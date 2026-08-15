«Мама кричала – это был адский крик»: пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в огороде местного депутата

Все произошло в тихом поселке на севере Крыма. Фото: Галина Коваленко, КП-Крым

Тихий поселок Чайкино на севере Крыма, где все друг друга знают, до сих пор не может прийти в себя после событий, которые местные жители называют «черным днем». Задержали 64-летнего главу дома культуры, местного депутата и очень уважаемого человека. Его обвиняет в том, что он убил 12-летнюю девочку, которая отпросилась у матери на прогулку и не вернулась.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Обычно в подобных трагедиях соседи со злостью вспоминают все странности погибшего или убийцы. Но здесь – иная картина. Первые слова главы Чайкинского поселения Ирины Демидовой журналистам «КП-Крым» звучат неожиданно:

«Мы просто в шоке. Девочка из хорошей семьи – родители непьющие, работящие. Да и руководитель дома культуры на хорошем счету, вот и депутатом выбирали».

Похоже, именно фактор абсолютного доверия к фигуре уважаемого человека сыграл роковую роль. Школьница попала в дом к мужчине, который годился ей в деды, потому что он был «свой». Следствию еще предстоит выяснить, была ли эта встреча случайной или тщательно спланированной.

Власти и школа отгородились от журналистов броней формулировок «идет следствие» и «директор в отпуске».

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Инна (имя изменено. – Ред.) была средним ребенком в семье, где царила любовь, но родители постоянно пропадали в своих заботах. Отец очень подолгу находился в командировках, мать работала сутками через двое. В 12 лет девочка уже часто была предоставлена себе, поэтому отпроситься одной на прогулку в полдень было совершенно нормальным явлением. Она должна была вернуться к шести вечера. Но часы шли, а Инна не появлялась.

Мать практически сразу написала в местные чаты в соцсетях. Всполошился сельсовет, на ноги поднялось все село. Искали всем миром – фонарики, машины, надежда. Нашли в первом часу ночи на улице Алтайской, в четырех кварталах от родного дома, в огороде того самого депутата.

Девочка была уже мертва. По предварительным данным, смерть наступила за пять часов до того, как ее обнаружили. Она была одета, но вся в земле.

Жительница села, свидетельница тех минут, вспоминает с содроганием: «Мама кричала на всю улицу – это был адский крик, который, наверное, навсегда останется в стенах домов».

Сам хозяин двора, по словам очевидцев, находился в невменяемом состоянии, прятался от полиции в подвале, не оказав помощи ребенку.

НЕ ПОЗВАЛ НИКОГО НА ПОМОЩЬ

Следствие установило, что гибель наступила от содержимого газового баллончика, который мужчина приобрел для девочки. Зачем он это сделал, остается большим вопросом. Таким же, почему, когда ей стало плохо, он не вызвал скорую помощь. Да даже не попробовал позвать других людей, чтобы попробовать спасти девочку.

Правда все понимают, что, скорее всего, он боялся собственного состояния (предварительно, газ вдыхал и он сам) и страха перед разоблачением. Спасать ребенка значило признать, что взрослый мужчина, депутат и директор ДК, находится в компании с малолетней девочкой в своем доме. Вероятно, паника затмила человеческое в нем, оставив лишь животный инстинкт самосохранения.

Известно, что супруга задержанного живет и работает в Севастополе, а дочь находится в Москве. Мужчина, формально семейный, вел практически отшельнический образ жизни, будучи при этом на виду у всей общины.

Местные жители делятся слухами, которые Следком пока официально не подтвердил, но которые уже циркулируют в селе с угрожающей скоростью. Говорят, что в телефоне задержанного обнаружены интимные фотографии несовершеннолетних. Теперь бояться думать, что происходило внутри самого Дома культуры.

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю завел уголовное дело по двум статьям: вовлечение несовершеннолетней в антиобщественные действия и причинение смерти по неосторожности. Других статей пока нет, поэтому все остальное остается слухами.