Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 августа 2026 14:25

«Северяне» подают пример

За неделю освобождено девять поселков
Игорь ЯКУНИН
От боевого слаживания снайперских пар во многом зависят успешные действия штурмовых групп.

От боевого слаживания снайперских пар во многом зависят успешные действия штурмовых групп.

ПОЛУЧИТЕ В ТОРЕЦКОЕ!

Подразделения «Центра» освободили Торецкое в ДНР.

Военный эксперт Виктор Литовкин оценил этот успех:

- Этот поселок городского типа расположен севернее Горловки. За него долго шли позиционные бои. Вместе с Васютинским эти территории расширяют зону контроля и улучшают позиции для дальнейшего продвижения.

В силовых структурах сообщили:

- Освобождение Торецкого говорит о дальнейшем продвижении вдоль реки Казенный Торец в направлении Новогригоровки и Дружковки. От последней Торецкое расположено в шести километров к юго-западу. Продвигаясь здесь, мы охватываем Дружковку и Алексеево-Дружковку не только с юга и востока, но и с запада.

Предполагаются укрепления восточного фланга и взятие под контроль территорий от Торецкого до Константиновки или Долгой Балки.

В это же время бойцы «Юга» очистили Васютинское в ДНР. Тут отличились штурмовики 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.

БУЛЬДОЗЕР СНОСИТ ПЛАЦДАРМЫ ВРАГА

«Северяне» выбили врага из Рыжевки Сумской области. На Харьковщине очищены от противника Белый Колодезь, Устиновка, Ивановка, Анискино и Бакшеевка.

Ценность Бакшеевки оценил военный эксперт Андрей Марочко:

- Этот населенный пункт - плацдарм для рывка на населенный пункт Лозовая, стоящий на возвышенности.

Притом в самой Бакшеевке есть высоты, с которых мы можем контролировать обстановку в Лозовой.

В российских силовых структурах дали такую оценку освобождению харьковской Ивановки: все украинские подразделения в северо-восточной части Волчанского района могут попасть в окружение, поскольку резко сужается горловина котла на этом участке фронта.

Также перекрывается одна из наиболее значимых артерий снабжения ВСУ. После освобождения Белого Колодезя устанавливается контроль над стратегически важной трассой Т-2104. По ней снабжалась группировка противника на Бурлукском направлении. Дорога соединяла Белый Колодезь с Харьковом.

Теперь внимание обращено на Приколотное и крупный логистический узел - Великий Бурлук.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, установление контроля над этими пунктами может изменить ситуацию на всем северном участке фронта. И создать предпосылки для глубокого оперативного прорыва.

Военэксперт Андрей Марочко, глядя на успех в Белом Колодезе, добавил:

- Тут были убраны некоторые риски со стороны украинских боевиков: мы обезопасили несколько тыловых районов - ВСУ утратили здесь ряд важных позиций и вынуждены отойти на вторую и третью линии обороны.

Также в Харьковской области бойцы «Запада» установили контроль над Ольговкой.

ЗАПОРОЖСКИЕ УСПЕХИ

Штурмовики группировки войск «Восток» подняли российские флаги над Любицким и Зарницей в Запорожской области.

В Минобороны России объяснили значение этих успехов:

- Освобождением Любицкого расширяется плацдарм на реке Верхняя Терса. Это помогло военнослужащим «Востока», заняв ключевые высоты, улучшить позиции для дальнейшего наступления.

Боец с позывным «Чижик», участвовавший в штурме, рассказал:

- Преимущество за нами, с высот мы можем успешнее корректировать огонь и усиливать давление.

В боях за Любицкое бойцы «Востока» взяли под контроль район обороны площадью более 12 квадратных километров, зачистив до полутысячи строений.

Подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вошли в поселок Зарница. Наше продвижение сильно затрудняли пулеметные точки, дроны и разветвленная система укрытий.

Штурмовик с позывным «Саид» рассказал:

- Мы обнаружили соединенные между собой украинские подземные ходы. Они позволяли противнику незаметно перемещаться между позициями и вести огонь с разных направлений.

В итоге был взят под контроль важный логистический узел украинской армии. Очищен участок обороны площадью более 11 квадратных километров.