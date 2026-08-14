Правительственная комиссия передала ДОМ.РФ ещё 10 га земли и более 68 тыс. кв. м недвижимости в 11 регионах

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По решению профильной правительственной комиссии ДОМ.РФ получит в управление ещё 10 га земли и более 68 тыс. кв. м недвижимости (включая четыре объекта культурного наследия) в 11 регионах России. Об этом по итогам очередного заседания сообщил заместитель председателя Правительства России, глава Наблюдательного совета компании Марат Хуснуллин.

Среди передаваемых: помещения, здания, земельные участки и имущественные комплексы, предназначенные для реализации различных (в т. ч. жилищных) проектов. После проведения подготовительных процедур они будут выставлены на торги.

«Вовлечение федеральных земель и зданий в экономический оборот — важный механизм развития территорий и привлечения частных инвестиций, — сообщил Марат Хуснуллин. - После прохождения всех предварительных этапов активы появятся на открытых торгах. Для инвесторов это готовые площадки под жилую застройку и коммерцию. Также в список лотов вошли четыре объекта культурного наследия в Москве и Саратовской области, которые будут восстановлены инвесторами. Важно продолжать вести работу по этому направлению, ведь каждый переданный в оборот квадратный метр или гектар земли — это новые возможности для городов и людей».

В числе полученных — четыре объекта культурного наследия (ОКН) в Москве и Саратовской области. В столице инвесторам будут предложены здания, входящие в состав городской усадьбы конца XVIII — начала XIX века. В городе Пугачёве на торги выставят два объекта в составе комплекса зданий Русского торгово-промышленного банка 1891 года постройки. Для их восстановления новые собственники смогут получить льготное финансирование в рамках президентской программы, оператором которой выступает компания.

«Решения профильной правительственной комиссии позволяют расширить возможности регионов и городов по развитию среднего и малого бизнеса, увеличению темпов жилищного строительства, восстановлению памятников истории и архитектуры. Их эффект очевиден и ощутим: улучшение инвестиционного климата и социально-экономического положения территорий, повышение качества городской среды», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

В числе лотов, которые будут позже выставлены на торги, — также участки общей площадью 5,7 га в Северодвинске (Архангельская область) под строительство 46 тыс. кв. м среднеэтажного жилья.