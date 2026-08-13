Лера Кудрявцева засветила интимную татуировку, сделанную после пластики груди

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Болгарию. Здесь у телеведущей есть квартира в одном из самых популярных ЖК на черноморском побережье страны. Звезда купила апартаменты еще в нулевых, и с тех пор каждый год наведывается туда.

Вместе с Лерой на курорте отдыхают ее мама, сестра и дочка Маша. Родственницы обедают в местных ресторанах и загорают на пляже. Во время одного из визитов на море Кудрявцева сделала селфи в бикини. При этом Лера засветила интимную татуировку, которую она набила после пластики груди. Под бюстом телеведущей красуются ветка с листьями, обвивающая ее левую грудь, и изображение солнца. Звезда сделала наколку, чтобы скрыть шрамы после пластики.

Лера засветила интимную татуировку, которую она набила после пластики груди. Фото: соцсети.

Теледива десятилетиями ходила с пышным силиконовым бюстом, пока один из имплантов не порвался. Силикон начал вытекать, Лера оказалась в критической ситуации. Врачи велели ей срочно избавиться от имплантов.

«Левый имплант порван, протекает лет 5-6, куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», - рассказала тогда Лера.

После извлечения имплантов телеведущая рассказала в соцсетях, каково ей живется без силиконового бюста. По словам Кудрявцевой, она буквально вздохнула с облегчением. Ее муж, хоккеист Игорь Макаров, тоже доволен внешним видом жены.

«Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, как же, как же... Скажу честно, мне так нравится, что у меня теперь маленькая грудь», - отметила телеведущая.

В отпуск Лера отправилась без мужа. По словам телеведущей, он остался дома заниматься хозяйством. Однако поклонники подозревают, что не все так просто. Два года назад телеведущая чуть не развелась с Игорем. В январе 2024 года Лера публично заявила, что не может справиться с алкоголизмом Макарова. Лера призналась, что ушла от него. Но до официального разрыва брака дело не дошло: супруг звезды прошел лечение, и пара помирилась. Но несколько месяцев спустя Кудрявцева опубликовала в соцсетях новый крик души. Она написала, что никак не может спасти мужа.

«Только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня», - рассказала Лера.

После этого Макаров набросился на жену в соцсетях с нецензурной бранью. Подписчики были уверены, что пара больше не помирится и будет общаться только ради дочки Маши. Но Лера и Игорь вроде бы вновь смогли преодолеть кризис в отношениях. Однако то, что сейчас супруги отдыхают раздельно, наводит поклонников на мысли о том, что у них все-таки не все гладко, и звездная пара скрывает истинное положение вещей.

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