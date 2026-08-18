«Цифра» имеет значение

Как Президент Российской Академии Радио Андрей Романченко высоко оценил радиостанцию «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне юбилея «КП» обсудила с гендиректором РТРС Андреем Романченко и его первыми заместителями Алексеем Поповым и Александром Золотовым цифровую революцию, импортозамещение и перспективы эфирного телерадиовещания.

АНТЕННА ИЗ ГВОЗДЕЙ

Рядовой зритель смотрит бесплатное ТВ и рад этому. Может даже не знать, что есть такая структура РТРС. Расскажите о своей роли.

Романченко: РТРС – естественная монополия и стратегическое государственное предприятие отрасли связи. У нас 13 100 работников в 79 филиалах с подразделениями во всех 89 регионах страны.

Наша главная функция – круглосуточная эфирная трансляция телевидения и радио. Наша цифровая телерадиосеть крупнейшая в мире. 5123 передающих станции обеспечивают 98,6% россиян (оставшиеся 1,4% — жители отдаленных территорий, например, кочевые народы — прим. ред.) возможностью приема 20 телевизионных и трех радиоканалов. При этом в нашей стране не взимается плата с населения за прием эфирного сигнала, в отличие от ряда стран Европы.

Золотов: Наша сеть FM-радиовещания тоже больше всех в мире. В ее составе – свыше 4000 передатчиков, вещающих программы 250 радиостанций. Мы также передаем сигнал 20 цифровых каналов для сетей кабельных операторов во всех регионах и во всех часовых поясах.

Попов: Телевидение остается важным и надежным каналом получения информации. По данным исследовательской компании Mediascope, 97% россиян смотрят телепрограммы хотя бы раз в месяц, 62% – ежедневно.

Что изменилось в вашей работе за четверть века?

Романченко: Качество изображения и количество телеканалов сейчас и тогда — это небо и земля. Раньше телепередатчики были размером с грузовик, сегодня — это компактная телекоммуникационная стойка с электронными блоками. На место электровакуумных ламп пришли микросхемы и чипы. В «цифре» на одной частоте умещаются сразу 10 каналов, а не один, как в «аналоге», а это экономия частотного ресурса, затрат, электроэнергии. Устойчивость вещания выросла в разы благодаря современным технологиям и резервным системам. Раньше часть передатчиков размещали на элеваторах, трубах, чердаках, сейчас только на башнях и мачтах, по строгим нормам и стандартам.

Каким проектом особенно гордитесь?

Романченко: Переход на цифровое телевидение — стройка века! РТРС в ней сыграл главную роль. У 98,6% россиян количество телеканалов выросло с 1-5 до 20-30. Проект вошел в число двух самых эффективных федеральных целевых программ. Уложились в 10 лет, как Германия. При этом наша страна в 48 раз больше! Количество объектов связи — более 5 тысяч — мировой рекорд. Охват — 98,6% населения — один из самых высоких. К примеру, в Европе средний охват — 96%.

Попов: Затраты на один объект сети были одними из самых низких в мире. Для сравнения: средний объект в Европе стоил в три-четыре раза дороже.

Золотов: Каждый день в течение девяти лет возводили в среднем по одной телебашне и включали по три передатчика.

Такие масштабы и темпы дались нелегко?

Романченко: Россия имеет самую сложную и разнообразную организацию вещания в мире. Поэтому скучать было некогда. За 9 лет 26 контролирующих органов провели в РТРС 4047 проверок.

Золотов: Наши технари понимали, что надо создавать сеть правильно сразу, без переделок, поэтому все скрупулезно проверялось, наилучшие решения тиражировали на следующие объекты.

Попов: Для контроля строительства наши работники провели в командировках 12 654 дня. То есть один человек делал бы это 35 лет без перерывов на сон. Порой приходилось сутками дежурить у входа в здания ведомств, чтобы быстрее пройти важную экспертизу или проверку. Но то время все вспоминают с ностальгией и чувством выполненного долга.

Были курьезы?

Золотов: После запуска вещания в далеких северных селах наших ребят не хотели отпускать, уговаривали остаться. Встречали у телезрителей антенны, сделанные из вилок, ложек, пивных банок, обручей, гвоздей. Чаще всего прием на самодельные устройства нестабильный. Мы рекомендуем использовать сертифицированные антенны.

Попов: На Алтае и в Башкирии беспокоились, что «цифра» навредит пчёлам, в Адыгее – коровам, в Белгородской области – суркам, на Кубани – краснокнижным животным.

Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/РИА Новости

ЭФИР СМОТРИТ ТРЕТЬ РОССИЯН

Как обстоят дела с вещанием в Донбассе и Новороссии?

Романченко: Регионы интегрированы в единое информационное пространство России. Покрытие телерадиовещанием в каждом из них уже сейчас на уровне других регионов. Созданы наши филиалы в ДНР и ЛНР, цеха крымского филиала открыты в Запорожской и Херсонской областях.

Золотов: Разработан системный проект создания современной телерадиосети. Возводятся новые, реконструируются и модернизируются действующие объекты связи. Наши специалисты в новых филиалах и цехах самоотверженно делают свое дело. Им всемерно помогают наши коллеги со всей страны.

Насколько востребовано эфирное ТВ?

Романченко: Исследования социологов показывают, что в среднем по стране эфирное ТВ смотрит почти треть всех телезрителей. В Крыму, например, доля эфирных зрителей – 40%. В мегаполисах цифра меньше: там много альтернатив, но в селах она превышает 50%.

Золотов: Еще один показатель востребованности — нагрузка на горячую линию. С 2012 года наш контактный центр принял 5,5 млн обращений. Помимо вопросов поступают звонки с благодарностью, просьбами поощрить работников, которые наладили телеприем у зрителей.

И поощряете?

Попов: В этом году уже 347 работников поощрены наградами Минцифры России. Семь удостоены госнаград. Это ценно, поскольку работа связистов порой остаётся в тени. В советское время бытовала шутка «Лётчиков наградить, танкистов поощрить, связистов не наказывать».

Андрей Романченко и Алексей Попов с книгой об РТРС, изданной ИД «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА

Чем еще полезна ваша инфраструктура?

Попов: Останкинская телебашня — не только наш объект связи №1, но и место притяжения для туристов, высочайшее сооружение России и Европы. Ее посетили уже более 17 млн гостей. На ней проводятся экскурсии, работает ресторан. Более 300 пар выбрали башню для церемонии бракосочетания.

Золотов: Наши башни и станции отвечают строгим нормам безопасности и качества. Они пригодны для размещения сторонней техники. На наших объектах работает оборудование более 1200 компаний и ведомств. Каждая третья площадка используется сотовыми операторами. Телесеть — часть государственной системы оповещения о ЧС.

В стране взят курс на технологический суверенитет. Как с этой задачей справляется телевещание?

Золотов: При нашей поддержке налажено производство отечественных телевизионных и радиопередатчиков, другого оборудования связи. Производители переходят на российскую элементную базу. РТРС реализует политику импортозамещения по «железу» и программному обеспечению. У нас созданы свои сервисные центры по обслуживанию оборудования, современные решения применены в управлении сетью, ее эксплуатации.

Романченко: Более 80% оборудования нашей сети — российское. Так что уже сейчас телевидение стало отечественным в полном смысле слова.

Как отмечаете юбилей?

Романченко: Без громких празднеств. Но мероприятий в регионах достаточно. От спецгашения почтового конверта до зарядки с олимпийским чемпионом, от организации выставки до восхождения на Эльбрус.

Гордимся, что наше предприятие поздравил с юбилеем Президент России Владимир Владимирович Путин. Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина передали нам видеопоздравление с Международной космической станции.

Золотов: С МКС мы также связались в ходе марафона радиолюбителей. Акция прошла с международным размахом. Наши работники провели около 60 тысяч радиосеансов с энтузиастами 150 стран. Связисты выходили в любительский эфир из 50 локаций в 16 регионах, в том числе с островов русской Арктики.

Попов: К юбилею издана книга. В августе вышел фильм НТВ. Во всех федеральных округах проводим конкурсы профессионального мастерства. В Новосибирске выпустили банковскую карту с символикой 25-летия РТРС.

Александр Золотов рассказывает о многогранном функционале крупнейшей телесети в мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«ЛЮДИ У НАС НЕРАВНОДУШНЫЕ»

Какие люди работают в РТРС?

