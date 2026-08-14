Забыли о гаджетах и соцсетях

Фонд «Защитники Отечества»

Жизнь детей участников СВО незримо делится на две части. Одна залита солнцем обычных детских радостей, другая накрыта тенью ожидания и большой ответственности, которую они не выбирали. Даже взрослому непросто справиться с такими эмоциональными качелями, не говоря уже о ребенке. Именно поэтому и реабилитация для них нужна особая - эмоциональная. Так, свыше полутора сотен ребят в возрасте от 10 до 14 лет стали гостями благотворительного фестиваля на территории экокурорта «Сойма Парк» во Владимирской области. Среди них - дети участников спецоперации, воспитанники детских домов и коррекционных школ. Масштабное событие организовали госкорпорация ВЭБ.РФ, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» и региональное правительство.

ПРАЗДНИК СО СМЫСЛОМ

На один день территория экокурорта превратилась в большую игровую площадку. Организаторы подготовили для гостей микс из адреналина и полезных навыков. Для ребят провели спортивные соревнования, творческие и познавательные активности (на фото), мастер-классы, интеллектуальные, развивающие и командные игры.

Особую атмосферу празднику подарили показательные выступления, встречи с представителями экстренных служб, а также подарки и сюрпризы от партнеров мероприятия.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ

Одной из ключевых площадок фестиваля стали мастер-классы сотрудников МЧС России и регионального отделения «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Пожарные рассказали ребятам о своей героической профессии, о том, какие задачи им приходится решать ежедневно, с какими вызовами сталкиваются на службе и как важно сохранять самообладание в экстремальных ситуациях.

В завершении встречи каждый желающий смог вблизи рассмотреть пожарное снаряжение и, как настоящий член команды, взять в руки пожарный ствол. Дети с большим интересом рассматривали боевую экипировку и задавали вопросы о работе спасателей.

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ И ОБЩАЯ РАДОСТЬ

Особый интерес у участников вызвали тренировки по самбо и рукопашному бою, а также «веселые старты», где каждый мог проявить ловкость, скорость и командный дух. Соревнования прошли в дружеской атмосфере, ребята поддерживали друг друга и искренне радовались успехам товарищей.

Победители соревнований получили подарки, а завершился праздник зажигательной дискотекой, на которой всех гостей угощали пирожками, сэндвичами и напитками. Дети танцевали, общались и делились впечатлениями от прошедшего дня.

ВОСТОРГ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Особенно много восторженных отзывов прозвучало по поводу встречи с пожарными. Ребята слушали их с открытыми ртами, а после мастер-класса не могли сдержать эмоций.

- Столько историй интересных рассказали! Мы видели, чем пожарные тушат огонь, даже боевой ствол дали нам подержать! - взахлеб говорили мальчишки и девчонки.

Многие из них признались, что за увлекательными рассказами гостей и захватывающими мастер-классами они совершенно забыли о своих гаджетах и несколько часов не заходили в социальные сети. Для современного поколения, проводящего много времени в телефонах, это стало настоящим достижением - настолько живым и интересным оказался праздник.

ПЕРВЫЙ ШАГ К БОЛЬШОЙ ТРАДИЦИИ

Организаторы уверены: положено начало новой доброй традиции.

- В следующем году планируем подойти к организации праздника более масштабно. Этот фестиваль - наш первый опыт. И мы рады, что он получил такой отклик, - заявил Роман Богданов, генеральный директор «Сойма Парк».

По его словам, положительные эмоции детей и благодарность родителей вдохновляют команду на дальнейшее развитие проекта, а значит, в следующем году ребят ждет еще больше сюрпризов, гостей и незабываемых впечатлений.