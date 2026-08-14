Герой спецоперации «Z» Алексей Плотников личным примером вдохновляет в бою на подвиг

Гвардии младший лейтенант Александр Ишмурзин и капитан Алексей Плотников

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» — участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Непрестанное упражнение, как все обнять одним взглядом, может сделать великим полководцем», — говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ВЫЯВИЛ СТАНЦИИ РАЗВЕДКИ ПРОТИВНИКА

Гвардии младший лейтенант Александр Ишмурзин

Командир взвода радиоэлектронной борьбы (РЭБ) гвардии младший лейтенант Александр Ишмурзин на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по обнаружению станций разведки противника.

В ходе мониторинга радиоэлектронного пространства расчет, под командованием Ишмурзина, выявил позиции специальных машин ВСУ.

После передачи добытых разведданных точного местоположение вражеских станций, расчеты артиллерии и БПЛА организованным ударом уничтожили четыре радиолокационные станции противника.

Благодаря умелым действиям младшего лейтенанта Александра Ишмурзина, боевая задача была выполнена, а противник не имел успеха на поле боя и был лишен вооружения.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ ВДОХНОВЛЯЕТ НА ПОДВИГ

Капитан Алексей Плотников

Командир роты капитан Алексей Плотников при выполнении боевых задач проявил выдающиеся командирские качества и личное мужество.

Находясь непосредственно в боевых порядках, Плотников руководил действиями штурмовых групп на переднем крае линии боевого соприкосновения.

Грамотная организация применения комплексов БПЛА позволила Плотникову вести точную корректировку огня и маневров личного состава в режиме реального времени.

Благодаря проявленному хладнокровию и воинскому мастерству капитана Алексея Плотникова в результате решительных действий подразделений под его командованием было уничтожено две единицы автомобильной техники противника и нейтрализовано более пятнадцати военнослужащих ВСУ.