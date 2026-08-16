18-летнюю девушку только с третьего раза забрала скорая, а уже через несколько часов она скончалась

Ее забрали в больницу после того, как уже посинели губы. Фото: КП-Уфа

Вечером 16 июля 18-летняя Лейла Ф. из Уфы, недавно окончившая юридический колледж и готовившаяся к поступлению в вуз, почувствовала резкое недомогание. Ее родители в тот момент находились в Сочи, с девушкой оставалась бабушка. То, что начиналось как обычная температура, закончилось страшной трагедией уже через сутки – в ночь на 17 июля Лейла скончалась в реанимации одной из городских больниц. Ее мама, Ольга, обратилась в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.

ТРИ ВЫЗОВА СКОРОЙ ЗА СУТКИ

Как рассказала Ольга журналистам «КП-Уфа», первую бригаду скорой помощи вызвали в ночь на 16 июля, так как у дочери резко поднялась температура. Медики сделали инъекцию (какой именно препарат – семье не сообщили) и оставили таблетки анальгина и димедрола. Утром у Лейлы началась рвота, но она все же отправилась на работу, а после уговоров родителей вернулась домой.

Второй вызов скорой последовал днем, потом что бабушка забеспокоилась о плохом состоянии внучки. К приезду врачей температура стабилизировалась, тошнота прошла. Медики предложили госпитализацию в инфекционное отделение, но Лейла отказалась, чувствуя себя удовлетворительно. Ей вновь сделали укол и рекомендовали сорбент «Смекта».

Третий вызов поступил около 22:00. К тому моменту у девушки посинели губы, а на лице проступила сыпь. Прибывшая скорая доставила Лейлу в приемный покой 13-й городской больницы. Девушка самостоятельно заполняла документы, но вскоре ее состояние резко ухудшилось, и ее начали перемещать на коляске.

В машину скорой девушка садилась самостоятельно. Фото: КП-Уфа

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В БОЛЬНИЦЕ

Мать утверждает, что бабушка долго не могла получить информацию о состоянии внучки. В ответ на вопросы слышала лишь общее, что «помощь оказывается». Через некоторое время врачи сообщили о предварительном подозрении на лейкоз. Ольга подчеркивает, что экстренных мер, по ее данным, не предпринималось, а помощь называлась «плановой».

Особое возмущение у семьи вызывает хронология событий. По словам Ольги, бабушке около 2:00 ночи сообщили, что Лейлу переводят в реанимацию и подключают к ИВЛ. Однако позже выяснилось, что смерть наступила в 1:40, то есть почти на 20 минут раньше, чем родственнице объявили о начале реанимационных действий.

«Как такое возможно?» - задается вопросом Ольга.

К тому же бабушку отправили домой, а матери о гибели дочери сообщили по телефону, которая, как напомним, находилась в Сочи.

В итоге на следующий день она срочно вернулась в Уфу, но в больнице на вопрос «Что случилось?» все равно вразумительного ответа так и не получила.

Погибшей было всего 18 лет. Фото: КП-Уфа

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Ольга уже подала заявление в следственные органы. Она опасается, что дело могут закрыть формально, и настаивает на полном и прозрачном расследовании. Женщина отмечает, что контакты со следователем пока ограничивались лишь телефонными переговорами, а саму ее ни разу не вызывали для очных процедур.

В Минздраве Башкирии подтвердили: пациентку осмотрели, провели лабораторные исследования и перевели в палату противошоковой терапии. Главврач больницы Булат Гарифуллин сообщил, что реанимационная помощь оказывалась в полном объеме, согласно действующим протоколам, однако спасти девушку не удалось. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а в больнице стартовала внутренняя проверка.

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Чем закончится история, пока непонятно.