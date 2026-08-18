Когда Украина может исчезнуть как государство: определена точка невозврата

В странах Запада сейчас проживает огромное количество украинских беженцев. Они вряд ли захотят вернуться на родину. Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press

Опубликован материал «Украина как нация и государство может с большой вероятностью исчезнуть».

С его автором, политическим обозревателем РИА Новости Кириллом Стрельниковым обсудили тему на Радио «Комсомольская правда».

ВДРУГ И СРАЗУ

- Про то, что Украина как нация и государство может с большой вероятностью исчезнуть, не первый раз слышим...

- В этих вопросах в современном конфликте высокоинтенсивном, как и в демографической политике, процессы происходят по чуть-чуть, а потом - вдруг и сразу. В демографии проблемы накапливаются, накапливаются, накапливаются - и вдруг все начинает сыпаться.

- Это мы видим сейчас на Украине?

- Об этих проблемах начали говорить достаточно давно. Сейчас Украина входит уже в жесткую спираль. Демографический кризис бьет по экономике, по ситуации на фронте. А это, в свою очередь, начинает бить очень сильно по демографии. Люди в таких условиях все меньше хотят заводить детей и все больше уезжают за рубеж, и возвращаться обратно не собираются.

Демографический кризис на Украине бьет по экономике, по ситуации на фронте. Фото: REUTERS.

КОГДА ВСЕ НАЧАЛОСЬ

- Это началось не в 2014-м?

- В 2017 году ООН опубликовала прогноз, что население Украины к 2100 году составит 28 миллионов. Сейчас 2026-й год, а население уже 25 миллионов. Лет 10 назад никто не предполагал, что с такой скоростью население Украины будет убывать. Процесс ускоряется.

- Но часть из 10 миллионов, уехавших из страны, при этом не потеряли паспорта, и они могут вернуться в любой момент?

- Нет, там не миллионов 10, там 4,5 миллиона, в Европе. Но важнее то, что подавляющее большинство этих людей на Украину не вернутся. При том неуважаемые непартнеры европейские начали задумываться о том, как бы выпихнуть всех этих людей обратно - прежде всего, призывного возраста.

ОБРАТНО НЕ ПОЕДУТ

- Они об этом задумались не сегодня?

- Они начали сокращать программы поддержки в этом году, а кое-кто и чуть раньше. И тут с удивлением обнаружили, что большинство украинских беженцев в Европе – это женщины фертильного возраста, молодежь, дети. То есть это люди, которые не могут и не будут воевать. И их не выпихнешь обратно. Эти люди лучше всего адаптируются к западному обществу. И уже адаптировались.

- Есть данные?

- В Польше 70% всех выехавших туда украинских женщин работают легально, и ни при каких условиях не поедут обратно. Были проведены всевозможные опросы среди людей, которые выехали. Никто не хочет уезжать обратно. Украина превращается просто в зону сталкера, и никто в своем уме обратно возвращаться, конечно, не будет. Они вцепились в брюхо европейского общества, как клещи, и оттуда их уже не вытащить.

Большинство уехавших в Западную Европу - женщины фертильного возраста. Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

- Исчезнуть как нация и государство Украина может к какому году?

- Умные люди подсчитали, что, после того, как нынешнее население Украины станет менее 20 миллионов, то демографическое падение ускорится очень сильно. Это станет точкой невозврата… Некоторые эксперты полагают, что Украина уже в этой точке невозврата. В моем понимании эта точка будет пройдена года через 2-3.

- Как это будет зафиксировано?

- Зафиксировать это будет несложно. Первое - некому будет воевать, второе - некому будет работать. Мы увидим, что, разрушенную инфраструктуру некому чинить. Перестают работать заводы, госучреждения, правоохранительные структуры. Государство начинает сыпаться на глазах. Если эти процессы ускорятся еще раза в два, то уже станет понятно: все, это конец.

А ЧТО «СЕВЕРЯНЕ»?

- В условной Финляндии сколько - 5 миллионов живет? Рождаемость почти никакая. Но финны хорошо живут все эти годы, и планируют продолжать свое существование.

- У них нет факторов войны и эмиграции. Демографические истории – вещь непростая. Мы видим, например, что в той же самой Европе уровень рождаемости составляет порядка 1,4 ребенка на женщину. Для физического воспроизводства требуется минимум 2,1 ребенка на женщину - чтобы сохранять нынешнее количество населения. На той же Украине этот показатель 0,9. То, о чем я говорю, это видимость некого медленного затухания. На самом деле эта скорость убывания коренного населения Европы - она увеличивается серьезно.

- И происходит это прямо сейчас?

- Да, о чем сказали, например, президент США Трамп и вице-президент Вэнс. О том, что Европа с огромной скоростью начинает демографически меняться. Происходит демографическая катастрофа. От которой ни в упомянутой вами Финляндии, ни в Норвегии, Швеции или в Дании, ни прочие забившиеся в угол малые нации убежать не смогут.

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