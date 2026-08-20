Искусствовед Софья Багдасарова: «В фильмах нам показывают эффектные налеты на музеи. Но самые страшные ограбления выглядят по-другому»

Софья Андреевна Багдасарова — российская писательница, искусствовед, журналист. Фото: Виталия ОСИПОВА

На радио «Комсомольская правда» пришла Софья Багдасарова - замечательный арт-журналист, искусствовед, блогер (ищите ее в соцсетях по фамилии или по нику shakko), автор книг «Омерзительное искусство», «Апокалипсис в искусстве», «Воры, вандалы и идиоты», «Фениксы и сфинксы».

Мы поговорили с ней о самых громких арт-преступлениях последних лет. Софья сама говорит: «Одна из любимых частей лично моей работы – своего рода детективные арт-расследования. Искусство - это деньги, а значит, с ним постоянно связаны какие-то странные и скандальные события...»

«ПОНАБИРАЛИ ГРАБИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ!»

- В 2019-м вы выпустили книгу «Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства». Там речь шла об арт-преступлениях с XIX века до начала 2000-х годов. За минувшие семь лет много всего произошло интересного в этой сфере?

- Так много, и на Руси, и за рубежом, что я думаю написать второй том, хотя всего в него не вместишь. О чем вам рассказать? Может, об ограблении Лувра?

- Давайте!

- В конце прошлого года группа людей, как теперь выяснилось, вполне себе уголовников, подъехала к внешней стене Лувра. У них была строительная машина, приставные леса для ремонта фасадов. Они были в жилетах, выглядели как рабочие. Подняли лестницу до окон галереи Аполлона, где выставлены драгоценности. Проникли туда, прошлись по длинной галерее к центру зала, разбили в витрине стекло, выгребли оттуда исторические драгоценности Наполеона I и Наполеона III. В это время сработала сигнализация, говорят, рядом даже были смотрители, но злоумышленников это не остановило. Все заняло меньше 10 минут. Они побежали обратно, спустились через окно, по дороге потеряли корону императрицы Жозефины, наступили на нее... Сели в машину, скрылись. А итог - к настоящему моменту все участники ограбления пойманы, дают показания. Добычу они передали неустановленному человеку – заказчику. Теперь идут поиски этого человека и, соответственно, драгоценностей.

- Эти воры в терминологии вашей книги - идиоты?

- Да. Они бросили инструменты, они бросили машину, они бросили строительные жилеты, на которых нашли следы ДНК. Благодаря всему этому отыскать их было не так уж сложно.

- Но в наглости, с которой все это было совершено, все-таки было какое-то французское очарование.

- Если не считать того, что большинство этих людей - эмигранты из Африки и из балканских стран. И, кроме того, маргиналы. Таким в обычной жизни и в голову не придет идти в музей, чтобы любоваться на его экспонаты. Идиоты они еще и потому, что были уверены: можно ограбить символ Франции, и ничего им за это не будет, никто их не отыщет. Кроме того, они очень мало денег взяли с заказчика: сумму, несопоставимую не то что с исторической ценностью произведений, но и просто с материальной стоимостью бриллиантов в золоте... Что называется, понабирали исполнителей по объявлению!

Ограбление Лувра в 2025 году заняло у похитителей не более 7 минут. Фото: REUTERS.

В целом, уголовники воруют либо под заказ неустановленных личностей, либо просто потому, что увидели: хорошая вещь плохо лежит, отчего бы ее не цапнуть. Вот другой относительно свежий случай: ограбление потрясающего дрезденского музея «Зеленый свод». Это колоссальная, крупнейшая в Европе коллекция драгоценностей. Оттуда в 2019-м вынесли бриллиантовые украшения XVIII века на сумму в миллиард евро. Музейщики погрузились в траур: решили, что их сразу же разберут, бриллианты переогранят, золото переплавят - в общем, погибли драгоценности необыкновенной красоты. Расследование длилось около семи лет. Стало ясно, что преступники - из одной мощной криминальной этнической группировки, их нашли и арестовали.

Кстати, оказалось, что один из воров совершил преступление, пока отбывал условное наказание за предыдущую кражу из музея же - тогда была похищена самая большая в мире золотая монета, ее распилили и переплавили... Начались долгие переговоры с арестованными, они выторговали себе серьезные поблажки - и в обмен на них практически все вернули. И все - в первозданном виде. Сотрудники музея были ошеломлены, вне себя от радости. Почему эта банда не разобрала украшения на камни и драгметаллы, для чего она их приберегала, до сих пор непонятно.

