Адвокат Седоковой прокомментировала «недействительный» брачный договор: «Подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида»

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сегодня в Москве Останкинский суд рассмотрел брачный договор, ранее составленный между певицей Анной Седоковой и баскетболистом Янисом Тиммой. Напомним, что Янис Тимма скончался в декабре 2024 года. За неделю до этого спортсмен и артистка подали на развод, правда, так и не успели расторгнуть брак. После гибели 32-летнего спортсмена его родные и вдова Анна Седокова продолжают выяснять вопросы, касающиеся совместно нажитого имущество. Дело в том, что в период расследования выяснилось, что при жизни баскетболист приобрел пять квартир в Москве, которые впоследствии были реализованы. А на момент смерти у Яниса уже ничего не было. Анна Седокова заявила, что они с Тиммой составили брачный договор.

Однако, по словам юриста семьи Тиммы Маргариты Гавриловой, бумага не имеет юридической силы и даже не была заверена у нотариуса. Гаврилова сообщила, что в суде впервые появился документ, подтверждающий, что никакого брачного договора у пары не было. Также Маргарита подтвердила информацию про имущество.

«Входило, действительно, пять квартир — это из того, что мы смогли установить. И мы подозреваем, что были квартиры, которые были куплены и реализованы на стадии ДДУ», — прокомментировала юрист брачный договор.

А вот адвокат Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что суду еще предстоит решить — подлинный документ или нет.

Анна Седокова поделилась официальным комментарием Стукаловой в своем телеграм-канале:

«Сегодня в присутствии журналистов суд обозрел оригинал брачного договора, который ранее был приобщен к материалам дела. Брачный договор составлен сторонами в письменной форме, подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида (США). Его надлежащая легализация подтверждена апостилем в соответствии с Конвенцией 1961 года, участниками которой являются Российская Федерация и США. Представители истцов также ознакомились с оригиналом договора. При этом ими не ставится вопрос о подложности данного документа. Истцы оспаривают не существование документа, а возможность применения данного брачного договора на территории Российской Федерации. Однако выводы по данному вопросу относятся исключительно к компетенции суда. Никто не имеет права делать выводы за суд».

Фото из телеграм-канала Маргариты Гавриловой

«Не понимаю, как Татьяна это все выдерживает… Как можно так искажать факты для прессы, для всех, не понимаю. И тех, кто верит до сих пор им, тоже не понимаю. Ну есть же простые сухие факты. Ладно. Помните? Мы и это пройдем», — добавила Седокова.

С момента гибели Яниса Тиммы, который не смог пережить развод с Седоковой, прошло больше двух лет. Но Анна так и не смогла наладить отношения с родными баскетболиста. Дело в том, что у Тиммы остался восьмилетний сын Кристиан, который, по мнению родителей Яниса, имеет право на свою долю наследства. При этом, мальчик остался ни с чем. Правда, у Седоковой другое мнение. Ранее певица заявляла, что Тимма отдал квартиру и машину сыну, который давно называет папой другого человека. Кроме того, по словам звезды, бывшая жена не разрешала Янису общаться с наследником.