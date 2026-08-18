Мария Гладких после операции: «У меня ранняя стадия рака кожи — поэтому жду поздравления!»

Мария Гладких выдохнула с облегчением: результаты ИГХ показали рак кожи на начальной стадии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

35-летняя Мария Гладких в августе 2026 года после диагностики узнала о своем диагнозе — меланома. Телеведущая, блогер решила рассказать подписчикам о диагностике и лечении, чтобы предупредить людей — надо проверять родинки и новообразования для своевременной диагностики.

ДИАГНОСТИКА И ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ МАРИИ ГЛАДКИХ

У Марии Гладких с раннего возраста на теле было много родинок. Поэтому она регулярно посещала дерматолога, чтобы их проверять. В начале августа 2026 года после приема Гладких сообщила: «Во время чекапа доктору не понравилась одна из родинок. Мы ее вырезали. Сделали биопсию. В итоге опасения подтвердились — у меня злокачественная опухоль. У меня нашли меланому. Дальнейшие действия — отправляем этот материал на дополнительное обследование, чтобы определить стадию. В зависимости от этого будем предпринимать дальнейшие шаги. Еще раз хочу всем сказать — обследуйтесь. Лучше не купить лишнюю кофточку, но сходить на проверку к врачу».

В ожидании результатов Мария Гладких решила не унывать, у нее своя (популярная) онлайн школа танцев и фитнеса — она продолжила танцевать, записывать ролики танцев со звездами. В общем, поддерживала настроение как могла. Ее поддержали сотни звезд. Среди них: Елена Валюшкина — «Маша, обнимаю, не отчаивайтесь. Все будет хорошо, вы сильная». Катя Добрякова — «Машуль, я не знаю ни одной девчонки с такой силой воли, как у тебя! У тебя все будет хорошо, скорейшего выздоровления!»

Два дня назад пришли результаты ИГХ (иммуногистохимического исследования), Мария Гладких поделилась новостью: «У меня ранняя стадия рака кожи — поэтому жду поздравления! Мы сделали ИГХ, мы поймали меланому в самом начале. Я даже думать не хочу, что со мной было бы, если бы я не пошла на чекап. Опасность в том, что плохая родинка, меланома — если прорастает внутрь, то она попадает в сосуды, в лимфу, и может стрелять метастазами уже по всему организму. Там уже удаляют лимфоузлы, лечение онкологическое другое — иммунотерапия, таргетная, химия — короче, даже думать об этом не хочу. Теперь меня ждет повторная операция — мы там все вырежем, почистим, опять отправим на гистологию. Потому что риск возникновения новой меланомы у меня теперь после этого экспириенса теперь вырастает еще в 2 раза. Поэтому я буду наблюдаться всю жизнь у дерматологов-онкологов. Я решила, что буду ходить раз в три месяца на всякий случай. И теперь мне нужно сделать картирование родинок, то есть «паспорт кожи» — это дорогая, но очень важная процедура, чтобы все поймать на ранних стадиях».

Московские врачи сказали Марии Гладких, что ее спасло своевременное обращение к доктору. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Вчера Маше сделали операцию. Швы снимут на 20-е сутки.

Мария Гладких вместе с онкологом, который делал ей операцию составили памятку для всех по контролю за своими новообразованиями: «Родинки не такая безобидная вещь как вам кажется. Никогда не ходите в солярий. Особенно опасно начинать пользоваться солярием в подростковом и молодом возрасте — исследования показывают увеличение риска меланомы на 47% у людей, которые рано начали посещать солярий. Солярий относится к канцерогенным факторам первой группы, связь которых с развитием рака у человека доказана. Если вы у себя на коже заметили изменения родинок, новообразований — идем к дерматологу».

Доктор Гладких составил список факторов которые должны насторожить: в одной родинке стало несколько оттенков, поменялся цвет; асимметрия, одна половина отличается от другой; изменился размер, края стали размытыми, неровными; родинка растет, меняет форму, цвет, меланома может быть и 5 мм.

БИОГРАФИЯ МАРИИ ГЛАДКИХ

Мария Гладких — выпускница журфака МГУ. Работала ведущей новостей на телеканале «Россия 24». Отработала на ТВ 10 лет, вела блог, где показывала изнанку работы. Потом уволилась и осуществила мечту — стала жить на два города: в Москве и Стамбуле, так как Мария наполовину турчанка — по отцу. Говорит на пяти языках. Стала блогером, развивает проекты на онлайн-площадках. Владелица онлайн школы танцев и фитнеса.

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