Рината Тимербаева: Не считаю, что жених обязательно должен понравиться отцу

Личный архив

Только в 2024 году Рината Тимербаева окончила РГИСИ, но уже успела зарекомендовать себя в нескольких крупных и успешных проектах («Красная Поляна» 16+, «Москва слезам не верит. Все только начинается» 16+, «Приют счастья» 16+). В премьерной комедии «Пора на завод» 16+ (ТНТ) у актрисы главная роль девушки Тани, за которой ухаживает симпатичный столичный мужчина Вадим (Вячеслав Чепурченко). Все бы ничего - и даже идет к свадьбе, только вот строгий отец невесты, пролетарий Игорь Романович (Анатолий Журавлев), сомневается в московском пареньке. Поэтому для подтверждения своих чувств и мужских навыков Вадим сам устраивается на уральский металлургический завод. Как это все придумывалось, чем занята актриса вне съемок, узнал сайт KP.RU.

- Рината, какой вы придумали вашу Таню в сериале «Пора на завод» - что это за девушка?

- Мне было интересно показать в Тане ощущение, которое, думаю, знакомо многим: когда ты уже взрослый человек, живешь отдельно от родителей, но приезжаешь домой - и вдруг снова становишься ребенком. В родительском доме привычные роли как будто возвращаются сами собой. Для Тани особенно важно доказать отцу, что она уже не маленькая девочка, за которую нужно принимать решения, а взрослая девушка, способная сама выбирать, как ей жить и чего она хочет.

- В чем изюминка ее характера?

- Мне хотелось, чтобы Таня не была какой-то «особенной героиней». Она вполне обычная девушка со своими сомнениями, желаниями и попытками разобраться в себе. И мне как раз нравится эта ее обычность - надеюсь, что девушки, которые будут смотреть сериал, смогут в чем-то узнать себя.

- Вы согласны со своей героиней в том, что жених обязательно должен расположить отца семейства к себе? Но зачем, если это любовь?

- Мне кажется, здесь все очень зависит от семьи и от того, какие отношения внутри нее выстроены. Я не считаю, что жених обязательно должен понравиться или что-то доказать отцу семейства. Но если ты сам близок со своими родителями, уважаешь их мнение и прислушиваешься к ним, конечно, хочется, чтобы они приняли твой выбор и хорошо относились к человеку, которого любишь.

В сериале «Пора на завод» (с Вячеславом Чепурченко). Кадр из фильма

«У меня мудрые родители»

- Что самое забавное или, наоборот, парадоксальное и непривычное приходилось делать на съемках?

- Я вообще не вожу автомобиль, а по сюжету Таня - уверенный водитель, поэтому мне приходилось изображать человека, который совершенно спокойно чувствует себя за рулем. А потом у нас была сцена с Ингой Оболдиной, которая играет мою сериальную маму. И самое смешное, что Инга тоже не водит машину, а по сюжету мы с ней вдвоем должны были ехать в магазин. Получилось довольно парадоксально: две актрисы, которые в жизни не водят, играют уверенных водителей.

- Модный среди психологов и прочих коучей «выход из зоны комфорта», про который в том числе говорится в сериале «Пора на завод», - панацея для развития личности и избавления от страхов? Приходилось ли вам прибегать к подобной практике?

- Я не думаю, что выход из зоны комфорта - это универсальный способ решить все проблемы. В сериале эта тема скорее относится к герою Славы Чепурченко - именно его история связана с необходимостью выйти из привычной среды и попробовать что-то новое. Я сама, конечно, прибегала к этому, но в моем случае это скорее было связано с профессией, а не с каким-то осознанным выбором «выйти из зоны комфорта».

- История Вадима и Тани понятна и знакома вам? Насколько строги и требовательны были раньше родители к вашим собственным ухажерам?

- У меня мудрые родители, и они всегда говорили нам, чтобы мы сами выбирали людей, с которыми хотим строить отношения.

- Нужно ли избраннику искать контакт с вашими родителями, если он настроен серьезно?

- Не люблю комментировать свою личную жизнь. Но, как я уже сказала выше, у меня понимающие и добрые родители. Если отношения серьезные, знакомство с ними - вполне естественный и важный шаг. И, как показывает практика - моя старшая сестра уже замужем, - ее избраннику никто не устраивал ни допросов, ни испытаний. Хотя иногда достаточно одного взгляда папы, чтобы понять, понравился ему человек или нет. В случае сестры папа одобрил ее избранника.

- Хорошо, тогда про хобби. Вы говорили, что много рисуете. А что именно, при каких обстоятельствах хочется рисовать и, главное, что это вам дает?

- Сейчас уже не так много рисую, как хотелось бы. Это мое хобби еще с детства - я никогда не воспринимала рисование как что-то профессиональное, скорее как занятие для себя. Когда есть время и настроение, мне просто нравится взять в руки карандаш или кисть - и порисовать.

В «Красной Поляне» Ринате пригодились ее горнолыжные навыки. Кадр из фильма

«Хотела бы сыграть отрицательных персонажей»

- В какой момент вы чувствуете себя максимально свободной от всего: давления ответственности по работе, перфекционизма, страхов - когда рисуете, плаваете, ходите в спортзал, играете в волейбол или...

- Мне нравится быть в работе, и, наверное, без нее я чувствую себя немного тревожнее. Но когда хочется отдохнуть и переключиться от работы, всегда выбираю активный отдых: велосипед, ролики, сноуборд. В волейбол я бы тоже с удовольствием поиграла, но пока в моем окружении нет людей, которые разделяли бы со мной такой формат времяпрепровождения. Хотя, возможно, я уже и играть разучилась...

Рината в детстве. Личный архив

- Ваш мастер Семен Яковлевич Спивак, ставивший, кстати, в вашей родной Уфе спектакли еще в 80-е, вспоминал, как критика постановок вводила его в депрессию. У вас случалось подобное? Если вы вдруг натыкались на нелестные комментарии или отклики.

- Я, кстати, никогда не слышала, что мой мастер ставил спектакли в Уфе в 80-е. Мне интересно узнать, какой именно спектакль и в каком театре (дело было в 1982 году, «Елена Сергеевна». - Авт.). А что касается критики, мне кажется, это неотъемлемая часть и режиссерской, и актерской профессии. Да, она не всегда бывает приятной, особенно когда речь идет о работе, в которую вкладываешь много сил и эмоций. Но без критики тоже невозможно развиваться. Важно научиться отделять конструктивный отзыв от просто чужого мнения - и не принимать все на свой счет.

Рината сейчас. Личный архив

- А ведь поначалу вы сами учились на журфаке. Почему свернули?

- Да, я училась на журфаке и в конце второго курса поступила в РГИСИ. Это было не столько решение уйти с журфака, сколько выбор в пользу актерской профессии.

- Есть у вас идея или мысль, которую вы бы горячо и остро хотели донести до публики прямо сейчас? Или через роли, или через спектакли, которые хотите поставить?

- Как раз в проекте «Пора на завод» для меня особенно ценна тема связи отца и дочери. Мы, конечно, не забываем про мам, просто взрослым дочерям, как мне кажется, зачастую легче найти общий язык с мамами, чем с отцами. Поэтому особенно ценно, когда получается выстроить близкие и доверительные отношения и с мамой, и с папой. А если говорить о ролях, то в последнее время я все чаще думаю о том, что хотела бы сыграть отрицательных персонажей. Это дико интересно.

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