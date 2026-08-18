Десница святителя Спиридона Тримифунтского доставлена в Россию Фото: предоставлено организаторами.

Десница святого Спиридона Тримифунтского уже доставлена в Москву с острова Корфу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А с 20 августа по 20 сентября верующие смогут ей поклониться в 13 российских городах. До этого святыня была в России в 2018 году.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН СВЯТОЙ

Святой известен обилием совершаемых чудес, причем как при жизни, так и после нее, и почитается православными наравне с Николаем Чудотворцем. Чем же он так знаменит?

Святой Спиридон жил в конце III начале IV века на острове Кипр в городе Тримифунта. Добрый, скромный и никому не отказывавший в помощи, он был наделен Господом даром прозорливости.

На момент назначения епископом Тримифунтским святитель был простым землепашцем и пастухом. До сих пор спорят, что шапка, в которой святого изображают на иконах – это деталь одежды пастуха или форма митры. Этот элемент был заимствован на Православном Востоке греками у византийских императоров. Впрочем, даже в сане епископа святитель оставался аскетичным и принимал страждущих, давал им еду и деньги.

Вот только краткий перечень чудес, творимых им: он исцелял от страшных болезней и эпидемий, спасал от голода, ему было под силу изгонять бесов, воскрешать мертвых, управлять силами природы.

Однажды к Спиридону в слезах прибежала женщина с мертвым ребенком на руках. Помолившись, святой вернул младенца к жизни. Мать не могла поверить своим глазам и упала без сознания. Тогда святитель воздел руки к небу, молясь Богу и сказал женщине: «Воскресни и встань на ноги!» Она встала, точно пробудившись от сна, и взяла своего живого сына на руки.

По его молитве дожди орошали иссушенные земли, а разлившиеся реки послушно возвращались в свои русла, не причиняя беды людям. Благодаря молитвам святого, венецианский остров Корфу был чудесным образом спасен от турецкого нашествия.

ЧУДО, ИЗОБРАЖЕННОЕ НА ИКОНАХ

Самое известное чудо он сотворил на Первом Вселенском соборе 325-го года. Кстати, на нем присутствовал и Николай Мирликийский. Там многомудрый Арий утверждал, что Иисус Христос, как создание Божье, не может быть равен Господу.

Святому Спиридону поначалу даже не давали слова, считая его малообразованным. Но тот вдруг попросил у присутствующих дать ему простой кирпич. Когда просьбу выполнили, то епископ сжал кирпич в ладонях. И вдруг, на глазах у всех, кирпич стал мягким, как воск, а через мгновение из этого куска глины взметнулось пламя и потекла вода.

- Смотрите, вроде бы и три стихии – глина, вода и огонь. А кирпич все-таки один! Так и в Пресвятой Троице – Три Личности, а Божество Едино! – произнес святой.

Вот с тех пор святителя изображают на иконах с куском глины в руках. А Триединство Бога стало первым и незыблемым догматом православной веры.

ТАПОЧКИ СВЯТОГО

Еще одно чудо, которое тоже не имеет научных объяснений и не дает покоя скептикам. Нетленные мощи святителя Спиридона имеют постоянную температуру 36,6 градусов и массу тела взрослого мужчины.

Четыре раза в год тапочки на ногах святителя приходится менять на новые. Дело в том, что они чудесным образом истираются. Верующие считают, что святой незримо путешествует по миру, чтобы помочь нуждающимся и больным. После замены тапочек на новые, обветшалую обувь прямо в храме разрезают на маленькие части и раздают всем желающим.

ПОЧЕМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ИМЕННО ДЕСНИЦЕ

Десница - это церковнославянское название правой руки. В Священном Писании правая рука – это символ правды, могущества. А еще в православии именно правая рука связана с благословением и служением. Но это не значит, что десница «более святая», чем остальные мощи святого.

О ЧЕМ ПРОСЯТ СВЯТОГО

Верующие обращаются к святителю с молитвами о помощи в тяжелых жизненных проблемах, финансовых затруднениях. Верят, что святитель помогает в поиске работы, разрешении жилищных вопросов и других нуждах. Также святой считается покровителем путешественников. Не забывайте не только просить, но и благодарить святого. Вот одна из молитв святому:

О преблаженне святителю Спиридоне!

Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное.

Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов.

Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЫНЕ

В 13-ти городах 12-ти регионов России верующие смогут поклониться святыне.

20 августа — Чебоксары: Введенский кафедральный собор, ул. Константина Иванова, 21. Будет организован круглосуточный доступ. Молебен будет проходить каждые два часа. Вход в очередь будет обозначен указателями, на месте будут дежурить волонтеры в жилетах.

21–24 августа — Казань: Казанский собор, Большая Красная улица, 5Б. Будет организован круглосуточный доступ. В период с 10:00 до 20:00 — молебен с акафистом святителю Спиридону будет проходить каждые два часа.

25 августа — Дивеево: Преображенский собор Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, с. Дивеево, ул. Советская. Поклониться мощам можно будет с 15:00 25 августа по 14:00 26 августа. Молебны будут идти постоянно между богослужениями. Вход в очередь будет обозначен указателями, сориентироваться на месте помогут волонтеры в жилетах.

26–27 августа — Нижний Новгород: Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, ул. Стрелка, 3а. Доступ будет организован с 17:00 26 августа по 16:45 27 августа. Молебны будут проводиться непрерывно между богослужениями. Вход в очередь можно найти по указателям, на месте будут дежурить волонтеры в жилетах.

28–31 августа — Санкт-Петербург: Казанский кафедральный собор, Казанская площадь, 2. Доступ к мощам будет открыт с 6:30 до 23:00, в этот период каждый час будут совершаться молебны. На месте также будут дежурить волонтеры.

1–2 сентября — Псков: Свято-Троицкий кафедральный собор, Псковский Кром, 2. Доступ будет открыт с 08:00 до 20:00. Молебны будут проходить каждый час с 10.00 до 18.00. На месте будут дежурить волонтеры.

3–4 сентября — Смоленск: Свято-Успенский кафедральный собор, ул. Соборная гора, 5. Будет организован круглосуточный режим доступа. Расписание богослужений уточняется. Волонтеры в жилетах помогут сориентироваться на месте.

5–6 сентября — Иркутск: Собор Богоявления, ул. Сухэ-Батора, 1а. Доступ планируется в круглосуточном режиме, расписание богослужений уточняется. 6 сентября состоится масштабный Крестный ход с мощами.

7–9 сентября — Хабаровск: Спасо-Преображенский кафедральный собор, ул. Тургенева, 24. Доступ будет организован с 08:00 до 20:00. Молебны будут служиться каждые два часа между службами.

10–11 сентября — Челябинск: Кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1. Планируется организовать круглосуточный доступ. Молебны с акафистом будут совершаться без перерыва в промежутках между ночными и утренними литургиями и вечерними богослужениями.

12 сентября — Екатеринбург: Храм-на-Крови, ул. Царская, 10. Планируется доступ в круглосуточном режиме. Расписание богослужений уточняется.

13–14 сентября — Владимир: Успенский кафедральный собор, ул. Большая Московская, 56а. Будет организован круглосуточный доступ, молебны будут проходить каждый час.

15–20 сентября — Москва: Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, 15. Поклониться мощам можно будет с 08.00 до 20.00. Расписание богослужений уточняется.