Наши дроноводы круглосуточно наблюдают за логистическими путями противника, выявляя новые цели для последующего уничтожения. Фото: Минобороны РФ.

Подразделения БПЛА систем в составе 37-го мотострелкового полка и 9-го инженерно-саперного полка группировки войск «Запад» успешно пресекают попытки ВСУ провести ротацию личного состава в зоне СВО на Краснолиманском направлении.

«Дроны выявляют передвижения боевиков, наводят ударные БПЛА для уничтожения целей. Использование камикадзе и других ударных беспилотников эффективно срывает контратаки, ротации и подвоз боеприпасов ВСУ», - комментируют кадры в Минобороны России.

Расчеты FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» продемонстрировали выслеживание и ликвидацию военной техники ВСУ в Сумской области.

Можно увидеть, как наши воины обнаружили и ликвидировали в лесном массиве три единицы техники ВСУ: автомобиль-багги, квадроцикл и бронеавтомобиль HMMWV. Эти удары лишили возможности совершить манёвр украинских боевиков и способствовало обеспечению безопасности российских штурмовых подразделений.

В это время операторы БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа группировки войск «Центр» на Добропольском направлении выявили скопления пехоты ВСУ, скрывавшиеся в лесополосах и жилых строениях. Координаты были незамедлительно переданы расчетам ударных БПЛА, которые нанесли точные удары, ликвидировав более десяти военнослужащих ВСУ.

На Добропольском направлении в ДНР расчет разведывательного БПЛА 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» разведал пункт временной дислокации ВСУ. По запросу российских военных был нанесен точечный авиаудар самолетом Су-34.

Наши дроноводы круглосуточно наблюдают за логистическими путями противника, выявляя новые цели для последующего уничтожения.

Батарея противодействия БПЛА 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» успешно борется с беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении.

Для уничтожения воздушных целей используются дроны-перехватчики «Молния-ПВО», как в режиме свободной охоты, так и по данным наземных и радиолокационных средств. Это ограничивает возможности противника по ведению разведки и корректировке огня.

Действуя днем, находящиеся на дежурстве бойцы ПВО вынуждены совершать маневры, чтобы уходить от ударов украинских FPV-дронов. Оператор Молнии-ПВО Сергей Иванов показал один из таких маневров, который ему помогает уйти от ударов вражеских беспилотников.