Алкоголь — не товар для доставки. Политики и общественники требуют сохранить запрет на онлайн-продажу спиртного

Фото: Роман Корнилов

Запрет или легализация?

14 августа в Москве, на площадке Всероссийского оздоровительного фестиваля «Здорово на все сто!», состоялась экспертная сессия «Законодательное регулирование онлайн-торговли: охрана здоровья населения и демографические приоритеты».

Ее итогом стало обращение ко всем политическим партиям, зарегистрированным на выборах в Госдуму 2026 года. Участники сессии предлагают партиям прямо обозначить свою позицию: поддерживают ли они сохранение запрета на онлайн-продажу алкоголя и других потенциально опасных товаров или считают возможной их легализацию.

В первую очередь обращение направлено в «Единую Россию», которая сейчас собирает предложения в свою Народную программу. Документ также адресован лично председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Вячеславу Володину, первому заместителю председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиру Якушеву, а также ключевым фигурам федерального списка

«Единой России» — министру иностранных дел Сергею Лаврову, мэру Москвы Сергею Собянину, уполномоченному при Президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Герою России военкору Евгению Поддубному и начальнику главного штаба «Юнармии» Владиславу Головину (см. документ).

«Эксперимент» или первый шаг к легализации?

Поводом для обращения стало очередное обсуждение в СМИ идеи так называемого эксперимента по онлайн-продаже российского вина. Речь идет в том числе о возможной доставке через «Почту России» и маркетплейсы с использованием систем подтверждения возраста. Сторонники инициативы говорят о поддержке отечественных виноделов и развитии винного туризма. Однако участники экспертной сессии опасаются, что такой эксперимент может стать первым шагом к масштабной легализации дистанционной торговли спиртным.

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев считает, что развитие цифровой экономики не должно происходить в ущерб здоровью населения и демографическим приоритетам.

«Безопасный интернет — это не только защита персональных данных, но и ограждение граждан от опасностей для их здоровья. Сегодня токсичная химия и психоактивные субстанции доставляются прямо к двери через два клика, и правоохранители еще не победили это зло. К этому списку ядов теперь хотят прибавить еще и спиртное. Развитие цифровой экономики — это не индульгенция на забвение стратегических направлений, обеспечивающих будущее нашей страны, в первую очередь демографии», — подчеркнул Корнеев на сессии.

Рекордное снижение потребления — под угрозой?

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил о многолетнем снижении потребления алкоголя в России.

По приведенным им данным, за 16 лет этот показатель снизился в 1,7 раза — с 13,7 литра этанола на душу населения в 2009 году до 8,06 литра в 2025-м. В 2026 году, как отметил Машаров, показатель составил 7,7 литра — минимальное значение за последние десятилетия. По мнению эксперта, государству сегодня необходимо сосредоточиться не на создании новых каналов продаж, а на борьбе с уже существующим нелегальным рынком.

«Интернет-продажи способны обрушить эти достижения. Усилия государства сейчас должны быть сосредоточены на пресечении уже существующего нелегального онлайн-рынка. А легализация онлайн-продажи алкоголя не облегчит решение этой задачи, а значительно усложнит», — заявил Машаров.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» на территории ЮЗАО Москвы Даниил Ермолаев обратил внимание на проблему доступности спиртного для несовершеннолетних. По его словам, для подростка граница между обычной и интернет-торговлей практически отсутствует: достаточно увидеть рекламу, перейти по ссылке или связаться с продавцом.

«Если опасный товар нельзя свободно продать несовершеннолетнему в обычном магазине, он не должен становиться доступнее только потому, что продажа переместилась в интернет», — считает Ермолаев.

Удар по здоровью будущих поколений

Заместитель директора ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России, профессор Олег Филиппов предупредил, что расширение доступа к алкоголю и другим опасным веществам может иметь долгосрочные последствия.

«Алкоголь, токсичные соединения, психоактивные средства и БАДы с сильнодействующими веществами, доступные через интернет, наносят прямой и колоссальный ущерб репродуктивному здоровью, и любое ослабление контроля — это вклад в рост патологий у людей детородного возраста», — заявил Филиппов.

Еще один вопрос — ответственность участников доставки. Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов считает, что курьерские службы и пункты выдачи должны иметь четко определенные законом обязанности при работе со спиртосодержащей продукцией.

«Это фактически откат в 90-е»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил о недопустимости любых попыток обойти действующие ограничения.

«Мы больше 20 лет потратили на то, чтобы снизить доступность алкоголя, чтобы запреты не могли обходить дети. Какая цель теперь? Сделать спиртное еще доступнее? Мы будем жестко пресекать любые лоббистские попытки поставить коммерческую выгоду выше здоровья нации. Легализация онлайн-торговли алкоголем — это фактически откат в 90-е», — заявил депутат.

Эксперт по демографии, победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Бондаренко также считает, что появление алкоголя в формате «в один клик» может привести к росту его доступности. По его мнению, снижение ограничений на продажу спиртного способно оказать катастрофическое воздействие на демографическую ситуацию в стране и здоровье населения.

Участники дискуссии также оспорили аргумент о том, что легализация онлайн-продажи необходима для поддержки российских виноделов. По их мнению, развитие отрасли не должно сводиться исключительно к расширению внутреннего рынка за счет увеличения доступности алкоголя. Одним из направлений поддержки может стать развитие экспорта российской продукции.

Единый фронт против онлайн-торговли спиртным

В сессии приняли участие генеральный директор международного «Союза отцов» Владимир Зуев, журналист и радиоведущий Эдуард Каневский, Даниил Ермолаев, врач-психиатр-нарколог и психотерапевт Кирилл Мамашов и другие эксперты. Жесткую позицию против дистанционной торговли алкоголем ранее неоднократно высказывали депутаты Нина Останина, Сергей Леонов, Султан Хамзаев и Николай Валуев, а также народная артистка России Елена Цыплакова.

Участники сессии напоминают: Минздрав, МВД и Росалкогольтабакконтроль также традиционно выступают против дистанционной торговли спиртным. Особую тревогу вызывает уже существующий нелегальный рынок. По приведенным на сессии данным, если в 2024 году было заблокировано около 8 тысяч сайтов, незаконно продававших алкоголь, то в 2025-м их число достигло 25 тысяч. Именно поэтому, считают авторы обращения, политическим партиям необходимо заранее и недвусмысленно обозначить свою позицию.

Вопрос, по их мнению, выходит далеко за рамки обычного спора о развитии торговли. Речь идет о том, какой должна быть государственная политика в отношении доступности алкоголя, здоровья граждан и защиты детей и молодежи. И главное — интернет не должен становиться еще одним каналом, через который спиртное можно будет заказать так же просто, как обычный товар.