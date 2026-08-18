Герой спецоперации «Z» Николай Смородин спас жизнь военному водителю

Старший лейтенант Тимур Давыдов и Рядовой Николай Смородин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

СОРВАЛ БОЕВИКАМ АТАКУ

Старший лейтенант Тимур Давыдов

В ходе выполнения боевой задачи, пункт управления ротой, где находился старший лейтенант Тимур Давыдов, был внезапно атакован противником. Под умелым командованием командира роты военнослужащие подразделения быстро заняли выгодные позиции и открыли сосредоточенный огонь по противнику.

Тимур, видя сохраняющуюся угрозу прорыва к позициям роты, лично вступил в бой. Проявляя отвагу и боевую выучку, метким огнем он уничтожил боевика, пытавшегося прорваться к позициям подразделения. Решительные и слаженные действия подразделения позволили сорвать атаку, вынудив противника отступить.

Благодаря высокому уровню боевой подготовки подразделения и личному мужеству старшего лейтенанта Тимура Давыдова атака противника была отражена.

СПАС ЖИЗНЬ ВОЕННОМУ ВОДИТЕЛЮ

Рядовой Николай Смородин

Рядовой Николай Смородин действовал в зоне спецоперации в составе эвакуационной группы.

Во время выполненной боевой задачи он заметил, как впереди идущий автомобиль был атакован ударным беспилотным летательным аппаратом противника, в результате чего произошло частичная детонация перевозимого боекомплекта и возгорание автомобиля.

Николай, не теряя самообладания незамедлительно бросился к горящему автомобилю, и несмотря на угрозу повторной детонации боекомплекта вытащил из кабины раненого водителя.

Благодаря решительным и смелым действиям рядового Николая Смородина пострадавшему была своевременно оказана первая помощь, а затем организована экстренная эвакуация в полевой госпиталь, что помогло сохранить жизнь бойца.