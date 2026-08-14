Завоевать «Кубок» уверенности

Фонд «Защитники Отечества»

Участники прошедшего в Выборге этапа рассказали о том, как возможность заниматься адаптивным спортом меняет их жизнь.

«ПРОЯВИТЬ СЕБЯ И ПОСМОТРЕТЬ НА ДРУГИХ»

Защитник из Архангельской области Алексей Бурых с детства дружит со спортом, самостоятельно смастерил лук и освоил его. Участвовать в Кубке его пригласил социальный координатор фонда. Свои силы он попробовал в стрельбе из лука и пневматической винтовки и соревновании по кибатлетике. Первый не оказался комом - завоевал золото и серебро соответственно.

- Очень насыщенное мероприятие, ребята настроены позитивно. Такие состязания очень нужны ветеранам, они помогают в реабилитации, дарят общение и физическое развитие, - рассказал Алексей.

Его земляк Семен Самохин также дебютировал на соревнованиях и отметил, что подобные мероприятия укрепляют дух и уверенность в себе любого мужчины, а человеку, вернувшемуся из зоны боевых действий, очень важно побеждать и чувствовать свою причастность к большому делу.

- Впервые участвую в соревновании по кибатлетике. Было два сложных задания на баланс, а все остальные довольно легкие для меня. Наверное, потому что уже два года хожу на протезе, привык к нему как к родному. Для ветеранов полезны такие соревнования, где можно проявить себя и посмотреть на других, - поделился ветеран.

Играть в настольный теннис житель Республики Коми Василий Деменков начал в детском возрасте. А теперь, после возвращения из зоны спецоперации, вспомнил о своем увлечении. Оно помогает ему справляться с новыми реалиями жизни и самореализовываться. По словам Василия, в настольном теннисе он занял второе место, а в кибатлетике ему немного не хватило до победы.

- Травма не мешает мне быть активным и спортивным. Вначале было немного неловко, но я справился. Спорт дает здоровье и веру в себя. Я приехал не столько за победами, сколько за общением с ребятами, - поделился ветеран.

«Я СРЕДИ СВОИХ, КАК В СЕМЬЕ»

Состязания по адаптивному спорту очень нужны ветеранам, они помогают в реабилитации, дарят общение и физическое развитие. Фонд «Защитники Отечества»

Андрей Смирнов из Ленинградской области в прошлом - профессиональный боксер, мастер спорта. На СВО во время выполнения задания получил тяжелое ранение и теперь передвигается на протезе. Однако успешное спортивное прошлое и военная закалка помогли ему сохранить бодрость духа.

- Фонд предложил занятия в центре адаптивного спорта. Я остановился на стрельбе из лука. На Кубке я впервые, приехал, чтобы посмотреть на других ребят и стать примером для тех, кто еще не участвует в соревнованиях. Спорт помогает не сдаваться и поверить в себя и свои силы, - рассказал защитник.

Специалисты фонда «Защитники Отечества» обещают выдать Андрею беговой протез, который позволит ему побеждать в новых спортивных дисциплинах.

В составе сборной Новгородской области выступил ветеран СВО Даниил Красненьков. Свои таланты герой продемонстрировал в пулевой стрельбе и пауэрлифтинге.

- Спорт - это возможность побеждать слабости и оставаться настоящими мужчинами. Быть гордостью предков и показывать хороший пример потомкам, чтобы они шли за нами, смотрели, как мы когда-то шли за нашими дедами. Показывать пример мужественности, воспитания и правильного поведения, - считает Даниил.

Петербуржцу Игорю Виноградову тяжелое ранение и инвалидность не помешали поступить в университет «Синергия» и в свободное время открывать для себя новые виды спорта.

- Это мой третий Кубок. Рад был встретить старых друзей из Пскова и Калининградской области. На таких мероприятиях я среди своих, как в семье, - поделился Игорь.