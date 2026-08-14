Атака беспилотников на регионы России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Атаки Киева по регионам РФ не останавливаются и, как прежде, объектами ударов становятся объекты мирной экономики и обычные жители. В ночь на 14 августа удары были направлены в сторону регионов Центральной России, Волгограда, Юга страны. Увы, не обошлось без жертв и разрушений. Рассказываем последние новости о последствиях атак ВСУ на регионы России на 14 августа 2026 года.

Последние новости о последствиях атак ВСУ на регионы России на 14 августа 2026 года

Утром 14 августа цифрами об отражении ночных атак БПЛА ВСУ на регионы России на 14 августа 2026 года поделились в Минобороны РФ. Здесь отметили, что дежурными силами ПВО удалось перехватить и уничтожить 258 украинских дронов самолетного типа. Перехваты произошли на территории Волгоградской и Пензенской областей, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Воронежской. А также в Краснодарском крае, Крыму, над акваториями Черного и Азовского морей.

Массированный удар был нанесен по Ростовской области:

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе, - информировал губернатор Юрий Слюсарь.

Мы собрали последние новости о последствиях атак ВСУ на регионы России на 14 августа 2026 года. Самые тяжелые последствия в Белгородской области – здесь погиб человек, ранены 10 жителей. Пострадавший есть и в Брянской области - осколками ранен местный житель, он в больнице. В Тверской области осколки БПЛА повредили стену склада Wildberries 14 августа 2026 года – к счастью, обошлось без сильного пожара и пострадавших.

В Калужской области также были уничтожены восемь объектов БПЛА над регионом. Пострадало остекление в одной из школ Людиновского округа. Все восстановить обещают максимально оперативно.

Также серьезным ударом стала атака на порт Усть-Луга, но последствия удалось ликвидировать в очень короткие сроки. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Уже позже стало известно о ракетном ударе по Брянску - погиб человек, пострадали шестеро.

Атака ВСУ на Белгородскую область 14 августа 2026: погиб мирный житель

Как рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев в своем канале, за сутки ВСУ 122 раза атаковали регион. Ударам подверглись и областная столица, и несколько округов.

- Противник произвел три артиллерийских обстрела. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА, - сообщает глава региона.

Были сбиты и подавлены 135 беспилотников благодаря работе систем ПВО. Но без потерь не обошлось. При атаке ВСУ на Белгородскую область 14 августа 2026 года в Белгородском округе погиб мирный житель, мужчина – он находился в своем доме в момент атаки. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. Им окажут всю необходимую помощь.

Также известно о 10 пострадавших - в Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Одна из женщин в момент атаки ехала на велосипеде – сейчас она в тяжелом состоянии госпитализирована в областную клиническую больницу. Еще пять жителей пострадали в поселке Красная Яруга, в тяжелом состоянии один мужчина, остальных отпустили домой после оказания быстрой помощи. Еще один пострадавший – водитель грузового автомобиля, на который налетел дрон. Мужчина в больнице. Трое из раненных - жители Шебекино, они продолжают лечение амбулаторно.

Всего четыре человека остаются в больницах – им оказывают необходимую медицинскую помощь.

- Желаю всем пострадавшим как можно быстрее поправиться и вернуться к своим близким, - отметил Александр Шуваев.

Также известно о разрушениях в результате атаки БПЛА на Белгородскую область. В Белгородском округе повреждены автомобили., несколько многоэтажек, административное здание. В Волоконовском округе – коммерческий объект. В Гайворонском – частные дома, линии электропередач и автомобили.

Пострадавших при ударе по складу не было Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Удар ВСУ по складу Wildberries в Тверской области 14 августа 2026 года: повреждения, пострадавшие

Также серьезной атаке этой ночью подверглась Тверская область. Удар ВСУ по складу Wildberries в Тверской области 14 августа 2026 года стал очередным вероломным нападением на объекты гражданской инфраструктуры. О повреждениях сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев: по его словам. В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломки беспилотника повредили стену склада Wildberries в Тверской области14 августа 2026 года. Речь идет о складском комплексе в Калининском округе.

Он особенно подчеркнул, что пострадавших и погибших при ударе ВСУ по складу Wildberries в Твери 14 августа 2026 года нет, всех удалось своевременно эвакуировать. На месте возникло задымление и его оперативно ликвидировали.

Дальнейшую безопасность объекта обеспечивают экстренные службы.

Ракетный удар ВСУ по Брянской области 14 августа 2026 года: пострадал жилой дом

Утром была объявлена ракетная опасность в Брянской области. Позже стало известно про ракетный удар ВСУ по Брянской области 14 августа 2026 года по жилому дому. Он находится в Брянске.

В результате атаки погиб один человек, пострадали шесть человек. Все они доставлены в больницу, им оказывают необходимую помощь. В жилом доме возник пожар - его продолжают ликвидировать. Всех жильцов эвакуировали. Оценить последствия атаки еще предстоит.

Также стало известно, что ВСУ ударили по Дятьковскому району - пострадавших нет, частично пострадали гражданские объекты. Все службы работают на местах.

Последствия атаки ВСУ на порт Усть-Луга 14 августа 2026 года: жертв нет

Массированная атака ВСУ произошла в Ленинградской области в ночь на 14 августа. Опасность БПЛА объявили около 4 утра. Позже губернатор Александр Дрозденко сообщил, что сбиты 51 дрон противника. Последствиями атаки ВСУ на порт Усть-Луга 14 августа 2026 года стали повреждения и небольшое возгорание. К тушению специалисты приступили незамедлительно.

Около семи утра был объявлен отбой беспилотной опасности – за все время были сбиты 5 БПЛА противника. И около 8 утра губернатор сообщил, что все последствия атаки ВСУ на порт Усть-Луга 14 августа 2026 года устранены, жертв нет