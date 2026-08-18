Китай планирует создать самолет будущего на 800 пассажиров

Китай представил модель нового самолета на 800 мест

Китайские инженеры презентовали аэродинамическую модель пассажирского самолета будущего, который выглядит как гигантский скат. «Летающее крыло» рассчитано более, чем на 800 пассажиров. Сейчас самый крупный серийный лайнер Airbus A380 берет на борт примерно 555 пассажиров. Размеры концепта достигают порядка 85 м в ширину и 43 м в длину, а размах крыльев в 1,6 раза больше, чем у американского стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

Впрочем, построить самый большой самолет в мире в форме крыла будет непросто: инженеры со всего мира бьются над этой задумкой десятилетиями, но только сейчас технологии начали догонять идею. Китайский проект пока находится на исследовательской стадии. В публикации SCMP речь идет пока лишь об аэродинамической модели, а не о готовом прототипе.

Разработкой занимается Китайский центр исследований и разработок аэродинамики (CARDC), который также участвует в проектах пассажирского самолета C919 и военно-транспортного Y-20. Ключевое ноу-хау: «интегральное крыло-фюзеляж» (BWB) вместо классического цилиндра с крыльями и хвостом. Объединенные в одну аэродинамичную конструкцию элементы создают подъемную силу по всей площади. Преимущества налицо: меньше сопротивление воздуха, ниже расход топлива, больше полезного внутреннего пространства. Ни конкретных сроков постройки, ни даже названия у китайского «самолета будущего» пока нет.

Китай не одинок

Сама идея пассажирского «летающего крыла» не нова, схожие проекты изучаются в США, Европе и России на протяжении тридцати лет. Однако превратить красивую задумку и аэродинамическую схему в готовый лайнер крайне трудно. Главной проблемой остается герметичность кабины. Обычный цилиндрический фюзеляж хорошо переносит перепад давления, а широкому корпусу BWB придется выдерживать огромные перегрузки в совершенно другой геометрии. Возникает и десятки других технологических и бюрократических вопросов: как соблюсти строгие требования регуляторов, приспособить к «ширококрылым» инфраструктуру аэропортов, и далее по списку.

Так, NASA и Boeing еще в 2000-х годах успешно испытывали беспилотные демонстраторы X-48. Машины летали, а эксперименты позволили проверить управляемость и аэродинамику крыла-фюзеляжа. Теперь американцы пытаются сделать следующий шаг. Компания JetZero разрабатывает самолет Z4 на 250 пассажиров. Полноразмерный прототип строится при поддержке ВВС США, первый испытательный полет намечен на 2027 год. Компания обещает снижение расхода топлива на 50 процентов по сравнению с современными пассажирскими самолетами, а авиакомпании встают в очередь, ожидая первых испытаний. Еще один американский разработчик, Natilus, проектируют собственное семейство BWB-самолетов, делая ставку на более компактные машины вместимостью 150-200 человек.

Airbus тоже проверял идею. Небольшой беспилотный демонстратор MAVERIC был создан в 2020 году, чтобы понять, как ведет себя в воздухе «летающее крыло».

Русский «летающий гигант»

Свои наработки есть и у нашей страны. Еще в 1996 году Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) представил концепцию ЛК-900, огромного пассажирского «летающего крыла», рассчитанного примерно на 900 пассажиров. Российский проект предполагал создание именно самолета-крыла большой вместимости для дальних дистанций. К сожалению, до реального самолета дело не дошло. И это только подтверждает сложность задачи.

Идея обретает очертания

За прошедшие десятилетия инженеры разных стран не раз доказывали преимущества «самолета-крыла» на расчетах и моделях, но пассажирский лайнер такого типа до сих пор не появился. Однако, с развитием компьютерного моделирования, современных композитных материалов и цифровых систем управления то, что тридцать лет назад казалось фантастикой, сейчас обретает реальные очертания.

Именно в этом и интерес китайского проекта. Китай не придумал саму концепцию, но если инженеры Поднебесной всерьез подхватили эту идею именно сейчас, наверняка, у них есть понимание, что технологические возможности, необходимые для ее реализации, имеются или появятся очень скоро.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, авиаотрасль «сжигает» около 1,3 млрд литров топлива ежедневно. Поэтому перспектива снижения расхода керосина на 30-50 процентов на фоне роста цен слишком соблазнительна, чтобы не приложить усилий для создания «самолетов будущего».