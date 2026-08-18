Правильные привычки здорового города: четыре аргумента за «правильную квартиру»

Фото: пресс-служба ГК «А101»

Понятие «свой дом» сегодня далеко выходит за границы квадратных метров, на которых протекает жизнь человека. Запрос современного покупателя давно гораздо шире, нежели «окна на восточную сторону и тихий подъезд». К этому списку добавился уютный двор, который станет «своим», концепция здорового образа жизни и транспортная доступность, но без обилия машин – запросы растут и соответствовать им – вызов для современных застройщиков.

Эксперты рынка признают, что найти объект, который бы соответствовал всем запросам, нелегко, поэтому каждый из них на особом счету и знают о нем еще до старта продаж.

Новый дом 4А комфорт-класса в жилом районе «Скандинавия» от ГК «А101», в котором в августе 2026 года стартовали продажи, как раз из таких точек притяжения на карте столицы.

Проект продолжает концепцию «Здорового города», где современная архитектура, природное окружение и развитая инфраструктура помогают сделать активный образ жизни естественной частью каждого дня.

Природа начинается за порогом

В большом городе мы часто откладываем отдых на потом, планируя долгие поездки за город. В новой «Скандинавии» этот барьер исчезает. Здесь прогулка начинается сразу за порогом. Окна квартир на северной стороне выходят на уютный соседний парк, а жители верхних этажей смогут любоваться панорамой Бутовского леса. В таком окружении утренняя пробежка, вечерняя прогулка с собакой, семейная поездка на велосипедах или лыжная трасса зимой станут повседневностью, а не поводом ехать через весь город.

Городские дела без суеты

Станция метро «Потапово» находится всего в восьми минутах неспешной ходьбы от дома – это и возможность прогуляться и минуя пробки добраться до нужной точки. В таком случае дорога перестает быть стрессом, а по пути всегда можно и захватить стаканчик кофе, завести ребенка в детский сад (который уже работает прямо в районе) или купить свежий хлеб. Вся богатая инфраструктура «Скандинавии» давно интегрирована в пешую доступность. А если день расписан по минутам, удобный выезд на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединит вас с Калужским, Киевским и Варшавским направлениями без лишних светофоров.

Двор, куда хочется возвращаться

Жилой комплекс формирует двор из пяти корпусов, создавая приватную зону. Концепцию «двор без машин» позволяет реализовать подземный паркинг – он рассчитан на 302 машино-места. Здесь есть семейные маки (двойные места), зарядки для электрокаров и кладовые от 2,5 до 6,7 кв. м для велосипедов, самокатов и сезонных шин.

Вместо асфальта и парковочных карманов — луговые цветы, тихие зоны со скамейками среди зелени и игровые площадки. Двор спроектирован так, чтобы соседи знакомились за игрой в петанк, дети находили друзей, а взрослые могли спокойно работать с ноутбуком на свежем воздухе.

Квартира-конструктор под ваш ритм жизни

Из 852 лотов площадью от 28,5 до 87,1 кв. м легко собрать идеальное жилье. Девелоперы больше не навязывают сценарии:

* Для старта карьеры — компактная студия.

* Для молодой пары — функциональная однокомнатная квартира.

* Для семьи с детьми — просторные двух- и трехкомнатные варианты.

Нужна мастер-спальня с собственным санузлом для приватности? Пожалуйста. Требуется две ванные комнаты, чтобы утром никто не стоял в очереди? Есть и такие. Любите завтракать на улице? Выбирайте квартиру с балконом, лоджией или собственной террасой. Отсутствие готовой отделки — это свобода маневра: вы сами решаете, сколько розеток нужно вашему кофемашине и где будет стоять рабочий стол.

Концепция «Здорового города» строится на деталях, которые незаметно экономят ваши силы. Когда для каждой вещи — от детского самоката до чемодана для отпуска — предусмотрено свое место, дом перестает быть складом. Он становится системой поддержки вашей жизни.