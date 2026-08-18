Мошенники предлагают фальшивые билеты на концерт Канье Уэста: как не лишиться денег

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под псевдонимом Ye, проведет два концерта в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итак, официально. Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под псевдонимом Ye, проведет два концерта в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября. Россияне, изголодавшиеся по зарубежным звездам первой величины, смели почти все билеты на эти мероприятия. Судя по официальному сайту промоутера, остались только места на танцполе за 30 тысяч рублей.

У музыканта в России много поклонников Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Но мошенники тут же подсуетились. По данным одного из сотовых операторов, в последние дни участились звонки от аферистов, которые предлагают купить билеты. Якобы это дополнительные квоты от организаторов. Да еще и по специальным ценам. Правда, чтобы забронировать место, надо подсуетиться. В частности, как можно быстрее внести предоплату. Естественно, в этом случае жертва лишится этих денег и ни на какой концерт не попадет.

В последние дни участились звонки от аферистов, которые предлагают купить билеты по специальным ценам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К слову, схема стандартная. Еще несколько лет назад жителей крупных городов кошмарили звонками от представителей разных билетных агентств. Абонентам предлагали билеты в известные театральные постановки по очень выгодным ценам. Правда, совершить покупку нужно было прямо во время разговора или сразу после него. Для этого наивному театралу присылали ссылку для оформления покупки. Человек покупал билет по ссылке, даже получал его на почту, но на поверку он оказывался фальшивым.

Сейчас эта схема перестала быть популярной. Но в преддверии крупных концертов, интерес к которым ажиотажный, активность мошенников вырастает.

КСТАТИ

А где купить билеты?

Только на официальном сайте промоутера. Стоимость начинается от 9000 рублей. Самые дорогие места предлагают за 160 тысяч. Но сейчас доступны лишь места в танцполе по 30 тысяч рублей. Как на 10, так и на 11 октября.

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