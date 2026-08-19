Марина Федункив: Материнство сделало меня сентиментальной, тревожной, счастливой

Фото: личный архив Марины Федункив

Марине Федункив 27 августа исполняется 55 лет! А ведь, казалось бы, только-только актриса и телеведущая разом и 50-летие отметила, и свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи сыграла. Два года назад Марина родила сына Теодора. Многие поздравляли и радовались ее сбывшимся мечтам о женском счастье. Накануне юбилея сайт KP.RU узнал у Марины, как ее изменило материнство, за что она благодарна супругу и, конечно, о новых проектах.

- Марина, с наступающим днем рождения! За что бы вы себе поставили эти две пятерки, за какие два самых главных достижения себя отметили?

- Я, как и все женщины, с большой неохотой ставлю пятерки самой себе - у нас же, наоборот, принято отыскивать в себе недостатки. Я не исключение, хотя с этой пагубной привычкой регулярно и, мне кажется, не без успеха, борюсь. Вы знаете, я столько раз слышала, что 55 - это дважды отлично, но никогда не задумывалась, в чем я могу быть «отличницей» в этом возрасте. Спасибо вам за этот вопрос! Первая твердая пятерка за то, что мы с мужем впервые стали родителями. В 50 я отмечала юбилей и свадьбу, а мои 55 мы встречаем как мама и папа. Уже интересно, что же будет в 60… (смеется). А вторая пятерка пусть будет за то, что я счастлива - и в работе, и в личной жизни. Получается, что гармония по всем фронтам.

«Сравнение с Раневской мне льстит»

Фото: личный архив Марины Федункив

- Вы родились в один день с Фаиной Раневской. В этом году ей исполнилось бы 130 лет. Читала рецензию, где вас назвали Раневской наших дней. У Фаины Георгиевны были драматические роли в театре, но зритель ее полюбил за комедийные роли в кино. Как и вас. И авторские шутки у вас обеих не в бровь, а в глаз. Откуда в вас это?

- Мне сравнение с Фаиной Георгиевной очень льстит - она одна из моих любимых актрис. Глыба и редчайший самородок. Но это сравнение и ко многому обязывает - Раневская обладала безграничным талантом. Откуда эта способность шутить? Лучший учитель - жизнь. Вы знаете, какая непростая судьба была у Фаины Георгиевны. Как я всегда говорю, можно было бы сложить руки, быть удобной, а можно отвечать [на вызовы судьбы] - например, со сцены. В моей биографии было немало сложностей, я рассказала об этом всем в своей книге «Жизнь сквозь смех» 18+. Если бы не чувство

- Юрий Стоянов недавно у нас в интервью рассуждал, что он очень жадный до работы, так как популярность к нему пришла только после 40 лет. Как и к вам. Насколько вы сегодня жадны до работы? И какие проекты сейчас самые любимые? Есть ли в планах театр?

С Гариком Харламовым на съемках сериала «Мы - Валенцовы». Фото: личный архив Марины Федункив

- Все так же жадна, но к проектам подхожу избирательнее, - за что спасибо моей команде. Хочется успеть все, сыграть везде, но это невозможно. Я обожаю свою работу, очень ценю, что сейчас у меня есть все то, о чем я когда-то и мечтать боялась, но я не только актриса, телеведущая, певица - я жена и мама. Стараюсь балансировать, чтобы успеть все.

Если говорить о любимых проектах сейчас, это сериал «Мы - Валенцовы» 16+, нас с Гариком Харламовым очень просили, чтобы про Сережу и Наташу (героев «Камеди Клаб» 16+) вышла отдельная история. Сейчас мы погружены в съемочный процесс. Режиссер проекта - Жанна Кадникова, та самая, с которой мы снимали «Реальных пацанов» 18+ и «Кафе Куба» 16+.

Это далеко не все проекты - впереди много всего интересного. На следующий день после юбилея, 28 августа, я выпускаю новую песню. После рождения сына я поставила свою певческую карьеру (если ее можно так назвать) на паузу. Но ненадолго. На этот раз получился дуэт и с очень хитовыми мотивами! Причем дуэт этот будет совершенно неожиданный. Надеюсь, что однажды в графике появится место и для театральной постановки, живое общение со зрителями для меня очень ценно.

- Вы с мужем были на самом обсуждаемом спектакле минувшего театрального сезона - посмотрели «Кабалу святош» 16+. Как вам? Часто удается выбраться в театр? Следите за новинками сезона?

- До сих пор в восторге от «Кабалы святош»! Мой друг Николай Цискаридзе - гений, он бесподобен на балетной сцене и божествен на театральной. Читала отзывы - кто-то очень правильно сказал, что он как будто всю жизнь готовился к роли Людовика. И, конечно, удивительно, как театр превращает зрителя в полноценного участника спектакля - в какой-то момент я ощутила, что смеюсь не над героями, а над самой собой. Браво!

