезжает на место, определяет недостатки жилья, составляет план работ (что докупить, починить и т. д.) и выполняет их, затем проводит фотосессию.
Цена услуги: 800 - 2000 руб/м²
Комплектация с хоумстейджингом. Если квартира с готовым ремонтом, но пустая (без мебели и техники). Здесь все делает специалист, включая подбор и расстановку мебели с фотосессией.
Цена услуги: 2000 - 4000 руб/м²
Цены указаны только за услугу, все покупки оплачивает хозяин квартиры. Это цифры для Москвы, в регионах они могут отличаться.
Надо ли в квартире «под сдачу» делать ремонт?
- Если сдается обычная квартиры в среднем ценовом сегменте, то слишком дорогой ремонт убьет весь спрос, - говорит основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева. - Причина банальна - страшно пользоваться такой квартирой. Что-то повредишь - а потом придется компенсировать дорогостоящий ремонт собственнику. Поэтому большинство смотрят функциональные квартиры, с привычным для себя ремонтом, без лишних и «кричащих» деталей.
Противоположная ошибка - слепить интерьер из того, что самим не нужно.
- Раньше так делали, но сейчас арендатор - более требовательный, - утверждает Ригина Гордеева. - Квартиры с визуально несогласованной мебелью, старыми диванами и бабушкиными сервантами сдаются, но в два-три раза дольше аналогичных квартир с современным нейтральным интерьером - и, как правило, с дисконтом в 20-25%. Кроме того, с «бабушкиной квартирой» есть риск попасть на проблемных арендаторов. Потратиться стоит на освещение, нейтральный недорогой ремонт и создание комфортной зоны для сна и приема пищи. Людям нужно не «дорого и богато», а пространство для жизни. Хоумстейджинг как раз решает эту задачу - он визуализирует для потенциального арендатора привлекательный сценарий жизни в конкретной квартире.