Другой случай. В январе 2025 года в Нидерландах, с выставки, проходившей в маленьком региональном музее, украли шлем из Коцофенешти. Он приехал из Румынии, там это чуть ли не символ страны, примерно как у нас шапка Мономаха, но более древний: V век до нашей эры, эпоха даков, предков современных румын. Похож на тот, который Леонов украл в «Джентльменах удачи», только без рогов. Тяжелый, несколько килограммов золота... И тоже все были уверены, что его сразу же переплавят. Но и тут повезло: воров быстро нашли, они оказались уголовниками. Провели с ними переговоры, обещали скостить срок. В итоге шлем вернулся невредимым.

Фото: Виталия ОСИПОВА

ВОРОВАТЬ ЛУЧШЕ ПО МЕЛОЧИ И ИЗ ЗАПАСНИКОВ

- Мы помним самое знаменитое ограбление Лувра в 1911 году: итальянец, работавший в музее, просто снял со стены «Мону Лизу» и ушел с ней домой, примерно как в фильме «Старики-разбойники». А потом пару лет хранил ее под матрасом, пока весь мир бился из-за этого похищения в истерике. Но в итоге повел себя как идиот и решил продать антиквару, который быстро обратился в полицию...

– В целом, это более «грамотное» ограбление: оно выполнено инсайдером, человеком, который в музее работал и все про него знал. Правда, тут картина пропала прямо из экспозиции, это мгновенно заметили. А вообще большинство самых эффективных краж совершаются квалифицированными сотрудниками потихоньку, из запасников. Ведь обычно в любом музее в постоянной экспозиции - лишь около 10 процентов вещей. Все остальное заштабелировано на складах, и вот оттуда вещи часто пропадают. Обратить внимание на это могут через годы, даже через десятки лет...

Совсем недавно вскрылась чудовищная история с Британским музеем. Один человек, коллекционирующий античные драгоценности, заметил, что много интересного стало появляться на онлайн-аукционе еВау. Причем продавец просил сто фунтов, пятьсот, тысячу - очень дешево для вещей, которые могла носить Клеопатра! Бдительный коллекционер сличил фотографии выставленного на продажу с фотографиями из архивов Британского музея, и понял, что кто-то оттуда понемножку таскает предметы. Забил тревогу, написал об этом куратору коллекции, в руководство музея, но его письма проигнорировали. Прошел год, на eBay появлялись все новые лоты, и тогда этот человек обратился к английским журналистам... И вот тут уже начался огромный скандал.

Директор Британского музея и куратор отдела были вынуждены уволиться. А вором оказался сотрудник, имевший доступ к тому, что лежит в фондах. Причем почему-то против него даже не возбудили уголовного дела! Сейчас Британский музей пытается отслеживать покупателей этих предметов, просит их вернуть.

У нас, кстати, была похожая история: хранительница Эрмитажа Лариса Завадская, специалистка по русскому серебру и ювелирным изделиям, годами выносила мелкие предметы из хранилищ. А когда взялись за серьезную проверку, умерла от сердечного приступа. Эрмитаж опубликовал списки украденного, и некоторые антикварщики стали тайно подбрасывать вещи буквально под двери - чтобы не признаваться, что они их покупали, вообще не ввязываться в эту историю...

Хранительница Эрмитажа Лариса Завадская, специалистка по русскому серебру и ювелирным изделиям, годами выносила мелкие предметы из хранилищ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В общем, если хочешь ограбить музей, нужно сначала устроиться туда на работу.

- Хочу подчеркнуть, что не призываю вас устраиваться в музей и красть вещи! Я призываю вас получить достойную профессию или удачно выйти замуж, и только таким, легальным способом добывать средства на пропитание. Но в целом, да: самые эффективные ограбления - негромкие, когда крадут не хиты коллекции, а то, что пылится на складах. В кино нас стараются развлечь, показывают все максимально впечатляющее, как в «Одиннадцати друзьях Оушена», но наиболее страшные ограбления музеев выглядят совсем по-другому.

В следующей части Софья Багдасарова расскажет о том, насколько достоверен советский фильм «Возвращение «Святого Луки», о том, что сплошь и рядом делает с украденными шедеврами мафия и о том, насколько реально продать украденного Моне или Франса Хальса по полной стоимости.

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