Специалисты по аквакультуре и брокеры стали самыми богатыми: кем нужно работать, чтобы получать свыше 700 тысяч рублей в месяц

Самый высокие заработки Росстат зафиксировал в морском пастбищном рыбоводстве. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Кто не мечтает получать зарплату в размере почти 1 миллион рублей в месяц, ну ладно, будем скромнее - 500 тысяч рублей в месяц? Для топ менеджеров такие заработки не удивительны, другое дело, сотрудники, занимающие средние позиции. По данным Росстата за январь-май сразу в 8 отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в месяц, а в четырех отраслях - 700 тысяч рублей в месяц, и это вовсе не пресловутые айтишники!

Самый высокие заработки Росстат зафиксировал в морском пастбищном рыбоводстве. Средняя начисленная зарплата в этой сфере достигла 971,4 тысячи рублей в месяц. Занятые в этой сфере сотрудники вовсе не пасут морских рыб (за такое действительно стоило бы много платить!) на пастбищах, как может вначале показаться в силу собственного незнания отраслевой специфики. На самом деле, это метод аквакультуры (разведения водных организмов), при котором искусственно полученную молодь выпускают в естественные морские водоемы, где она растет и созревает, питаясь природной кормовой базой, а затем ее вылавливают.

На втором месте зарплатного рейтинга оказалось управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. Здесь средний заработок составил 827,1 тысячи рублей.

Третью строчку заняло управление ценными бумагами, где средние зарплаты составили 737,5 тысячи рублей.

Четвертой наиболее высокооплачиваемой сферой стала аренда и лизинг медицинского оборудования - 728,9 тысячи рублей ежемесячно.

Еще четыре позиции, где средняя зарплата превышает полмиллиона рублей, заняли преимущественно финансовые и страховые направления. В перестраховании средняя зарплата составила 595,3 тысячи рублей, в управлении инвестиционными фондами — 564,1 тысячи, а в страховании рисков — 563,3 тысячи рублей. Замыкает перечень организация торговли на финансовых рынках, где средний доход работников достиг 518,8 тысячи рублей в месяц.

По данным Росстата за январь-май сразу в 8 отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в месяц, в топе преимущественно финансовые и страховые направления. Фото: David Gyung

Сайт KP.RU при помощи профессора Финансового университета Александра Сафонова разобрался, с чем связаны такие высокие зарплаты в этих сферах. Ведь, для сравнения, средняя зарплата по России за этот период составила 95 тысяч рублей.

- Начнем с рыбоводства. Важно понимать: Росстат отражает заработную плату помесячную, но целый ряд работ могут иметь сезонный характер, а специфика сбора Росстатом данных этого не отражает. Поэтому кажется, что средняя зарплата в морском пастбищном рыбоводстве огромная, но это сезонная работа, и если посмотреть на эту зарплату в годовом выражении, то она окажется не бог весть какая. К тому же на Сахалине действует региональный коэффициент - 2, связанный с особыми условиями труда в регионе, - поясняет Александр Сафонов.

Что касается второй строчки рейтинга - сотрудников компаний, управляющих пенсионными активами, то, по словам эксперта, они получают часть маржи, которую зарабатывают на вложениях пенсионных денег.

- Негосударственный пенсионный фонд передает средства в управляющую компанию, а та размещает их в банке на депозитах под высокие проценты. Управляющие компании на этом зарабатывают, а так как управляющих компаний, работающих с пенсионными активами, в стране не много, то они могут позволить, так сказать, назначать себе заработную плату самостоятельно. Хотя, конечно, Центробанку стоило бы изучить этот вопрос, потому что в отношении негосударственных пенсионного фонда регулирование все-таки присутствует, а в отношении управляющих компаний - нет, - говорит Александр Сафонов.

Высокие зарплаты в сфере управления ценными бумагами (третье место) , по словам Александра Сафонова могут быть связаны с большим числом совершенных операций.

- Рынок был достаточно лояльный, и брокеры смогли хорошо заработать. Но это тоже такой конъюнктурный всплеск. К тому же, возможно, брокеры через свои доходы компенсировали рост налоговой нагрузки, потому что оплачивает все в конечном счете клиент, - поясняет эксперт.

Четвертым рекордсменом по уровню зарплат стала тоже весьма узкая сфера - лизинг медоборудования.

- В последние годы доля платной медицины росла. Небольшие частные медклиники, в том числе стоматологические, не могут сами купить оборудование за десятки миллионов рублей. Они обращаются в лизинговые компании, которые получают оборудование от производителей, а потом сдают его в лизинг, это по сути дела кредит. И из-за роста оборота лизингового оборудования сотрудники лизинговых компаний смогли хорошо заработать.

Среди рекордсменов по уровню зарплат - сфера лизинга медоборудования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С медоборудованием работает небольшое количество специфических организаций, ну, соответственно, и доходы в этой сфере такие высокие, - пояснил Александр Сафонов.

- Можно ли на основании вот таких высоких зарплат в ряде отраслей говорить о рынке труда в целом? - уточнила я у эксперта.

- С точки зрения общего рынка труда это вообще не имеет никакого значения. Поскольку людей, которые получают такие зарплаты, можно ну просто по пальцам пересчитать.