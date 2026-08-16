Моторы и крылья: Аэрофлот провёл мотофестиваль «ВЗЛЁТ»

Фото: ПАО «Аэрофлот»

Аэрофлот организовал первый в истории авиационной отрасли мотофестиваль «ВЗЛЁТ». Масштабное мероприятие, посвящённое Дню Воздушного флота России, прошло на этих выходных и уже считается крупнейшим корпоративным мотопраздником в стране.

Площадка фестиваля в Конаково на берегу Волги выступила местом притяжения для полутора тысяч мотоциклистов и гостей. Среди участников — представители нескольких десятков компаний авиаотрасли, сотрудники отраслевых ведомств и подведомственных организаций. В мотопробеге и программе фестиваля приняли участие команды «Аэрофлота», «России», «Победы», «Авроры», «Ай Флай», «Ред Вингс», «ЮТэйр», а также представители Шереметьево, Ростеха и Объединённой авиастроительной корпорации. К движению присоединились топ-менеджеры крупнейших авиапредприятий, которые разделяют ценности мотосообщества.

Фото: ПАО «Аэрофлот»

Кульминацией первого дня стал масштабный выезд: авиаторы проехали организованной колонной из более 300 мотоциклов разного класса — от офиса Аэрофлота в Мелькисарово до площадки в Конаково. В насыщенной программе уикенда — спортивные активности, песни у костра, кинопоказы и барбекю. Завершился фестиваль рок-концертом под открытым небом: хедлайнерами стали легендарная группа «Чиж & Co», Nirvana Tribute, кавер-группа Radio Kamerger и специальные гости.

Этот фестиваль становится началом доброй традиции ежегодных встреч для всех, кто не мыслит себя без чувства полёта и скорости, ценит активный образ жизни, любит дорогу и умеет работать в команде.

Забота о природе в деталях

Ранее в результате слаженной работы Аэрофлота и Центра «Амурский тигр» из Владивостока в Шереметьево удалось перевезти двух амурских тигриц.

Стоит отметить, что Аэрофлот и Центр «Амурский тигр» связывают годы партнёрства. Ранее авиакомпания помогла в транспортировке четырёх тигров для межгосударственной программы по интродукции вида в Казахстане, а с 2020 года силами перевозчика с Дальнего Востока в европейскую часть России перевезены уже 24 амурских тигра. Такие проекты наглядно демонстрируют, как крупный бизнес вносит реальный вклад в защиту природы.