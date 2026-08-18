Суровая мера: на Тайване хотят прилюдно пороть тефонных мошенников

В прошлом году телефонные и онлайн-кидалы сумели вытянуть у своих жертв порядка 2 млрд долларов. Фото: 1st footage/Shutterstock/Fotodom

Весьма необычный референдум готовятся провести на Тайване. Старейшая тамошняя партия, Гоминьдан, озаботилась стремительным ростом числа насильников и особенно мошенников на острове. В прошлом году телефонные и онлайн-кидалы сумели вытянуть у своих жертв порядка 2 млрд долларов (170 млрд рублей)! Это стало самым распространенным видом преступлений - 72% тайваньцев хоть раз да сталкивались с назойливыми жуликами.

Сейчас на Тайване за тяжкие сексуальные преступления осужденного ждет до 10 лет тюрьмы, а за крупное мошенничество - до 12 лет заключения и штраф в размере 500 млн тайваньских долларов (1,3 млрд руб.). Сурово, но наглецов это не останавливает. Что же делать? А давайте-ка их еще и прилюдно пороть, предложили гоминьдановцы, причем лупить от души - бамбуковыми палками. Такой публичный срам должен избавить преступников от соблазна впредь нарушать закон. Кстати, подобный вид наказаний давно практикуют в Сингапуре, и общественность там не возражает.

Сказано - сделано: парламент страны, хоть и с минимальным перевесом (52 голосами против 51) новаторскую инициативу утвердил. Затем ее рассмотрит Центральная избирательная комиссия Тайваня, заседание запланировано на 21 августа. Если ЦИК даст зеленый свет, то голосование, вероятнее всего, пройдет в ноябре.

Местные правозащитники, понятное дело, дружно возмутились, заявив, что порка, даже по решению суда, нарушает права человека, пишет Taipei Times. Мол, ужесточать наказание за тяжкие преступления надо, но иными методами - основываясь исключительно на конституции. Однако теперь вердикт должны вынести сами тайваньцы. Чтобы предложение Гоминьдана прошло, нужно заручиться согласием не менее 25% избирателей - это около 5 млн человек. Но судя по количеству жертв, уже облапошенных мошенниками, проблем с поддержкой не будет.