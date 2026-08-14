Королева красоты и лауреатка «Оскара» Хэлли Берри: «Зачем удерживать мужчину, если стало ясно, что он - не тот, кто тебе нужен?»

Американской актрисе Хэлли Берри исполнилось 60 лет. Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

В 60 уже можно подводить кое-какие итоги карьеры, и они у Хэлли Берри будут непростыми. С одной стороны, лауреатка конкурсов красоты, фотомодель, девушка Бонда, самая сексуальная женщина в мире по версии журнала FHM (2003). С другой - лауреатка «Эмми», «Золотого глобуса» и «Оскара», член жюри Каннского кинофестиваля. С третьей - звезда огромного количества плохих фильмов: увы, она почему-то бесконечно соглашалась сниматься в разнообразной шлачине, всяких «Женщинах-кошках», «Идеальных незнакомцах», «Заклинательницах акул», «Старых Новых годах». На этом фоне «Люди Икс», второй «Кингсмэн» или третий «Джон Уик» - шедевры; впрочем, к счастью, по такому ее в основном и помнят.

Хэлли - мулатка, наполовину афроамериканка, наполовину англичанка (мать перебралась в США из Ливерпуля в юном возрасте) - родилась в Кливленде, штат Огайо. И папа, и мама работали в психиатрической больнице, он санитаром, она сиделкой. И имя для дочки родители выбрали немного психиатрическим образом - назвали в честь крупного кливлендского универмага Halle’s.

Детство у нее было непростым: отец пил, ежедневно избивал мать, а когда Хэлли было четыре года, родители развелись. И никакого желания общаться с отцом у Хэлли не возникало очень долго: в начале 90-х, в одном интервью, она обронила, что понятия не имеет, жив он вообще или нет. (Он умер в 2003-м от осложнений болезни Паркинсона).

В школе у Хэлли зато все складывалось вполне прилично: она была отличницей, издавала школьную стенгазету, стала королевой выпускного... А потом начались конкурсы красоты. Сначала она выиграла подростковый «Юная мисс Американка», потом стала «Мисс Огайо», в 1986-м заняла второе место на «Мисс США» и стала первой чернокожей девушкой, представлявшей США на «Мисс мира» (там оказалась лишь на шестом месте - но и это не так плохо, учитывая, что всего участниц было 77).

Ее влекло кино, и после пары ролей на телевидении она вышла на большой экран в роли наркоманки в фильме Спайка Ли «Тропическая лихорадка». Сразу за этим был «Последний бойскаут» Тони Скотта, затем - комедия с Эдди Мерфи «Бумеранг»... В 1992-м журналист с восхищением писал о ней: «Хоть на счету у нее всего четыре фильма, она выглядит как большая звезда, снимающаяся в маленьких ролях просто по приколу». И добавлял, что Берри относится к актрисам, чье большое будущее видно сразу. (Правда, на съемках «Бумеранга» это будущее чуть не накрылось: Хэлли упала с лошади, и два месяца пришлось лечиться. Кроме того, в конце 80-х у нее нашли диабет первого типа).

Настоящего звездного часа ей после этого интервью пришлось ждать еще несколько лет: в 90-е у нее не было настоящих хитов. Ну, комедия «Флинтстоуны» по мотивам мультсериала про людей каменного века (ее героиню там звали Шэрон Стоун - такая игра слов), ну, боевик «Приказано уничтожить» с Куртом Расселлом и Стивеном Сигалом... На телевидении повезло больше - «Эмми» и «Золотой глобус» ей выписали за «Познакомьтесь с Дороти Дэйндридж», фильм о первой чернокожей актрисе, номинированной на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» (это случилось в середине 50-х). Берри и впрямь была на нее похожа, и через три года в фильме углядели некое пророчество: первой афроамериканкой, не просто номинированной за главную роль, но и получившей статуэтку, стала сама Хэлли.

В «Бале монстров» Марка Форстера она сыграла очень несчастную женщину, у которой погибает несчастный, страдающий от ожирения сын; на этом фоне она заводит роман с несчастным палачом из местной тюрьмы (Билли Боб Торнтон), чей несчастный сын (Хит Леджер) не захотел продолжать династию и покончил с собой на глазах отца. Причем как раз после того, как принял участие в казни несчастного бывшего мужа героини (его сыграл Шон Комбс - он же несчастный Пи Дидди). Многие в тот оскаровский сезон волновались, что киноакадемики не дадут себе труд ознакомиться со столь безотрадным произведением, но фильм расхвалили критики, и он стал хитом - собрал $45 млн при бюджете в $4 млн. Ну, а Хэлли произнесла одну из самых эмоциональных речей в истории «Оскара» - на протяжении пяти минут ее просто трясло, она рыдала и не могла подобрать слов.

