От боевого слаживания снайперских пар во многом зависят успешные действия штурмовых групп.

ПОЛУЧИТЕ В ТОРЕЦКОЕ!

Подразделения «Центра» освободили Торецкое в ДНР.

Военный эксперт Виктор Литовкин оценил этот успех:

- Этот поселок городского типа расположен севернее Горловки. За него долго шли позиционные бои. Вместе с Васютинским эти территории расширяют зону контроля и улучшают позиции для дальнейшего продвижения.

В силовых структурах сообщили:

- Освобождение Торецкого говорит о дальнейшем продвижении вдоль реки Казенный Торец в направлении Новогригоровки и Дружковки. От последней Торецкое расположено в шести километров к юго-западу. Продвигаясь здесь, мы охватываем Дружковку и Алексеево-Дружковку не только с юга и востока, но и с запада.

Предполагаются укрепления восточного фланга и взятие под контроль территорий от Торецкого до Константиновки или Долгой Балки.

В это же время бойцы «Юга» очистили Васютинское в ДНР. Тут отличились штурмовики 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.

БУЛЬДОЗЕР СНОСИТ ПЛАЦДАРМЫ ВРАГА

«Северяне» выбили врага из Рыжевки Сумской области. На Харьковщине очищены от противника Белый Колодезь, Устиновка, Ивановка, Анискино и Бакшеевка.

Ценность Бакшеевки оценил военный эксперт Андрей Марочко:

- Этот населенный пункт - плацдарм для рывка на населенный пункт Лозовая, стоящий на возвышенности.

Притом в самой Бакшеевке есть высоты, с которых мы можем контролировать обстановку в Лозовой.

В российских силовых структурах дали такую оценку освобождению харьковской Ивановки: все украинские подразделения в северо-восточной части Волчанского района могут попасть в окружение, поскольку резко сужается горловина котла на этом участке фронта.

Также перекрывается одна из наиболее значимых артерий снабжения ВСУ. После освобождения Белого Колодезя устанавливается контроль над стратегически важной трассой Т-2104. По ней снабжалась группировка противника на Бурлукском направлении. Дорога соединяла Белый Колодезь с Харьковом.

Теперь внимание обращено на Приколотное и крупный логистический узел - Великий Бурлук.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, установление контроля над этими пунктами может изменить ситуацию на всем северном участке фронта. И создать предпосылки для глубокого оперативного прорыва.

Военэксперт Андрей Марочко, глядя на успех в Белом Колодезе, добавил:

- Тут были убраны некоторые риски со стороны украинских боевиков: мы обезопасили несколько тыловых районов - ВСУ утратили здесь ряд важных позиций и вынуждены отойти на вторую и третью линии обороны.

Также в Харьковской области бойцы «Запада» установили контроль над Ольговкой.

ЗАПОРОЖСКИЕ УСПЕХИ

Штурмовики группировки войск «Восток» подняли российские флаги над Любицким и Зарницей в Запорожской области.

В Минобороны России объяснили значение этих успехов:

- Освобождением Любицкого расширяется плацдарм на реке Верхняя Терса. Это помогло военнослужащим «Востока», заняв ключевые высоты, улучшить позиции для дальнейшего наступления.

Боец с позывным «Чижик», участвовавший в штурме, рассказал:

- Преимущество за нами, с высот мы можем успешнее корректировать огонь и усиливать давление.

В боях за Любицкое бойцы «Востока» взяли под контроль район обороны площадью более 12 квадратных километров, зачистив до полутысячи строений.

Подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вошли в поселок Зарница. Наше продвижение сильно затрудняли пулеметные точки, дроны и разветвленная система укрытий.

Штурмовик с позывным «Саид» рассказал:

- Мы обнаружили соединенные между собой украинские подземные ходы. Они позволяли противнику незаметно перемещаться между позициями и вести огонь с разных направлений.

В итоге был взят под контроль важный логистический узел украинской армии. Очищен участок обороны площадью более 11 квадратных километров.