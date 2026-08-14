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Политика14 августа 2026 9:03

Оператор «Молнии» Иванов продемонстрировал маневр от вражеского FPV-дронавидео

Наши дроноводы продолжают перемалывать живую силу и технику на передовой, а также в тылу противника
Александр БОЙКО
Наши дроноводы круглосуточно наблюдают за логистическими путями противника, выявляя новые цели для последующего уничтожения.

Наши дроноводы круглосуточно наблюдают за логистическими путями противника, выявляя новые цели для последующего уничтожения.

Фото: Минобороны РФ.

Подразделения БПЛА систем в составе 37-го мотострелкового полка и 9-го инженерно-саперного полка группировки войск «Запад» успешно пресекают попытки ВСУ провести ротацию личного состава в зоне СВО на Краснолиманском направлении.

«Дроны выявляют передвижения боевиков, наводят ударные БПЛА для уничтожения целей. Использование камикадзе и других ударных беспилотников эффективно срывает контратаки, ротации и подвоз боеприпасов ВСУ», - комментируют кадры в Минобороны России.

Расчеты FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» продемонстрировали выслеживание и ликвидацию военной техники ВСУ в Сумской области.

Можно увидеть, как наши воины обнаружили и ликвидировали в лесном массиве три единицы техники ВСУ: автомобиль-багги, квадроцикл и бронеавтомобиль HMMWV. Эти удары лишили возможности совершить манёвр украинских боевиков и способствовало обеспечению безопасности российских штурмовых подразделений.

В это время операторы БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа группировки войск «Центр» на Добропольском направлении выявили скопления пехоты ВСУ, скрывавшиеся в лесополосах и жилых строениях. Координаты были незамедлительно переданы расчетам ударных БПЛА, которые нанесли точные удары, ликвидировав более десяти военнослужащих ВСУ.

На Добропольском направлении в ДНР расчет разведывательного БПЛА 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» разведал пункт временной дислокации ВСУ. По запросу российских военных был нанесен точечный авиаудар самолетом Су-34.

Наши дроноводы круглосуточно наблюдают за логистическими путями противника, выявляя новые цели для последующего уничтожения.

Батарея противодействия БПЛА 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» успешно борется с беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении.

Для уничтожения воздушных целей используются дроны-перехватчики «Молния-ПВО», как в режиме свободной охоты, так и по данным наземных и радиолокационных средств. Это ограничивает возможности противника по ведению разведки и корректировке огня.

Действуя днем, находящиеся на дежурстве бойцы ПВО вынуждены совершать маневры, чтобы уходить от ударов украинских FPV-дронов. Оператор Молнии-ПВО Сергей Иванов показал один из таких маневров, который ему помогает уйти от ударов вражеских беспилотников.

Оператор «Молнии» Иванов продемонстрировал маневр от вражеского FPV-дрона