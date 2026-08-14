Дима Билан и ANNA ASTI записали совместный трек «Эпилог». Фото: соцсети Димы Билана

Дима Билан и ANNA ASTI записали совместный трек «Эпилог» и уже запремьерили на него клип. Режиссёром клипа выступила Саша Сахарная.

— Иногда стоит встретиться ещё раз, чтобы перепрожить расставание уже в спокойном состоянии, — рассуждает о смысле, заложенном в совместном треке с Биланом, ANNA ASTI. — За прошедшее время многое осознаётся и отпускается, и это даёт шанс либо окончательно закрыть дверь, либо открыть её заново. Наш клип как раз об этом: о том, как из боли рождается понимание, а из понимания — свобода.

— Проходило время, и я вступал опять в одни и те же отношения несколько раз, — поделился Билан. — Если люди до конца что-то не отпустили, то эта история может повториться. В эту реку можно зайти вновь, но только через какую-то определённую встречу. Если в отношениях накопилось много общего — совместных историй и воспоминаний, — лучше не рубить с плеча. Пройдя этап испытаний, стоит созвониться и сказать: «Давай кофе попьём и решим наши вопросы?». Это взрослый подход, — рассуждает Билан.