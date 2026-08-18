Послу Японии выражен решительный протест из-за антироссийских высказываний руководства страны после посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп Фото: REUTERS.

Суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми, заявили в МИД РФ послу Японии. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность южных Курильских островов неприемлемы и незаконны.

Послу Японии выражен решительный протест из-за антироссийских высказываний руководства страны после посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

На Радио «КП» обсудили тему с Директором центра политического анализа Павлом Данилиным.

- Есть надежда, что однажды до Японии дойдет и она прекратит свои демарши относительно Курил?

- Деградация политиков Японию также затронула, как и политиков в ЕС затронула, к сожалению. Причем сильно. После премьеров Коидзуми, после Синдзо Абэ, которого убили, не в последнюю очередь, потому, что у него были хорошие отношения с русскими, можно сказать, что нынешнее руководство Японии сильно деградировало в области внешней политики. В контексте умения выстраивать отношения с ближайшим соседом своей страны. При том они экономически до сих пор на нас довольно сильно завязаны, но зачем-то лезут в конфликт. Это удивительно.

- Зачем они это делают? Они что, так работают на внутреннюю, не на внешнюю повестку – если они не отреагируют на приезд Путина на Курилы, их загрызут либералы внутри страны?

- Либералы там во власти - потому сами себя грызть будут. Им ничего не мешает забыть, что Америка на них уронила ядерные бомбы, две штуки. Убив 200 тысяч японцев, из них две трети мирных. А тут им что-то мешает «закрыть глаза»? Это лицемерие 90-го уровня. Чьи интересы они выражают со своими протестами? Глобалистских структур, американских структур. Которые препятствуют выстраиванию нормальных отношений с русскими. Япония – это колония американская, она не суверенна. Не субъектна. И потому выполняет волю хозяина из Вашингтона. Которому невыгодно, чтобы Токио снова был в хороших отношениях с Москвой.

И не нужно это подавать так, будто у этих самураев к нам -какие-то непреодолимые претензии. К оккупирующим их американцам у них никаких претензий нет, а к нам – есть.

- Есть понятие «мягкая сила» - почему бы нам не снять классное кино о том, как американцы сбрасывали атомные бобы на Хиросиму и Нагасаки?

- А нам-то это зачем? Ситуация развивается так, что японцы не просто забудут про то, кто эти бомбы на них сбросил, а будут благодарить американцев за все хорошее. Нам быть большими японцами, чем сами японцы, смысла никакого нет. Наши фильмы, а, особенно, мультфильмы в свое время очень хорошо японцами принимались, но Голливуд сказал свое веское слово и заполонил все. Япония – колония, в том числе, и культурная, и никакое наше кино не сработает – его там просто не покажут.

- Нам к ним вообще соваться смысла нет?

- Ну почему же... Мы соседи и от этого никуда не деться. У нас есть понятие о чести и долге – как и у них есть. Но они не суверенны, их руководство полностью завязано на США. И пробиться с «мягкой силой» через этот вал почти невозможно.