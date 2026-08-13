Заплатила миллионы и никакого удовольствия: Собчак пришла в ужас от дорогого итальянского курорта

Ксения Собчак.

Ксения Собчак отдыхает в Европе: телеведущая отправилась на популярный у россиян курорт Форте-деи-Марми. Состоятельные соотечественники выбирают его за песчаные пляж и мелкое море, в котором можно купаться с детьми.

Ксения Собчак много лет подряд вывозила в Форте-деи-Марми сына Платона и называла это место своей итальянской дачей. К слову, отдых там недешевый: пляжи на этом побережье в основном платные, а хорошие отели, в которых привыкла останавливаться Ксения, стоят миллионы рублей за пару недель.

Но в этот раз итальянский отпуск Собчак разочаровал. Заплатившая бешеные деньги телеведущая назвала его полным г…м.

«Море – г…о полное. То есть там просто тина, как будто кто-то блеванул аяуаской. Ты долго идешь по колено вот в этом плавающем водорослевом говне. Пляж там не чистят, кстати», - заявила Собчак.

Телеведущая пошутила, что зато в этом море невозможно пойти на дно. По ее словам, из-за большого количества тины в нем «физически невозможно утонуть».

Впрочем, Ксения добавила, что ей все равно нравится отдыхать в Италии. К плюсам страны она отнесла вкусную еду и хорошие условия для занятий спортом.

Собчак в последние годы активно скупает недвижимость за рубежом. В 2022 году стало известно, что телеведущая приобрела квартиру в ОАЭ.

«Да, я купила квартиру в Дубае, и вот подробности. Уже 2 года ходят байки в СМИ, вот только реальной информации нет ни в одном источнике. Я устала от сплетен и решила лично всё вам рассказать», - заявила телеведущая в своем блоге.

Собчак оформила покупку квартиры в марте 2022 года. Телеведущая приобрела в рассрочку трехкомнатные апартаменты площадью 162 квадратных метра за 1,6 миллиона долларов (141,7 млн рублей по текущему курсу).

Ранее Ксения упоминала, что не доверяет банкам, поэтому все заработанное старается тут же вкладывать в активы.

После начала СВО телеведущая сделала себе израильское гражданство и паспорт этой страны, позволяющий ездить без визы во многие государства, в том числе в Европу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину