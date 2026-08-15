Никто не понял, от чего умер первый мастер по установке кондиционера: по-настоящему стало страшно, когда следом погиб и второй

У Константина осталась двухлетняя дочь. Фото: соцсети

Арина Боева и Элла Хусаинова – две женщины, которые настоящий ужас и до сих пор не понимают, как такое возможно. Первая растит очаровательную дочку, вторая недавно стала мамой во второй раз. 22 июня 2026 года их мужья погибли на одном и том же объекте с интервалом в несколько часов. Причина – смертельный удар током.

ЧУДОМ ВЫЖИЛ НА СВО

Журналистам «КП-Оренбург» удалось поговорить с Ариной, которая сейчас пытается справиться с последствиями случившего. Известно, что она познакомилась с будущим мужем Константином в 2023 году. Как она сама описывает, произошла мгновенная вспышка, которая переросла в глубокое чувство. Константин оберегал избранницу, не посвящая ее в травматичный опыт участия в спецоперации, куда он попал годом ранее. Лишь однажды обмолвился, что они с командиром чудом остались живы.

Вернувшись в Оренбург уже ветераном СВО, Константин решил начать свое дело. Получив грант в 350 тысяч рублей, он выбрал путь монтажника климатической техники.

Личная жизнь тоже набирала обороты: уже в сентябре 2023-го, спустя несколько месяцев после знакомства, они поженились. Счастье казалось безграничным, но настоящим чудом стало известие о беременности.

«Роды были партнерскими. Костя хотел встретить дочку первой, поддержать меня. Он же первым взял ее на руки. Он называл ее Бусинка. С первых секунд жизни у них была невероятная связь – она успокаивалась только на его руках, мама была не нужна. Только папа», - говорит Арина.

Арина и Константин. Фото: соцсети

«КОСТЯ В МОРГЕ»

Утро 22 июня не предвещало беды. Константин, как обычно, поцеловал жену и дочь и уехал на объект в село Благословенка вместе с коллегой и другом Максимом Хусаиновым – предстоял монтаж кондиционера.

«Я возвращалась с учёбы с подругой, когда раздался звонок Максима. Он сказал, что Костя упал, посинел, вызвали скорую. Дальше – будто вязкий туман. Помню только, как бесконечно долго добиралась домой. Потом меня отвезли к маме, и мы застыли в ожидании. К пяти часам вечера Максим перезвонил и сказал: Костя в морге», - с трудом рассказывает молодая мать.

Тогда Арина еще не знала, что этот разговор с Максимом станет последним. Спустя несколько часов на том же самом месте найдут и его тело. Как оказалось, после смерти напарника он решил все же закончить работу и тоже упал замертво.

Изначально никто ничего не понял, а врачи предполагали тромб. Поэтому никто и не думал, что дело в самом монтаже. Только позже экспертиза вынесла иной вердикт: гибель обоих мужчин вызвана электротоком. После этого завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Мы настроены серьезно: будем судиться с застройщиками. Мы обязаны понять, почему объект оказался смертельной ловушкой, почему не было заземления», - заявляет Боева.

«А ГДЕ ПАПА?»

В последний раз Арина увидела мужа уже в гробу. На прощание пришли более ста человек, столько же собралось и на поминках. Недавно минуло сорок дней…

Сейчас Арина с дочкой живут у родителей покойного. А двухлетняя Бусинка продолжает искать отца. Она подходит к его фото, тычет пальчиком, зовет. А когда во дворе лает собака, бежит к окну: думает, что папа приехал. Смотрит, не находит и молча обводит всех родных вопросительным взглядом. Словно все понимает, но не может принять.