Начало 2000-х - это вообще был пик ее карьеры. Она сыграла Шторм в «Людях Икс» - одной из самых первых удачных экранизаций комиксов Marvel (до «киновселенной» было еще далеко). Сыграла Джинкс в «Умри, но не сейчас» - последнем «традиционном» фильме о Джеймсе Бонде и последнем с участием Пирса Броснана. А потом сыграла Женщину-кошку в провальной «Женщине-кошке», и блистательная карьера начала разъезжаться по швам.

Берри получила «Золотую малину» как худшая актриса 2004 года. И вышла на сцену, держа в руке «Оскар» (в другую руку взяла «Малину» - награда там выглядит именно как позолоченная малина размером с теннисный мяч, размещенная на коробке с пленкой). И под аплодисменты публики спародировала собственную истерическую речь на «Оскаре». Между прочим, за всю 45-летнюю историю «Малины» только пять человек нашли в себе силы явиться и получить ее лично (из больших звезд, кроме Берри, это была Сандра Буллок).

В личной жизни ей тоже не везло: как правило, отношения с мужчинами заканчивались плохо. Стоматолог Джон Ронан, с которым она жила с 1989-го по 1991-й, подал на нее в суд: утверждал, что взял в долг деньги и отдал ей, чтобы «помочь с карьерой», а теперь требовал обратно (иск отклонили). Другой бойфренд (говорят, это был Уэсли Снайпс) избил ее во время съемок «Последнего бойскаута» и так повредил барабанную перепонку, что левым ухом она теперь слышит только на 20%. С первым мужем, бейсболистом Дэвидом Джастисом, они прожили три с лишним года, и после расставания Берри впала в глубокую депрессию, думала даже о самоубийстве. Брак со вторым мужем, певцом Эриком Бенетом, длился еще меньше - два с половиной года. Потом был роман с красавцем-моделью Габриэлем Обри, от него перед расставанием она родила дочь. Влюбившись во французского актера Оливье Мартинеса, решила перевезти девочку к нему во Францию, но Обри через суд запретил ей это делать - а потом еще, на радость таблоидам, Оливье и Габриэль подрались, да так, что оба угодили в больницу. Но Мартинес стал ее третьим мужем (стоит ли уточнять, что ненадолго) и отцом ее сына, которого она родила в 47 лет.

В совсем недавнем интервью, в феврале 2006-го, она сказала: «После моего третьего развода люди начали говорить: «Что с ней не так? Она сумасшедшая. Она не может удержать мужчину». А я всегда возражала: «Кто сказал, что нужно удерживать мужчину, если стало ясно: он не тот, кто тебе нужен?» Я и интервью последние десять лет почти не давала, потому что надоела одна и та же песня: «Бедная Хэлли - ей снова не повезло в любви!» Журналистка попросила ее придумать к интервью свой заголовок. Она задумалась, а потом начала выбирать варианты: «Хэлли Берри - не беспомощная девушка». «Хэлли Берри не является жертвой неудачных отношений». «Хэлли Берри никогда не говорила, что во всем виноват кто-то другой».

Сейчас она увлеченно возится со своей компанией Respin, где женщинам помогают управиться с менопаузой, разрабатывают для них разные поддерживающие планы («этот проект - стартап, так что пока в основном он выкачивает из меня кровь, время и деньги»). Нашла мужчину, с которым ей хорошо: это 56-летний музыкант Вэн Хант, с которым они четыре месяца разговаривали по телефону, прежде чем встретиться лично (была пандемия, к самоизоляции в США относились очень серьезно). Рассказывает, что ролью, о которой она мечтала и которую не сыграла, была, не поверите, Анджела Дэвис.

В 2026 году Берри выступит продюсером трех сериалов и семи фильмов, и во всех сыграет главные роли. Один из этих фильмов, «Флёр» - о нью-йоркской домохозяйке, которая много лет жила с нелюбимым мужем, посвятила себя ему и детям, «была тряпкой, о которую вытирают ноги, а однажды утром проснулась в своей квартире и подумала: «Черт возьми, что я здесь делаю?» И отправилась в Париж, чтобы стать элитной эскортницей и доминатрикс. Она чем-то похожа на меня: я тоже люблю делать то, что меня волнует и немного пугает».