Силами Объединенной группировки войск ВС РФ с 8 августа было нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по критически важным объектам вооруженных формирований киевского режима. Фото: Минобороны РФ.

С 8 августа Объединенная группировка войск ВС РФ провела 14 масштабных воздушных ударов, используя крылатые ракеты и реактивные беспилотники. Целями этих ударов стали критически важные объекты украинских формирований, что привело к пожарам на объектах энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры по территории всей «самостийной» и «незалежной».

Также пострадали западные предприятия, производящие на ее территории ракетную технику и дроны.

По сообщениям Министерства обороны России, были поражены украинские морские порты и 15 судов, которые использовались в интересах ВСУ. Среди них – танкер, семь сухогрузов, два буксира и пять патрульных катеров ВСУ.

По всей линии фронта украинская вооруженные формирования понесли ощутимые потери в живой силе. Группировка войск «Север» уничтожила 1595 украинских военнослужащих, «Запад» – 1500, «Южная» – 1430, «Центр» – 2435, «Восток» – 2405, а «Днепр» – 220.

За прошедшие семь суток, помимо 9585 украинских солдат и иностранных наемников, по данным оборонного ведомства, глава ВСУ Драпатый лишился на передовой: четырех танков, 89 единиц бронетехники, 47 артиллерийских систем, включая хорватские РСЗО «Град» и RAK-SA-12, а также 628 различных автомобилей.

За последние сутки наши воины взяли под контроль донецкое село Новониколаевка. А в течение прошлой недели ВСУ драпали из семи населенных пунктов: Водяное, Ивановка, Щербаковка, Васютинское, Торецкое, Петровка и Новое Поле. Они уже зачищены полностью.

Системы российских подразделений ПВО за неделю сбили 64 управляемые авиабомбы, 16 снарядов американских РСЗО HIMARS и чешских «Vampire», восемь крылатых ракет «Фламинго», пять дальнобойных ракет «Нептун» и 7078 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа.

Черноморский флот потопил за эти семь дней восемь безэкипажных катеров ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 14 августа 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

207 171 - дрон.

669 - ЗРК.

30 571 - танк и бронемашин.

1 770 - РСЗО.

36 146 - орудий.

69 236 - единиц спецтехники.