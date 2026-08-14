Россияне рассказали, как часто едят мед

Респонденты отметили, что верят в силу народной медицины и целительную силу натурального меда. Фото: RossHelen/Shutterstock/Fotodom

14 августа отмечается традиционный летний праздник Медовый спас. В это время открываются ярмарки, и можно на целый год сделать запас вкусного свежего меда. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, сколько любителей меда среди наших читателей.

31% респондентов рассказали, что очень любят мед, едят его довольно часто, кто-то добавляет в рецепты, а кто-то ест просто так.

«Очень люблю мед, у меня всегда запас литров по шесть. На даче у соседей беру настоящий», - говорит участник опроса.

«Каждый день ем мед, примерно 1 кг на месяц хватает. Полезно», - кивает другой.

«Предпочитаю мед в сотах. Ем не очень часто, но иногда с чаем вкусно», - рассказывает третий.

При этом еще 29% опрошенных отметили, что очень хорошо относятся к меду, но едят его не часто, а только когда болеют. Респонденты отметили, что верят в силу народной медицины и целительную силу натурального меда, поэтому при простуде обязательно делают чай или молоко на меду.

4% россиян рассказали, что любят добавлять мед в рецепты, например, выпечка на меду выходит особенно вкусной и душистой.

Еще 4% выбрали вариант «другое». Кто-то рассказал, что ест мед не от большой любви, а скорее ради пользы. Другие, напротив, сказали, что мед очень любят, но есть его часто не могут.

А вот оставшиеся 32% россиян сообщили, что вообще не едят. Мед. Кто-то отметил, что не любит сладкое, другие добавили, что не верят в пользу этого продукта, третьи пожаловались, что есть мед им не позволяет здоровье.

«Я в детстве им объелась, теперь не люблю», - разводит руками респондентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 2,4 тысячи человек.