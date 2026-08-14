География без границ

По словам героев, автомобиль помог им значительно расширить жизненное пространство и вернуться к работе. Фонд «Защитники Отечества»

Чтобы помочь защитникам с тяжелыми ранениями вернуться к активной жизни и работе, Президент России Владимир Путин поддержал инициативу обеспечить их транспортными средствами. Адаптированный автомобиль ломает эту стену зависимости, превращая инвалида-колясочника снова в штурмана своей судьбы. Чтобы вернуть героям свободу передвижения, все заботы взял на себя государственный фонд «Защитники Отечества».

НЕ ПАЦИЕНТ, А ВОДИТЕЛЬ

На получение таких автомобилей имеют право ветераны СВО, которые в ходе выполнения задач получили ранения, в результате которых возможно передвижение только на креслах-колясках.

Для подтверждения своих прав необходимо предоставить следующие документы: паспорт, СНИЛС, справка об участии в СВО, удостоверение ветерана боевых действий, справка медико-социальной экспертизы о присвоении группы инвалидности, индивидуальная программа реабилитации или абилитации, водительское удостоверение с отметкой на право вождения автомобиля с ручным управлением, документ образовательной организации об обучении или переобучении вождению автомобиля с ручным управлением.

Пройти бесплатную подготовку и медкомиссию ветерану СВО поможет фонд «Защитники Отечества». Социальный координатор расскажет, как действовать и всегда будет на связи.

«ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ»

На сегодняшний день ветеранам выдали уже более 550 автомобилей с ручным управлением. По признанию героев, автомобиль помог им значительно расширить жизненное пространство и вернуться к работе.

После ранения Владимир Шейерман из Тулы прошел краткий курс переобучения - в подобном транспорте педали газа и тормоза заменены на механические рычаги.

- В протезном центре были автомобили с ручным управлением - механическая коробка передач и автомат. Кто на чем ездил до этого, то и выбирали - у кого механика, у кого автомат. Все есть - есть протезы хорошие, есть ноги, ты ходишь, никому ты ничего не должен. Теперь у меня есть еще и автомобиль. Я вообще просить не буду, чтобы куда-то доехать, мне все время надо было просить, - поделился Владимир.

Ключи от нового адаптивного автомобиля «Москвич 3» получил ветеран СВО Евгений Ромашов. Житель Мордовии трижды заключал контракт и выполнял задачи штурмовика и оператора БПЛА. В июле 2024 года попал под обстрел из вражеского танка и лишился возможности самостоятельно передвигаться. Несмотря на это, Евгений не сдался и остался опорой для своей семьи.

- Я благодарен государству, что меня не оставили в беде. Автомобиль даст мне возможность жить полноценной жизнью, - сказал он.

ЭКОНОМИЯ И КОМФОРТ

Инсаф Гатауллин из Республики Татарстан, вернувшись с фронта с тяжелым ранением, сохранил силу духа и нашел себя в спорте.

- Занимаюсь футболом на колясках, и теперь автомобиль поможет мне быть более самостоятельным и мобильным, я смогу ездить на тренировки и путешествовать с семьей. Большое спасибо фонду и моему социальному координатору за такое внимание. Машина сделает мою жизнь еще более активной и полной новых впечатлений, - уверен герой.

У 23-летнего Георгия Грабового из Симферополя парная ампутация голеней. В сентябре 2023-го он ушел на СВО, а в феврале 2024-го получил ранение при штурме вражеских позиций. С момента, как он обратился в крымский филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой о получении машины, прошел год. После сбора документов сотрудники фонда все быстро оформили.

- Нормальная машина! Мне комфортно в ней. Станет мне дополнительной опорой. Главное, что она экономичная, объем двигателя всего 1,5. Много бензина у нас не скушает, что актуально. Теперь на море семью отвезу, - сообщил Георгий.

Теперь ветеран подумывает получить соцконтракт и наладить свой бизнес, связанный с арендой инструмента.