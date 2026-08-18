Если на Украине будут ждать, пока они там решат все проблемы с ТЦК и мобилизацией, со светом, водой и теплом, то Зеленский будет еще долго править ими Фото: REUTERS.

Для украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского прозвенел первый тревожный «звонок». Нет, речь не про «картонный майдан», организованный местными «соросятами»* в защиту экс-министра обороны Михаила Федорова и с надеждой на его возвращение на прежнюю должность. Это просто одно из проявлений борьбы за власть на Украине. Речь про угрозы лично Зеленскому, которые в прямом эфире озвучил один из одиозных украинских политологов-политтехнологов и завзятых русофобов Сергей Гайдай, который пригрозил Зеленскому тем, что «длинные руки» украинцев дойдут и до «просроченного».

- Чем выше трон поднят, тем падение более ужасное. Я бы на месте Зеленского думал о личной безопасности. И личная безопасность говорит, что надо медленно и уверенно расставаться с властью, - заявил Гайдай и ударился в исторические изыскания по озвученной теме. - На моей памяти это сделало всего несколько человек. Наверное, самое известное произошло в 90-е годы - это Ельцин, который просто физически прервал свой срок и отказался от власти, вот это его новогоднее заявление.

Но «просрочка», по мнению Гайдая на такой шаг неспособен.

- Понятно, что Зеленский так никогда не сделает. Он считает, что у него все схвачено, он успешный, он рулит и так далее. И уже к протестам на улице, наверное, привык. Но это все опасная игра. Потому что он делает действия, которые напоминают мне кастрюлю, поставленную на газовую горелочку, с закрученной крышкой и сломанным клапаном, такие были скороварки. Там, когда давление поднималось, клапан его спускал. А тут клапан сломан, и вы не чувствуете, нет социальной чувствительности, но вы газ поднимаете и поднимаете все сильнее и сильнее. И я подхожу и говорю: «Рванет». А вы мне: «С чего ты взял, все же нормально». А я говорю: «Физика процесса такова». Физика социологии, особенно, украинской, тем более, в Киеве такова, что когда-нибудь рванет, - предупредил Гайдай. - Просто сейчас вы пользуетесь тем, что украинское общество войной озабочено больше, чем властью. У нас проблемы, связанные с войной, ТЦК, будущей зимой без света, и тепла больше.

Когда же такое произойдет? А вот на этот вопрос Гайдай дает очень размытый и совершенно неопределенный ответ.

- И когда мы с этим справимся, возможно, у нас дойдут руки до Зеленского. А пока, извините меня, всем народом мы на него забили, а он воспринимает это стабильностью своей власти. В чем сильно ошибается, - завершил украинский политтехнолог и русофоб свой как бы грозный спич.

А вот здесь у украинского политтехнолога, который поставил телегу впереди лошади, можно зафиксировать явное нарушение причинно-следственных связей и логики. Если на Украине будут ждать, пока они там решат все проблемы с ТЦК и мобилизацией, со светом, водой и теплом, то Зеленский будет еще долго править ими. Пока сама Украина не закончится. С другой стороны, все эти проблемы у Украины и ее населения появились именно из-за Зеленского. И именно он и принятая им бандеровская идеология являются первопричиной всех нынешних бед этой страны и ее населения.

Надо бы перезапрячь.

*Фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией

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