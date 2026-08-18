Россияне рассказали, готовы ли носить вещи из секонд-хенда

Участники опроса признались, покупают ли одежду в секонд-хендах. Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

17 августа в мире отметили Международный день секонд-хенда – неофициальный праздник, посвященный вторичному использованию вещей и более осознанному потреблению. Для одних секонд-хенд – способ купить качественные вещи недорого, а другие не готовы носить одежду после кого-то. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, насколько россиянам близок такой подход.

44% участников опроса ответили, что носят подержанные вещи. Для этой части читателей секонд-хенд – это не столько вынужденная мера, сколько вполне разумный способ покупать одежду и экономить семейный бюджет. Особенно часто такой вариант выбирают для детей, которые быстро растут и нередко не успевают износить одежду.

«Для детей покупала одежду и обувь в секонде. Очень удобно по цене и качеству. Да и вещи в одном экземпляре, а не инкубатор китайский», – рассказала участница опроса.

«И ничего зазорного в этом нет — жизнь дорожает не по дням, а по часам», – поделилась вторая.

Другие признались, что и сами заглядывают в такие магазины, особенно когда хотят найти необычный фасон или подходящий размер, которого не оказалось в обычных магазинах.

«Многим секонд – палочка-выручалочка. Приличная одежда и недорого», – отметил один из читателей.

А вот 55% опрошенных, напротив, предпочитают не покупать и не носить вещи из секонд-хенда. Для многих здесь вопрос не столько в цене или качестве, сколько в личном ощущении комфорта. Одним просто не нравится сама идея носить одежду после другого человека, даже если она выглядит хорошо и прошла обработку.

«Мне нравится ходить просто смотреть, но носить – нет», – признался один из участников.

Другие предпочитают покупать недорогие вещи в обычных магазинах, поскольку сегодня найти одежду по доступной цене можно и в интернете.

«Сейчас в интернет-магазинах можно купить ребенку все необходимое по доступным ценам. Лучше я куплю недорогое, но новое, чем ношеное», – поделился читатель.

Есть и те, кто избегает таких покупок из-за опасений заразиться заболеваниями.

Еще 1% участников выбрали вариант «другое». Судя по комментариям, отношение к подержанным вещам у некоторых людей оказывается гораздо сложнее простого выбора между «ношу» и «не ношу». Кто-то не покупает одежду в секонд-хендах, но с удовольствием принимает вещи от хорошо знакомых людей и родственников.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.