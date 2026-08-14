Военкор КП Дмитрий Стешин в дороге Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тулу с самоваром, в Донецк – с генератором

Давно не понимаю, где мои истинный дом – в Москве или Донецке? И там и там улыбаюсь после долгой разлуки, сплю крепко, дышу полной грудью – вокруг все родные или близкие.

В 14 году я ехал на Донбасс через Киев, с липовым документом-доверенностью от антикварного дилера, я собирался якобы участвовать в аукционе раритетов. И выглядел соответствующее – чемодан, костюм, туфли. Редакционное удостоверение было спрятано среди мыльно-рыльных принадлежностей…Потом в Донецке с трудом купил себе берцы, карго-штаны и рюкзачок. Донбасс восстал, все снаряжение сметалось мгновенно и было непросто переодеться в стиле «русской весны».

В этот раз на Донбасс, я собирался, как в Тулу. В Тулу порядочные люди ездят со своим самоваром, в Донецк – с генератором. Чтобы можно было запитать холодильник на какое-то время и интернет-роутер. В багажнике, в 25-литровых канистрах, плескалось 50 литров 95-го бензина. Мой стратегический резерв, позволяющий смотреть в будущее с оптимизмом. Канистры были надписаны маркером – «весна 2025 года», зримое свидетельство военкорской чуйки. Бензин не хранится долго, больше года, хороший повод его сжечь в этой поездке. Но, забегая вперед, скажу, что в Донецк я привез свой стратегический резерв топлива в целости и сохранности. Бензин на трассе «Дон» был, но были и детали.

Граница Тульской и Воронежской области меня напугала. Я попал в полосу с «мертвыми АЗС», они стояли пустые, пыльные, а подъезды к постам заблокированы дорожными конусами. Впечатленный, я заехал на первую же работающую АЗС и купил 20 литров 100-го бензина по совершенно «конской» цене – 140 рублей за литр. Сработала жадность, помноженная на осторожность. Впрочем, очереди не было, я вообще был единственный клиент. А машина, хлебнув «соточки», довольно урча поливала по трассе на юг. И в Воронежской области закрытые заправки практически исчезли.

Быстро выяснилось, что 140 рублей за литр – не предел, а вполне умеренная «коммерческая» цена. Сразу оговорюсь – никакого дефицита топлива на трассе М4 «Дон» нет и в помине. Есть явление, которое логисты называют «неравномерное распределение». При этом, позитивно сработал рынок.

Суперцена

На мой взгляд и взгляд донецких друзей, заправки с коммерческой, высокой ценой на топливо, совершенно оправданы, нужны. Как аварийный источник. Ты знаешь, что в любой момент можешь быстро купить литров 20 бензина и доехать куда нужно. Или поехать искать более дешевый бензин.

Загадочный бренд "Litro" содрал за "литруху" 95-го - целых 140 рублей. Хороший, кстати, бензин и без очередей. Поэтому не так обидно. В Харцизске, в ДНР, был 95-й по 160 рублей. И никого. Я думал, что это ценовой потолок на рынке. Оказалось – нет. Людская молва сообщила, что месяц назад, в Макеевке, видели бензин и 220 рублей. Потом она снизилась, слишком жалким оказался спрос.

Госцена

На самых многочисленных заправках трех крупнейших брендов "Лукойл", "Газпром", "Роснефть" и примкнувшей к ним «Татнефти», бензин был самым дешевым.

А "Газпром" оказался самым лояльный: давали по 60 литров на авто, 92 и 95-го. В канистры - можно. Очередь на каждый заправочный пост - машин по пять. Цена за литр на таких заправках - от 72 рублей до 88 рублей. Под Каменск-Шахтинским я простоял 30 минут, попал под пересменку. Не сочтите за антикриз, но я был рад постоять, размяться, а то же пилишь без остановки....Один раз только встретил "хвост" заправочной очереди выползающий на трассу, слегка. На три машины. Дорожники следящие за М4, сразу же выставили конусы и световые знаки с направлением объезда препятствия. Все с какой-то немецкой четкостью и это комплимент, конечно.