Выбраться в театр, к сожалению, удается крайне редко: после съемок спешу домой, к мужу и сыну. Лично для меня театр - глубокая история: нужно настроиться на спектакль, погрузиться в него, а после - обсудить. Для нынешнего моего графика - просто роскошь. За театральными новинками не слежу, но с интересом слушаю, что рекомендуют коллеги и друзья. Однажды обязательно ворвусь в театральную жизнь, обещаю.

- Есть примета, что надо приглашать вести свадьбу людей, успешных в семейной жизни. Прибавилось у вас таких заказов после замужества? Вы ведь и ведете, и поете.

- Ух ты! Выходит, пригласить Марину Федункив на свадьбу ведущей - к счастливой семейной жизни?! На свадьбы и вообще на корпоративы зовут регулярно, причем и в качестве ведущей, и с песенной программой, и с юмористическими скетчами. Этой работы у меня много и часто зовут по второму и даже пятому разу.

Главный помощник - муж

Марина и Стефано этой осенью будут отмечать 2-й день рождения сына. Его назвали Теодором в честь дедушки Федункив. Фото: личный архив Марины Федункив

- Сегодня много говорят о том, что в XXI веке 55 лет - это новые 35. И жизнь теперь только начинается даже не после 40, как в XX веке, а как раз после 50. Вы одна из тех артисток, которые стали примером для женщин. Самый активный и успешный этап в карьере у вас начался уже в зрелом возрасте, что очень воодушевляет всех, у кого пока не получилось «выстрелить». В вашей истории такой результат - больше труд или все-таки судьба и удача?

- У моей удачи просто не было шансов не прийти (смеется). Я так много работала, так хотела счастья в личной жизни, что она на меня просто махнула рукой - мол, вижу, иду. Конечно, это труд, когда ты работаешь в режиме нон-стоп, соглашаешься на все возможные проекты. Где-то наглость - доказываешь, что лучше тебя не найти. Смелость - я уехала из Перми в Москву в тот момент, когда у меня был стабильный доход, а я отправилась в никуда за своей мечтой. Везение - в первую очередь на людей, которые поверили в меня. Знаю, что я вдохновила многих не сдаваться, идти к своей мечте и не обращать внимания на возраст, ведь это всего лишь цифры в паспорте.

- Есть звезды, которые транслируют в соцсетях жизнь детей, выходят с ними на светские премьеры. А есть звезды - как, например, Андрей Малахов: у него сын-школьник, он о нем рассказывает, но не показывает, - с пояснением, что сын не выбирал публичную жизнь, вырастет - и сам решит, надо ему это или нет. Вы что с мужем решили на этот счет в отношении своего сына?

- Вы знаете, это выбор каждого. Мы с мужем предпочитаем оставлять личное личным - только нашим. Когда ты постоянно на виду, хочется, чтобы было что-то, что принадлежит только вам. Для нас это и родительство в том числе. Есть люди, которые хотят делиться своим счастьем, а мы до него слишком жадные - это только наше. Поэтому пока сына не показываем. А как будет дальше - не загадываем.

- Этой осенью Теодору будет два года. И два года, как вы мама. Как изменились вы, как изменилась ваша жизнь?

- Благодаря сыну я узнала, что такое абсолютная любовь. Я даже представить не могла, что можно любить так сильно! Мне как актрисе, которая играла в том числе мам, было интересно, что это за чувство. И вы знаете, это то, что должна ощутить каждая женщина. Материнство пробудило во мне еще больше нежности, сделало меня сентиментальной, ранимой, тревожной и самой счастливой. Как будто началась совершенно другая жизнь - наполненная смыслом.

- Ваш сын, наверное, растет билингвом - сразу на двух языках учится говорить?

- На трех. Мой директор и по совместительству друг нашей семьи привез ему в подарок книжки с английской озвучкой. Теодору они очень нравятся. Я и няня говорим с сыном по-русски, со Стефано они общаются по-итальянски. Но все это без навязывания. Ребенок сам выбирает, на каком языке ему проще и удобнее коммуницировать.

- Через год после свадьбы вы нам рассказывали, что муж прекрасно готовит. Стефано стал для вас с сыном помощником? Почему-то кажется, что он хороший отец и очень вам помогает.

- Стефано - прекрасный отец, с ним можно и десять детей родить - надежный, любящий, заботливый. И мне, и сыну повезло невероятно. У нас есть помощники, но самый главный из них - мой муж.

- Как проведете свой день рождения?

- В этом году не планируем ничего грандиозного - отметим праздник в кругу семьи. С огромной благодарностью вспоминаю свое 50-летие, наверное, самый масштабный праздник за всю жизнь, а в этот раз хочется побыть с мужем и сыном. Впереди еще много юбилеев...