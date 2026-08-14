Названы новые схемы с автоподставами: Профессиональные пешеходы, перевертыши и «свидетели из засады»

До сих пор используется схема, когда старые повреждения автомобиля пытаются выдать за только что полученные в свежей аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще несколько лет назад новости об автоподставах попадали в СМИ с завидной регулярностью. Ушлые лихачи «ловили» простачков на поворотах и круговых съездах. Некоторые группировки собирали после таких ДТП «денежные компенсации» в промышленных масштабах. Потом, казалось, эта проблема с наших дорог полностью исчезла. Ну, потому что камер стало намного больше и ситуации, которые раньше называли «спорными», при наличии записей стали очевидны.

Но, как выяснилось, не тут-то было. Автоподставщики никуда не исчезли. Они просто изменили тактику.

- Классические подставы по принципу «резко перестроился - подрезал - спровоцировал столкновение» не исчезли, но встречаются реже, - рассказывает KP.RU страховой агент, эксперт по вопросам автострахования Андрей Лисавин. - Сегодня на дорогах слишком много камер и видеорегистраторов, поэтому доказать намеренную провокацию стало значительно проще. В результате меняется не сама цель автоподставы, а техника ее реализации. Причем, преступники используют сразу несколько схем.

1. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕШЕХОД»

Одна из схем связана с так называемыми «профессиональными пешеходами».

- Человек намеренно создает опасную ситуацию при движении автомобиля на небольшой скорости. Например, в плохо освещенном месте. После чего предъявляет требования о компенсации причиненного вреда, - продолжает эксперт.

Андрей Лисавин приводит в пример недавний случай из своей практики. Вечер, спальный район, нерегулируемый переход со слабым освещением.

- Контакт автомобиля и пешехода, оказавшегося на проезжей части, произошел на скорости около 10 км/ч, пешеход получил ушиб. Разобраться в обстоятельствах помог видеорегистратор: запись показала, что человек появился из-за стоящего автобуса непосредственно перед автомобилем.

Человек намеренно создает опасную ситуацию при движении автомобиля на небольшой скорости. Например, в плохо освещенном месте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

2. «ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

- Нередко встречаются попытки изменить сведения об обстоятельствах аварии или водителе, находившемся за рулем, - продолжает Андрей Лисавин. - Камер вокруг много, поэтому злоумышленники все чаще делают ставку не только на само столкновение, но и на манипуляции с обстоятельствами. Поэтому общаясь после ДТП с другой стороной, нужно быть очень предельно внимательным. (См. «Комментарий специалиста». – Авт.).

Кстати, иногда после ДТП на стороне «пострадавшего» могут выступать заранее подготовленные свидетели, которые начинают транслировать показания, полностью повторяющие версию автоподставщика. К этому тоже нужно быть готовым.

Человека могут психологически вынуждать признать вину и заплатить на месте до приезда сотрудников полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3. НОВОЕ-СТАРОЕ

До сих пор используется схема, когда старые повреждения автомобиля пытаются выдать за только что полученные в свежей аварии. Одни и те же вмятины могут «продавать» разным водителям по несколько раз.

- Был такой случай на парковке торгового центра, - продолжает страховой агент. - При выезде автомобили слегка соприкоснулись бортами, однако вторая сторона заявила значительно более серьезные повреждения кузова. Итоге экспертиза установила, что часть повреждений и следов ремонта существовала раньше и не соответствовала механизму конкретного столкновения.

Одним из основных инструментов выявления схем автоподставщиков становится автотехническая экспертиза Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

4. «САМ ВИНОВАТ. ДАВАЙ РЕШИМ НА МЕСТЕ»

- Есть и своего рода гибридные случаи, - говорит Лисавин. - Это уже не обязательно чистая инсценировка аварии. Человека могут психологически вынуждать признать вину и заплатить на месте до приезда сотрудников полиции, угрожая длительным разбирательством и другими проблемами.

На этом, кстати, ловят и мужчин, и женщин.

5. УШЛЫЙ «СЕРИЙНИК»

Впрочем, эксперты отмечают, что иногда злоумышленники пытаются «работать» по старым схемам. И тут главное не согласиться «решить вопрос на месте». Потому что при обстоятельном разборе ДТП часто всплывают детали, которые все сразу объясняют.

- У одного моего клиента был подобный случай, - рассказывает страховой агент. - Впереди идущий автомобиль без очевидной причины резко затормозил, после чего произошло попутное столкновение. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у автомобиля, заявленного потерпевшим, это было уже третье похожее ДТП за два года в разных регионах. Машина была оформлена на родственника, а полис ОСАГО приобрели незадолго до аварии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«После аварии нужно все зафиксировать»

- Одним из основных инструментов выявления схем автоподставщиков становится автотехническая экспертиза, - объясняет руководитель группы юристов «Бударагин А. А. и партнеры» Александр Бударагин. - Специалисты проверяют, могли ли конкретные повреждения возникнуть при заявленном механизме столкновения. Нужно четко понимать, что суды оценивают не одно обстоятельство, а всю совокупность доказательств. Главной защитой для автомобилиста была и остается качественная фиксация обстоятельств происшествия. Нужно сразу сохранить запись видеорегистратора, сфотографировать не только повреждения крупным планом, но и положение автомобилей, дорожную разметку, знаки и общую обстановку. Стоит записать контакты очевидцев и обратить внимание на камеры поблизости. Чем подробнее зафиксировано реальное положение дел сразу после ДТП, тем сложнее впоследствии изменить его обстоятельства или приписать автомобилю повреждения, которых он в этом столкновении не получал.

При этом эксперт уточняет, что бывают случаи, когда автоподстава совершается, чтобы получить деньги не от второго участника аварии, а от страховщика:

- Если инсценировка аварии совершается ради незаконного получения страховой выплаты, действия участников могут квалифицироваться по ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования (до 6 лет лишения свободы. – Авт.). В зависимости от конкретных обстоятельств также могут применяться нормы об общем мошенничестве и ответственности за подделку документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отобрать бы у тебя пистолет»: В Москве будут судить группу автоподставщиков, которые уговорили 16-летнюю школьницу броситься на машину

Дешевые напитки вбивали в чеки по премиальным ценам: В Москве будут судить семерых участников «подставных свиданий»

«Таких студий - сотни»: Откуда взялись русские порно-модели, открывшие в соцсетях новый бизнес

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как понять, что в бак автомобиля залили плохой бензин