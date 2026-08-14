Анфиса Чехова не только вновь встретилась Далай-ламой XIV, но и посетила отдаленный высокогорный регион Ладак, известный как Малый Тибет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Телеведущая и блогер Анфиса Чехова продолжает углубленное исследование восточных духовных практик. На этот раз ее путешествие в Индию оказалось намного масштабнее, чем раньше: звезда не только вновь встретилась Далай-ламой XIV, но и посетила отдаленный высокогорный регион Ладак, известный как Малый Тибет.

Это уже вторая аудиенция с духовным лидером за последние полгода. Однако, в отличие от прошлого визита в Дхарамсалу, нынешняя поездка включила в себя полноценное путешествие по гималайским просторам. Ладак, расположенный на самом севере Индии, славится своими буддийскими монастырями, суровыми пейзажами и атмосферой отрешенности от мира.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сама Анфиса поделилась кадрами из монастыря Хемис и видов на долину Инда, отметив, что энергия в этих местах кардинально отличается от привычной суеты мегаполисов.

«Те, кто давно следят за мной, знают, что это была моя мечта. Во всех интервью, где меня спрашивали, с каким человеком я хотела бы поужинать и поговорить, я всегда отвечала: «С Далай-ламой», — прокомментировала Чехова.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники отметили, что география духовных поисков ведущей расширяется: если первый раз она ограничилась встречей в резиденции, то теперь отважилась на труднодоступный регион на высоте более 3500 метров. Сама Анфиса призналась, что акклиматизация далась ей непросто, но виды Малого Тибета стоили всех усилий.

«В первую встречу я была настолько взволнована, что не смогла сказать ему ни слова. А сейчас, когда приехала в Индию с девочками на тантрический ретрит, мы снова встретились. И на этот раз я смогла задать вопрос. Правда, мой английский не позволил сформулировать вс» так глубоко, как хотелось бы. Поэтому я спросила: «Какова роль женщины в буддизме?» - поделилась телезвезда. По ее словам, Далай-лама ответил ей то, что она хотела услышать - женщины и мужчины равны в своих духовных поисках.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, восточной философией увлекается еще одна наша звезда — Сати Казанова. Певица неоднократно бывала в Индии у своего духовного учителя и даже получила там монашеский статус.

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