«У моего рыжего бандита полный набор документов»: жители Казахстана делают для своих котов паспорта, как у людей

Публикации о выдаче человеческих паспортов котам в Казахстане оказались шуткой Фото: социальные сети.

Медиа и соцсети Казахстана заполонили неожиданные новости. Домашним кошкам и собакам стали выдавать человеческие удостоверения личности с ФИО, национальностью и даже подписью. Журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание недостоверной информации, выяснили, что масштабы происходящего слегка преувеличены. На самом деле речь идет о шуточном флешмобе. Жители массового генерируют «документы» своих питомцев и делятся получившимся результатом с друзьями. А каналы подхватили и понеслось. «У моего рыжего бандита полный набор документов; Новый житель Казахстана; Моя кошечка тоже в теме…», - пишут люди, прикрепляя снимки своих любимцев в официальном обрамлении.

Поводом же для такой волны популярности стали публикации Цифрового правительства Республики о том, что жители могут оформить паспорт для животного в мобильном приложении eGov. Там указываются кличка, порода, окрас, прививки — полезная информация для ветеринаров, путешествий или поиска пропавшего любимца. Но это просто цифровая запись, а не классический бумажный вариант. О возможности Минцифры РК сообщало в мае 2025-го. Спустя год еще одно напоминание, а 5 августа выходит очередной посвященный этому пост. Он и спровоцировал волну креатива.

«Казахстанцы «создали» кошачий Центр обслуживания населения (аналог МФЦ) в соцсетях. Владельцы котов оформляют удостоверения для своих питомцев, стилизованные под казахстанские документы. На карточках указывают имя питомца, дату рождения, пол, а также выдумывают ИИН. На многих документах только не хватает подписей, так как у владельцев удостоверений лапки», - пишут местные СМИ. А кто-то даже умудряется и расписываться. Но на изображения, все-таки, видно маркеры ИИ. И поэтому воспринимать все нужно с юмором, а не серьезно. В действительности кошкам и собакам в Казахстане на руки, вернее, на лапы, паспорта пока не выдают. Кстати, по сведениям местной прессы, на август 2026 года цифровыми документами в Республике обзавелись 397642 животных: 290 868 собак и 106 760 кошек. Кроме того, зарегистрированы четыре хорька, пять кроликов и по одной декоративной крысе, черепахе, капибаре, хомяку и карликовой свинье.