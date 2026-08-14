Первый луч: как «РАССвет» помогает детям с аутизмом говорить, учиться и не бояться мира

Некоторым детям нужна помощь, чтобы заговорить. Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Сегодня это адаптационно-педагогический центр в Иркутске, который помогает детям с расстройством аутистического спектра и их семьям. Только за 2025 год программы центра охватили более 200 семей. За этим ростом — история родителей, которые однажды поняли: помощи детям с РАС недостаточно, если рядом нет системы поддержки для всей семьи.

У «РАССвета» есть особенная деталь, которую невозможно не заметить: в названии четыре первые буквы выделены отдельно — «РАСС». Это отсылка к расстройству аутистического спектра. Но слово «рассвет» здесь имеет и другой смысл.

В логотипе центра спрятаны маленькие и большие золотые человечки, которые своим светом озаряют синего человечка. Для команды организации это символ того, что ребенок с аутизмом не должен оставаться один. Когда рядом объединяются родители, специалисты, педагоги и другие люди, у ребенка появляется шанс сделать первый шаг к новой жизни.

Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Так постепенно из родительского объединения вырос адаптационно-педагогический центр.

Сегодня сотрудники «РАССвета» работают с детьми, помогают родителям, взаимодействуют со школами и создают программы, которые должны дать человеку с РАС не только занятия в детстве, но и возможность в будущем стать более самостоятельным.

Когда первое слово звучит в 14 лет

Для большинства родителей первые слова ребенка — обычная часть взросления. Для семьи 14-летнего Ивана это событие стало настоящим прорывом.

Иван — подросток с расстройством аутистического спектра. Устной речью он практически не пользовался. Свои желания и мысли выражал с помощью альтернативной коммуникации PECS — системы карточек.

Механика проста: ребенок показывает карточку с изображением того, что ему нужно. Например, «есть», «пить», «туалет». Это позволяет ему сообщить о своем желании, даже если он пока не может сказать его словами.

В «РАССвете» подчеркивают: использование альтернативной коммуникации не означает отказ от развития речи. Напротив, такая система может стать опорой для дальнейшего общения.

Во время проекта «Помоги мне заговорить», реализованного при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина, специалисты продолжили работу с Иваном. Занятия помогали ему различать сложные звуки на слух, использовать жесты и развивать коммуникационные навыки.

Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

И в какой-то момент подросток заговорил. Иван произнес первые самостоятельные слова в 14 лет. Для семьи это стало доказательством того, что путь к речи у ребенка с РАС может быть очень длинным — но он не обязательно заканчивается там, где когда-то казалось.

У других участников проекта результаты появились раньше: дети начали произносить звуки и складывать слова по слогам.

Каждое такое слово для родителей — гораздо больше, чем новый навык. Это возможность однажды услышать от своего ребенка простую фразу, которую другие родители воспринимают как само собой разумеющееся. Например: «Мама, я тебя люблю».

В кабинет врача — без паники

Но речь — далеко не единственная задача.

Даже обычный визит к врачу для ребенка с РАС может превратиться в серьезное испытание. Незнакомый кабинет, яркий свет, запахи, прикосновения, шум инструментов — все это способно вызвать сильную тревогу.

Поэтому в «РАССвете» решили не ждать момента, когда ребенка придется силой усаживать в стоматологическое кресло, а заранее познакомить его с тем, что будет происходить.

Так появился проект «Без паники идем к стоматологу», реализованный при поддержке Фонда президентских грантов.

В центре оборудовали пространство, похожее на настоящий стоматологический кабинет. Ребенок видел кресло, инструменты, врача в халате, маске и перчатках. Специалисты постепенно знакомили его с процедурами: показывали инструменты, учили открывать рот, объясняли, что произойдет дальше.

Детей заранее знакомят с кабинетами врачей. Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Даже звук и вибрацию оборудования старались сделать привычными заранее.

Одним из участников стал подросток Даня. До проекта он практически не позволял стоматологу даже осмотреть рот.

После подготовки мальчик спокойно сел в кресло, открыл рот и дал врачу провести осмотр и чистку зубов. Более того, врач смог пролечить кариес — без наркоза.

Для кого-то это обычный прием у стоматолога.

Для семьи Дани — результат большой работы.

Из кабинета — в школу

Следующий шаг после занятий со специалистами — возможность жить не только внутри центра.

«РАССвет» помогает родителям открывать ресурсные классы в обычных школах. Задача — дать детям с РАС возможность получать образование рядом с нейротипичными сверстниками, а не оставаться изолированными от школьной среды.

Но инклюзия работает только тогда, когда окружающие понимают, что происходит.

Поэтому специалисты проводят в школах «уроки добра». Детям объясняют, что такое аутизм и почему ребенок с РАС может не реагировать на обращение, совершать повторяющиеся движения или издавать необычные звуки.

Специалисты проводят в школах «уроки добра». Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Главная мысль таких занятий проста: ребенок не обязательно игнорирует вас — возможно, он просто пока не знает, как с вами взаимодействовать.

Постепенно меняется и школьная среда. Сверстники начинают заходить в ресурсные классы на переменах, играть вместе с ребятами с РАС и воспринимать их как часть общего школьного пространства.

Получается цепочка: сначала ребенок учится говорить, потом — объяснять свои желания, затем — спокойно проходить медицинские процедуры, учиться и общаться.

Но есть человек, который проходит весь этот путь вместе с ним.

И это мама.

И если ребенок учится делать первые шаги в большой мир, то кому-то приходится каждый день держать этот мир для него открытым. Именно поэтому следующая задача «РАССвета» — помочь не только детям, но и тем, кто находится рядом с ними постоянно.

Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

СПРАВКА

Адаптационно-педагогический центр «РАССвет» — некоммерческая организация из Иркутска, которая помогает детям с расстройством аутистического спектра и их семьям. Центр работает около шести лет, за 2025 год его программы охватили более 200 семей.

«РАССвет» реализует проекты по развитию речи и альтернативной коммуникации, адаптации детей к посещению врачей и стоматологов, подготовке к школе и социализации. В рамках проекта «Помоги мне заговорить» подросток Иван, которому исполнилось 14 лет, произнес первые самостоятельные слова. Проект «Без паники идем к стоматологу» помогает детям постепенно привыкать к медицинским процедурам и посещению стоматолога.

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