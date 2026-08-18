Открытые мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Фото: Михаил Климовский/ТАСС

В Архангельском соборе Московского Кремля были обретены мощи Дмитрия Донского. Там с июля велись реставрационные работы. Выяснилось, что со временем просели плиты пола и была угроза, что те обрушатся на захоронения великих князей, покоящихся в Архангельском соборе.

ОСТАНКИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Чтобы демонтировать плиты, пришлось разобрать кирпичные надгробницы склепа. Вот тогда взору ученых предстали три цельных белокаменных саркофага. Принадлежали они захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

Для сотрудников Музея Московского Кремля это стало неожиданностью, ведь сведения об этих захоронения, которые относятся ко второй половине XIX века, не подтвердились. Оказалось, что саркофаги князей были подняты на уровень пола над их могильными ямами.

Археологи увидели, что крышка саркофага святого благоверного великого князя Дмитрия Донского имела две поперечных трещины, а средняя часть могла обрушиться внутрь саркофага, что повлекло бы повреждение или разрушение останков. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил на проведение реставрационных работ.

Когда археологи и антропологи Института археологии РАН, в присутствии которых специалисты МНРХУ сняли крышку саркофага, то увидели останки в погребальном облачении. Крышку склеили и укрепили дополнительно металлическими стяжками.

- По итогам обследования было констатировано, что останки представлены в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости. Кости не имеют следов посмертных повреждений, характеризуются хорошей сохранностью. Присутствуют участки сохранившихся мягких тканей тела в неперемещенном состоянии, - сообщили сотрудники Института археологии РАН.

Молебен патриарха Кирилла у мощей святого Дмитрия Донского в Москве. Фото: Михаил Климовский/ТАСС

УМЕР В 39 ЛЕТ

А часть левой стопы была, похоже, потревожена в XIX веке. Тогда, 12 июля 1864 года, руководитель работ – барон Михаил Львович Бодэ забрал из саркофага слезницу и передал ее на хранение в Оружейную палату. Сейчас она хранится в Государственном историческом музее.

- На основании визуального осмотра и документации ряда признаков был определен возраст мужчины в момент кончины — 35-45 лет. Отмечена крупная зажившая травма, полученная за несколько лет до смерти. След располагается на лобной кости, справа, ниже лобного бугра. Других травм при визуальном обследовании (без снятия погребальных одежд) обнаружено не было. Выявлены следы значительных физических нагрузок на мышцы рук и груди. Отмечены начальные стадии артроза коленного сустава, что также вызвано значительными физическими нагрузками, - сообщили ученые.

Портрет из Дмитрия Донского «Царского титулярника»

Известно, что Дмитрий Донской получил удар по голове, череп не был проломлен, но травма привела к обширной гематоме.

- А мы знаем, что Дмитрия Донского нашли без сознания, в латах, изрубленного и избитого. Доспехи спасли его. Без сознания, под сломленной березой его нашли товарищи, - сказал помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал обретение мощей «улыбкой Бога» и символом для России.

Определили даже рост Дмитрия Донского. А он для Средневековья был немаленьким – примерно 177-178 см. Следов ран, несовместимых с жизнью, не обнаружено. Все эти характеристики согласуются с письменными источниками и историческими свидетельствами о жизни и кончине великого князя.

Исторические сведения, а также антропологические исследования и облик захоронения говорят о подлинности останков святого князя Дмитрия Донского, который скончался своей смертью в 39 лет.

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен у мощей благоверного князя Димитрия Донского. А также благословил поместить несколько фрагментов, взятых от мощей великого князя, чтобы поместить их в ковчеги для поклонения верующих.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты и праправнук Александра Невского, родился 12 октября 1350 года в Москве. Прозван «Донским» за победу в Куликовской битве, которая произошла близ реки Дон 8 сентября в 1380 году.

- Но на самом деле Дмитрий Донской ценен нам другим, на мой взгляд. Он ценен тем, что стал объединителем русских княжеств. Именно под стягами Дмитрия Донского объединились, наверное, впервые, за 150 с лишним лет, русские князья против общего врага. И не случайно сказано, что до Куликова поля это были владимирцы, новгородцы, москвичи, а после это стали русские, - заметил Владимир Мединский.

Он рассказал, что князь, сняв с себя княжеское облачение, надел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка. Они приняли на себя удар татарской конницы. Тоже самое потом сделает Петр Первый под Полтавой и Иосиф Сталин во время Великой Отечественной войны.

- Князь говорил своим воинам: «Если убьют меня, это ничего не значит. Я жив, я где-то рядом, просто вы меня не видите. Я в облачении простого воина». Это была не только храбрость, но и военная хитрость. Ведь тогда русские князья присягали на верность именно Дмитрию Донскому. Если бы пал его стяг, это означало, что, в принципе, можно расходиться - битва закончилась, а обязательства исчерпаны, - пояснил Владимир Мединский.

Князь показал, что Орду вполне можно одолеть, если объединиться. Дмитрий Донской стал первым русским князем, который передал великое княжение Владимирское по наследству своему старшему сыну Василию, не испрашивая на то дозволения Орды.

Именно благодаря ему Москва впоследствии стала белокаменной. После большого пожара 1367 года, подробно описанного в летописях, он приказал построить новый Кремль, но уже не из дерева, а из камня. А вокруг Москвы началось объединение русских княжеств.

А во времена Великой Отечественной войны именем Дмитрия Донского была названа танковая колонна, созданная на пожертвования верующих в СССР и переданная в 1944 году нашим танковым войскам.