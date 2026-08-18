«Делать нельзя ни при каких обстоятельствах»: Мария Аронова высказалась о цветах от зрителей после спектаклей

Мария Аронова подняла важную тему Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка России, актриса Мария Аронова подняла важную тему в соцсетях. Она высказалась о букетах цветов, которые зрители после спектаклей с удовольствием дарят любимых артистам. Оказывается, раньше Аронова зачастую делилась этими презентами с музыкантами, которые выступают вместе с ней. Но однажды она прочитала отзывы людей о своих выступлениях и поняла, что так обращаться с цветами не следует.

«Вдруг я читаю отзыв. Пишет женщина о том, что ее мама очень долгое время собиралась ко мне на спектакль. Они долго выбирали букет. И, как оказалось, я на поклонах этот букет подарила нашей флейтистке. Люди очень болезненно это восприняли», - написала Мария в своем микроблоге.

Она добавила, что в тот момент поняла – «этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах». «Твое отношение к цветам, которые тебе дарят, должно быть как к поклонам, как к благодарности зрителей аплодисментами», - написала артистка.

Подписчики в целом поддержали актрису, согласившись в том, что передаривать букет на глазах у дарителя – не очень красиво. «Для зрителей вы муза, и они через сутки после концерта могут думать о том, что именно их цветы стоят на вашей кухне, это греет душу», - написал один из комментаторов.

Кстати, ранее Аронова признавалась, что из всех цветов она предпочитает лилии. «Какие же они нежные, ароматные и притягивающие взгляд цветы!» - говорила артистка. При этом отмечала, что ей нравятся и другие букеты, и необычные композиции из цветов.

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