Попов: Надежные, ответственные, выдержанные. Большинство трудятся у нас более пяти лет. Сформировались десятки трудовых династий. Есть сотни изобретателей и рационализаторов.

Золотов: Еще одна черта – неравнодушие. Наши сотрудники в Новосибирске и Якутии спасли несколько человек, пострадавших в ДТП. Работники инициативно собрали десятки миллионов рублей и более 10 тонн гуманитарных грузов для бойцов СВО.

Связь и технологии часто ассоциируются с мужчинами. Много ли на предприятии женщин?

Романченко: Примерно четверть работников. У нас есть женщины-управленцы на всех уровнях. В том числе заместитель генерального директора и полномочный представитель гендиректора. Женщины возглавляют семь подразделений гендирекции и 10 филиалов. Две руководительницы работают в приграничных регионах, которые сталкиваются с обстрелами. У нас решительные и смелые девушки.

Чем привлекаете и как удерживаете работников?

Попов: РТРС дважды признавали лучшим работодателем отрасли связи. Наш Коллективный договор с Профсоюзом работников связи неоднократно называли лучшим в отрасли. У нас действуют свыше 30 льгот сверх гарантий по Трудовому Кодексу. Это медицинское страхование, выплаты к свадьбе, рождению ребенка и наградам, оплата санаториев, разнообразная материальная помощь, включая выплаты к отпуску. В 2025 году на эти цели мы выделили более двух миллиардов рублей. Средняя зарплата в прошлом году составила 108 тысяч рублей в месяц, она устойчиво растет. Есть премии, возможности карьерного роста и обучения, активная профсоюзная жизнь.

К 25-летию предприятия инженер филиала РТРС в Кабардино-Балкарии Владислав Мамонтов (справа) водрузил флаг на вершине Эльбруса. Фото: Евгения ЛЬВОВА

Как еще РТРС реализует социальную ответственность?

Романченко: Более 10 лет мы украшаем телебашни художественными подсветками. В этом году таких подсветок станет уже 60. Они участвуют в праздниках и акциях. Осенью оснастим иллюминацией башню Владикавказа высотой 210 метров. Имеющиеся подсветки модернизируем: недавно обновлено освещение мачты в Саранске, на очереди — Челябинск.

Попов: Мы приступаем к реконструкции Шуховской башни. Документация прошла госэкспертизу и согласована с Минкультуры. В техническом сопровождении участвует легендарный академик Владимир Травуш. В течение трех лет аварийные элементы заменят на новые. Инженерный замысел Шухова будет сохранен. Обновленная башня прослужит более 100 лет.

Планы на следующие 25 лет уже есть?

Романченко: Наша сеть расширяется. Например, строим ретранслятор для Соловецкого монастыря. Монастырь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за этого на получение разрешений ушло более 10 лет.

Золотов: В ближайшие годы у нас полностью обновится парк телепередатчиков. Внедряем искусственный интеллект. Он помогает оптимизировать производственные процессы и повысить устойчивость трансляции. К цифровой вещательной платформе «РТРС.ПЛЮС» уже присоединились десятки телеканалов и радиостанций из 14 регионов. Дальше – больше. В случае интереса вещателей мы готовы к запуску трансляции в форматах высокой и сверхвысокой четкости.

Попов: В следующем году исполнится 60 лет Останкинской телебашне. На ее территории планируем открыть рядом с бюстом конструктора Николая Никитина памятники выдающимся инженерам Владимиру Шухову и Марку Кривошееву. Пополняется памятными знаками Галерея звёзд на Останкинской телебашне. Сегодня установлена 51 звезда в честь легенд экрана, всего их будет около 100.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Не будет ли телевидение вытеснено интернетом?

Романченко: Медиаизмерения показывают, что с начала пандемии доля эфирного вещания неуклонно растет. По оценкам экспертов, эфирное телевидение и радио будут востребованы еще минимум десять лет, а там посмотрим.

Золотов: У многих людей есть автомобили, но все равно они пользуются общественным транспортом. Так же и с эфирным вещанием: платформ для телесмотрения масса, но 20 каналов — это гарантируемый информационный стандарт. У эфира своя ниша, поскольку он доступен всегда и везде, независимо от места проживания и материального положения.