Перекус в придорожном кафе Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Голова-чемодан

Трасса «Дон» продолжает хорошеть и расширяться от Каменск-Шахтинска к Ростову. Работы ведутся на протяжении десятков километров, одновременно! Нет заброшенных участков. Уже начали выставлять капитальное ограждение-разделитель и расширили большинство мостов. По технологическим объездам идешь с очень приличной скоростью – 80-90, но в плотном потоке. Это выматывает. Хотя, сейчас машин не много, процентов на 25 меньше загрузка стала в августе. У меня выборка из личных впечатлений за много лет. Иногда, едешь домой с Донбасса в 4 утра, а встречный поток из Москвы прет, как МКАД под Новый год, в 18 вечера. Без зазора, плотно, светит фарами мощно. Величественное зрелище. Сейчас не так, но плотно. Потому что турист все равно едет на юга, спешит. Дальнобои обсуждают по СБ-станциям:

- Да пропусти ты курортника, видишь, моргает, голову высовывает!

- Купаться спешит...

- Море из берегов выйдет. У него только голова, как чемодан!

Бугагагага!

Эфир булькает от хохота. Ржет сразу человек 20. В этом смехе нет классовой ненависти, а есть ситуационное раздражения мужиков в потных майках, за баранками большегрузов. Каждому в этот момент мерещится ледяное пиво, арбуз, чебуреки и море. Мы все стоим на каком-то пологом и очень длинном спуско-подъеме в степной балке. Трасса в навигаторе багровая, уже ближе к черному... А трава в степи уже выгорела, стала золотой, драгоценной. К октябрю вообще побелеет.

Впереди меня ждала кульминация поездки – последний отрезок дороги. Пункт погранперехода административной границы с ДНР и трасса на Донецк. Я не случайно, а по совету бывалых, выехал так, чтобы оказаться на границе между 9 утра и 17 -18 часами вечера.

До Донецка уже рукой подать... Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Луч света на морде

У знака Донецк 93 км я включил СБ-радиостанцию:

- Коллеги, как обстановка с дронами на дороге Успенка-Донецк?

Моментально получил ответ на общем, «15-ом канале»:

- Только что проехал, все спокойно, везде наши ребята из МОГов стоят, езжай, не бойся!

Я от души поблагодарил, и через минуту, Алексей еще раз вышел на связь:

- В Донецке не пристегивайся, ГАИ не трогает если без ремней.

- Ага, знаю, у меня даже заглушка есть, чтобы машина не пищала.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Дальнобой дал еще пару советов и вторым я сразу воспользовался:

- Тапки снимай, надевай застегивающуюся обувь.

Для дальнобоя трак это -дом, и вполне логично быть в доме в тапках. Я покивал. Собеседник продолжил:

- Документы убери в карман, газовый баллон из спальника (спальное место в тягаче) убери. Окна опусти. Удачи тебе!

Тепло попрощались, и я выехал. Да, под каждым кустом МОГ, натурально, «санитарную остановку» не сделать. Везде в зелени укрылись наши парни. И не «чиллят на расслабоне», а обшаривают белесое степное небо биноклями. Стоят на «открытках» с детекторами дронов. Колоннами армия давно не ездит, ездит небольшими группами, до пяти машин. И в каждой такой группе – две открытых машины с «зенитчиками». Смотрятся они героически. Бравые парни в броне и шлемах, в противоосколочных очках. Под правой рукой дробовик, пулемет на турели, готовы вступить в бой в любую секунду. Видно, что напряжены. На душе теплело от этого зрелища.

Автомобиль мобильной огневой группы на трассе Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Пару раз встречал на обочинах плакаты с надписью «Угроза атаки БПЛА» и один раз, сверху, я увидел - красный флажок полощется. Я сразу притопил инстинктивно. Вообще, все вокруг поспешали. Но никаких апокалиптических картин я на трассе не встретил. Неприятно покоробил лишь выгоревший строй-маркет «Галактика», настоящая выручалочка для жителей Донбасса, ремонтирующих свои дома и квартиры после обстрелов и прилетов. На Украине знали про это, били специально, по знаковому объекту. Чисто, испортить жизнь людям, которые с 14 года устали ремонтировать после бандеровских «художеств». В Донецке многие огорчились, буквально в каждом разговоре с местными – будет пара фраз о сгоревшей «Галактике».

В Тулу порядочные люди ездят со своим самоваром, в Донецк – с генератором. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Моя донецкая кошка ждала меня под воротами. Худая, как велосипед, зато на животе – пуговки в два ряда. У меня сердце упало – опять принимать роды… Но я увидел луч света на ее серо-полосатой морде. Мой приезд оказался спасением. Начался интенсивный откорм бедного животного. Через пару часов, Киса заняла почетное место на пороге дома между моими тапками. Безопасно, спокойно, все можно контролировать - и двор и миску и меня, конечно же. Это же "донецкая киса завела себе военкора", а не наоборот. И вот, блудный военкор, вернулся домой.