Как пережить сезон простуд: помогут фрукты и томатный сок, а витамин C может навредить

Для укрепления иммунитета витамин С хорошо работает на постоянной основе и – из естественных источников Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Стоит ли пить стаканами шипучий витамин С, чтобы выстоять в начинающийся сезон простуд? Крупный анализ 10 плацебо-контролируемых исследований с участием 2736 человек (2023 год) показал, что регулярный прием около 1000 мг в день (при суточной норме от 45 до 90 мг) снижает тяжесть симптомов простуды примерно на 15%. Это так называемый эффект «меньше дней «взаперти», то есть человек быстрее выходит в свет и на работу. Но вот на общую длительность болезни и на сморкания – чихания – кашель не влияет никак. Еще один крупный метаанализ клинических исследований (2013 год) показал, что дозы около 200 мг витамина С в сутки не уменьшают число простуд, правда, небольшой эффект был виден у спортсменов и военных.

Так что ударные дозы витамина С не особо снижают риски простуды и не сильно помогают выздороветь. Ну а как же он тогда работает? Для укрепления иммунитета витамин С хорошо работает на постоянной основе и – из естественных источников. Это могут быть – половинка апельсина в день, 3-4 средних соцветия вареной брокколи, один киви, болгарский перец, немного клубники, смородина, капуста, домашний томатный сок.

А вот ударный прием витамина С повышает риск диареи, тошноты, спазмов, камней в почках, избыточного усвоения железа и может влиять на эффективность других принимаемых вами лекарств. Так что, лучше получать витамин С из еды и напитков в разумных количествах. Ну а если думаете о добавках, то обсудите с врачом.

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