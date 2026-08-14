Наши операторы дронов активно действуют в ближнем тылу противника, отрезая ему пути сообщения

Операторы БПЛА 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск провели разведку боем в районе поселка городского типа Дружковки. Зафиксировав передвижение украинских военнослужащих с использованием квадрокоптеров с тепловизорами, операторы обнаружили и уничтожили его, используя осколочно-фугасные боеприпасы. Это предотвратило продвижение ВСУ к передовой и создало благоприятные условия для наступления российских штурмовых подразделений.

Напомним, 13 августа 2026 года Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль села Петровка, расположенного примерно в трех километрах от южных окраин города и прилегающего к прямой трассе на Дружковку. Сегодня наши воины уже зачищают подступы к этому поселку.

Также можно увидеть, как в пригороде Славянска операторы БПС 6-й мотострелковой бригады группировки «Южная» уничтожили вражескую РСЗО, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам. Наши операторы дронов активно действуют в ближнем тылу противника, отрезая ему пути сообщения, уничтожая имущество и склады, подавляя пункты управления и артиллерийские позиции.

Под Краматорском наши воины продолжают наносить ущерб военной инфраструктуре ВСУ: разведчики-операторы БПЛА совместно с технической разведкой обнаруживают цели, по которым артиллеристы наносят точные удары. Приоритетными задачами являются выявление и уничтожение временных огневых точек и живой силы ВСУ.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Туляганов специально прибыл в зону спецоперации, чтобы вручить государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим «Южной» группировки войск.

Около пятидесяти добровольцев отрядов «БАРС», участвовавших в освобождении населенных пунктов ЛНР были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», «За отвагу», «За храбрость II степени», «За спасение погибавших», а также ведомственными знаками отличия Минобороны РФ.

Туляганов поблагодарил добровольцев за ратный труд, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач.