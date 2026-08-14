Когда рассвет нужен всей семье: как «РАССвет» помогает мамам и готовить подростков к самостоятельной жизни

как «РАССвет» помогает мамам и готовить подростков к самостоятельной жизни. Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

За каждым достижением обычно стоит семья — и прежде всего мама, которая годами сопровождает ребенка на занятиях, помогает ему справляться с тревогой и решает бытовые вопросы. Поэтому в «РАССвете» считают: помогать ребенку, не поддерживая его родителей, невозможно.

Именно с этой мысли начинается другая часть работы иркутского адаптационно-педагогического центра.

Два часа, чтобы просто побыть собой

Проект «Передышка для мамы 2.0», реализованный при поддержке Фонда президентских грантов, дает родителям то, чего хронически не хватает в их повседневной жизни, — время.

Пока ребенок занимается со специалистами, мама может выбрать, как провести эти часы.

Можно просто посидеть в тишине и заняться своими делами. Можно прийти в инклюзивную мастерскую, шить, вышивать или вязать. Можно поговорить с психологом о тревогах, страхах и переживаниях.

Всего несколько часов.

Но для мамы ребенка с РАС это может быть время, когда ей не нужно следить за каждым движением ребенка, думать о следующем занятии или решать очередную бытовую проблему.

Участницы проекта говорили специалистам «РАССвета», что благодаря такой передышке смогли вспомнить о собственных желаниях и мыслях.

Это важная деталь: помощь семье — не дополнение к работе с ребенком, а ее продолжение.

Потому что у ребенка должен быть взрослый, у которого тоже остаются силы.

Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

А что будет, когда ребенок вырастет?

Есть у «РАССвета» и другая проблема, которая становится особенно заметной по мере взросления детей.

Что произойдет, когда ребенок перестанет быть маленьким?

Куда он пойдет после школы? Чем будет заниматься? Сможет ли работать? Сможет ли зарабатывать самостоятельно?

Именно поэтому в центре создали «Дом синего слона» — инклюзивную мастерскую для подростков с РАС.

Здесь ребята учатся делать вещи своими руками: варят мыло и свечи, шьют, вяжут и осваивают другие ремесла.

Цель — не просто занять подростка полезным делом. Специалисты хотят сформировать навыки, которые в будущем могут стать основой для самостоятельной жизни и работы.

Некоторые изделия ребята уже выполняют практически на профессиональном уровне.

И здесь возникает важный для НКО принцип: подросток не просто получает помощь — он сам создает продукт, который может быть востребован другим человеком.

Поэтому покупка изделия из «Дома синего слона» становится частью системы поддержки.

Деньги от продаж идут на материалы и оплату труда педагогов. Благодаря этому мастерская может сохранять бесплатные занятия для подростков.

В центре создали «Дом синего слона» — инклюзивную мастерскую для подростков с РАС. Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Но у будущего есть очень конкретная проблема — помещение

Сегодня вся эта работа помещается примерно в 15 квадратных метров.

Когда ребята делают мыло, приходится доставать оборудование. Когда варят свечи — освобождать место для плит. Когда шьют — устанавливать машинки.

Одно помещение постоянно превращается то в швейную мастерскую, то в производство свечей, то в пространство для других занятий.

С интенсивными занятиями ситуация похожая: в одном кабинете одновременно могут работать несколько инструкторов. Для детей с РАС это означает дополнительную сенсорную нагрузку — слишком много людей, звуков и предметов вокруг.

«РАССвет» хотел бы получить значительно большее помещение — порядка 900 квадратных метров. Там можно было бы создать отдельные кабинеты для занятий, полноценную мастерскую с разными направлениями и расширить программы.

Организация уже обращалась за помещением, но пока ей предлагали варианты, требующие серьезного ремонта: без окон и дверей. Для НКО такие расходы слишком велики.

А значит, вопрос помещения — это не вопрос комфорта. Это вопрос того, сколько семей центр сможет принять.

Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Когда помощь превращается в самостоятельность

История «РАССвета» начинается с детей, которым нужно помочь произнести первое слово.

Но заканчивается она совсем не словами.

Она про то, чтобы ребенок мог попросить о помощи с помощью карточки. Потом — заговорить. Потом — спокойно прийти к врачу. Затем — пойти в обычную школу. А дальше — освоить ремесло и однажды получить возможность заработать своими руками.

Параллельно с этим мама получает возможность хотя бы на два часа выдохнуть, а семья — не оставаться один на один с постоянным напряжением.

История «РАССвета» начинается с детей, которым нужно помочь произнести первое слово. Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Сейчас центру нужна помощь и для конкретных детей. Например, Ярославе предстоит пойти в первый класс, и ей необходима интенсивная подготовка к школьной среде. Степа, который очень любит занятия в «Доме синего слона», нуждается в продолжении работы мастерской.

Но за отдельными сборами стоит более масштабная задача — сделать систему помощи устойчивой.

«РАССвет» существует около шести лет и за это время вырос из небольшого родительского объединения в организацию, которая только за 2025 год помогла более чем 200 семьям.

Теперь центру самому нужен следующий шаг.

Большее помещение. Больше специалистов. Больше возможностей для подростков. Больше семей, которым можно помочь.

В этом и заключается главный смысл названия «РАССвет».

Фото: Ольга Ломакина, Референт АНО "АПЦ Рассвет"

Для одного ребенка рассвет может начаться с первого слова. Для мамы — с двух часов тишины. Для подростка — с первой самостоятельно сделанной вещи. А для самой организации — с пространства, в котором всего этого можно будет сделать гораздо больше.

СПРАВКА

Адаптационно-педагогический центр «РАССвет» — некоммерческая организация из Иркутска, которая помогает детям с расстройством аутистического спектра и их семьям. Центр работает около шести лет, за 2025 год его программы охватили более 200 семей.

«РАССвет» реализует проекты по развитию речи и альтернативной коммуникации, адаптации детей к посещению врачей и стоматологов, подготовке к школе и социализации. В рамках проекта «Помоги мне заговорить» подросток Иван, которому исполнилось 14 лет, произнес первые самостоятельные слова. Проект «Без паники идем к стоматологу» помогает детям постепенно привыкать к медицинским процедурам и посещению стоматолога.

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Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».